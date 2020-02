Cá kho Hàng Bè nức tiếng Hà thành

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 10:00 AM (GMT+7)

Theo chân một người bạn, chúng tôi tới chợ Hàng Bè (TP Hà Nội) trong một buổi chiều cuối tuần đẹp trời. Gọi chợ nhưng thực chất đây chỉ là những hàng quán bán dọc đoạn giao cắt giữa các con phố Gia Ngư - Cầu Gỗ - Hàng Bè - Đinh Liệt. Chợ Hàng Bè cũ trước kia đã được giải tỏa nhưng nét độc đáo của khu chợ phố cổ vẫn được lưu giữ với những mặt hàng đa dạng cùng vô số sắc màu, âm thanh, mùi vị hấp dẫn.

Thế mạnh của chợ Hàng Bè là các món ăn chế biến sẵn ngon có tiếng ở đất Hà thành. Khách hàng có thể trực tiếp quan sát các đầu bếp chế biến món ăn ngay tại chỗ và mua ngay khi chúng còn nóng hổi như chả mực, nem rán, chả rươi… Cùng với mắm tép chưng thịt và thịt kho tàu, cá kho đã trở thành thương hiệu mà chỉ có lên chợ Hàng Bè mới tìm được hương vị đúng điệu.

Quán được nhiều bà nội trợ và thực khách ưa chuộng nhất tại đây là quán cô Trinh (số 5 ngõ Cầu Gỗ). Gọi là quán nhưng thật ra chỉ gồm vài ba chiếc bàn nhỏ để xếp các nồi cá kho, thịt kho lên. Đơn giản vậy thôi nhưng lúc nào cũng tấp nập khách.

Cá ở đây là loại cá trắm cỏ có trọng lượng tối thiểu từ 5 - 8 kg và kho nhừ trong suốt 10 giờ khiến từng thớ thịt đến xương đều mềm nhừ, thấm đượm gia vị. Mỗi lần mở nắp nồi kho là mùi thơm hấp dẫn lan tỏa không gian khiến bất cứ ai ghé chân qua đây cũng không thể không nán lại hít hà.

Công việc kho cá mỗi ngày được cô Trinh chuẩn bị từ lúc 5 giờ sáng. Các nguyên liệu đều được đích thân cô lựa chọn kỹ càng, từ con cá tươi sống, chắc thịt đến các gia vị như riềng, nước mắm, nước hàng...

Mỗi lần cô kho cả nồi gang to, mỗi nồi khoảng 20 kg cá và sử dụng củi lửa chứ không phải bếp than tổ ong. Do đó cá của cô Trinh được đánh giá là đậm đà gia vị cổ truyền, thân thuộc.

Theo cô Trinh, một trong những cái khó khi kho là làm sao cho các khúc cá dù to hay nhỏ cũng thấm vị như nhau, thịt cá nhừ mà vẫn chắc. Để bảo đảm yếu tố này, cô thường xếp mẩu cá to ở dưới, mỏng ở trên và có quy tắc thứ tự giữa các khúc đuôi, khúc giữa để lúc bán, khách ưng khúc nào là lấy khúc đó, không phải bới nhiều, tránh bị nát.

Ngoài cá kho, thịt kho của cô Trinh cũng được rất nhiều người yêu thích. Vị thơm ngon béo mà không ngấy của thịt ăn kèm với cá đem lại sự kết hợp rất đặc biệt, nhất là khi ăn với cơm trắng vào tiết trời mùa đông giá lạnh của Hà Nội.

Cầm trên tay một khúc cá kho tươi ngon, nóng hổi và đậm đà gia vị truyền thống là điều khiến chúng tôi hài lòng nhất trong buổi dạo chợ ngày hôm đó. Ai nấy cũng vui vẻ và hào hứng nói về bữa cơm chiều sum họp đầm ấm cùng món cá kho trứ danh chợ Hàng Bè.

