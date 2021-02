Cách xào bắp cải chua cay, món ăn giúp giảm cân, tiêu viêm ngăn ngừa ung thư

Thứ Sáu, ngày 19/02/2021 19:00 PM (GMT+7)

Bắp cải rất rẻ tiền, dễ dàng chế biến thành nhiều món, có nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ.

Bắp cải từ lâu được biết đến là một loại thực phẩm tốt cho người muốn giảm cân. Nó chứa rất nhiều chất xơ, ít calo, dù ăn nhiều cũng không gây tăng cân. Trong bắp cải chứa nhiều enzyme có tác dụng kìm chế tốc độ tăng trưởng của khối u, chống lại ung thư.

Ngoài ra, do hàm lượng vitamin C, việc tiêu thụ bắp cải có thể giúp loại bỏ độc tố (các gốc tự do), tiêu viêm. Các gốc tự do là nguyên nhân dẫn đến nhiều căn bệnh như viêm khớp, gút…

Nguyên liệu

Bắp cải, ớt khô, tỏi, hành lá, gia vị.

Cách thực hiện

Cắt bắp cải thành từng miếng nhỏ, rửa sạch, để ráo.

Cho một ít dầu vào chảo, thêm ớt khô, tỏi, hành lá, 1 thìa đường vào xào đều.

Sau khi đường tan, cho bắp cải đã ráo nước vào xào khoảng 1 phút trên lửa lớn. Muốn bắp cải giòn và không bị mềm, bạn phải xào bắp cải trên lửa lớn. Cho một ít giấm dọc theo thành chảo, lưu ý không nên đổ giấm lên bắp cải, nhiệt độ cao sẽ tạo ra mùi thơm, khi thấm vào bắp cải sẽ ngon hơn.

Cuối cùng, nêm nếm lại gia vị, xào trên lửa lớn thêm 10 giây là xong.

