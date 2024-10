Cách làm bún sườn chua thơm ngon, đậm vị

1. Nguyên liệu nấu bún sườn chua

500g sườn heo

2 quả cà chua

2 cây dọc mùng

2 quả me xanh

1 củ hành tím

Hành lá, rau mùi

1kg bún

Rau ăn kèm: Rau muống bào, xà lách, rau kinh giới

Gia vị: Nước mắm, dầu ăn, muối, đường, hạt nêm, bột ngọt

2. Cách nấu bún sườn chua ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sườn heo mang rửa sạch rồi chặt thành từng miếng vừa ăn. Đặt một nồi nước lên bếp, khi nước sôi lên thì cho sườn heo vào. Khi sườn săn lại thì vớt ra, cho vào rổ để ráo nước.

Cà chua rửa sạch sau đó cắt thành từng múi cau.

Dọc mùng tước bỏ xơ, sau đó cắt thành từng lát nhỏ. Tiếp đó, cho dọc mùng vào tô rồi bóp với ít muối để loại bỏ chất gây ngứa. Cuối cùng, rửa sạch dọc mùng lại với nước và để ráo.

Me rửa sạch. Hành tím bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn.

Hành lá và rau mùi rửa sạch, cắt nhỏ.

Rau muống chẻ, xà lách và rau kinh giới ngâm nước muối loãng trong 10-15 phút rồi rửa sạch, để vào rổ cho ráo nước.

Bước 2: Luộc me

Đặt một cái nồi lên bếp và cho ít nước vào đun, khi nước sôi lên thì cho me xanh vào luộc.

Món bún sườn chua thơm ngon. Ảnh: Dienmayxanh

Đến khi thấy vỏ me sắp tách ra thì vớt ra, lột bỏ vỏ. Tiếp đó, cho me vào một cái bát rồi thêm một ít nước lọc, dầm me để lấy nước.

Bước 3: Nấu nước dùng

Bắc nồi lên bếp, cho một ít dầu ăn vào và đun. Đến khi dầu nóng lên thì cho hành tím vào, phi lên cho vàng thơm. Tiếp theo, cho sườn heo vào, đảo đều, rồi cho thêm một ít nước.

Sau đó, cho một ít nước mắm và cà chua vào, đậy nắp lại, đun đến khi cà chua chín mềm. Tiếp đến, cho 1 lít nước vào, nấu lên cho sôi. Trong quá trình nấu, nhớ vớt bỏ lớp bọt để nước dùng trong hơn.

Cuối cùng, cho tiếp nước cốt me và dọc mùng vào, nấu đến khi dọc mùng chín, nêm nếm gia vị vừa ăn thì tắt bếp.

Bước 4: Hoàn thành

Xếp rau sống vào đĩa riêng. Khi ăn, chần bún qua nước sôi rồi cho vào bát, đặt sườn lên trên rồi cho thêm nước dùng, một ít hành lá và rau mùi.

Bát bún sườn chua ngon có màu sắc bắt mắt, nước dùng thanh mát, ăn kèm với rau sống. Miếng sườn chín tới, mềm hòa quyện với vị me chua ăn rất đã miệng.

Món bún sườn chua này nên ăn khi còn nóng, chấm kèm với nước mắm mặn có thêm vài lát ớt thì sẽ ngon hơn.

3. Lưu ý khi làm bún sườn chua

Để nấu bún sườn chua ngon, nên chọn mua sườn non có cả thịt, gân và mỡ, khi nấu sườn sẽ mềm, béo hơn. Chọn mua sườn có phần thịt màu hồng tươi, mỡ trắng, có độ đàn hồi, không bị chảy nước và không có mùi lạ.

Trước khi nấu, hãy rửa sườn với muối hoặc với giấm, gừng để khử mùi hôi. Sườn đã ướp thấm gia vị nên hãy nếm thử nước dùng trước khi cho thêm các loại gia vị để tránh bị quá mặn hoặc quá nhạt.

Nếu không có me, hãy thay thế bằng sấu xanh, cà chua hoặc chanh đều có thể tạo nên vị chua hấp dẫn. Không nên phi hành với lửa lớn, hành sẽ dễ bị cháy. Đảo đều tay để hành được vàng đều.

Bún sườn chua có thể làm món ăn sáng, trưa hay tối đều được. Món ăn dân dã này có thể ăn quanh năm rất phù hợp.

Trên đây là cách làm bún sườn chua đơn giản mà ngon. Mong rằng những bí quyết trên có thể giúp bạn thực hiện thành công món bún sườn chua cho cả gia đình.

