Món chả lá lốt là món ăn quen thuộc của đa số tất cả mọi người. Với hương thơm ngầy ngậy, vị đậm đà, món chả lá lốt dễ dàng chiếm "cảm tình" của người lớn cũng như trẻ nhỏ trong mâm cơm gia đình. Tuy nhiên, để có công thức làm chả lá lốt thế nào để xốp chả, thơm ngon thì cực kì khó, khi chế biến mà không cần dầu mỡ lại càng khó hơn.

Nếu muốn biết "bí kíp" thần thánh làm nên món chả lá lốt thơm ngon, đậm vị thì cùng xem ngay công thức được chia sẻ bởi mẹ đảm Lee Hoa nhé.

'Bí kíp' làm món chả lá lốt không cần dầu ăn mà vẫn thơm ngậy, ngon khó cưỡng. (Ảnh: TL)

Cách làm món chả lá lốt ngon đúng điệu

Cách làm nhân chả lá lốt

- 1000gr thịt vai giòn xay

- 50gr mỡ gáy, thái hình vuông nhỏ - nhỏ hơn hạt lựu

- 10 lá lốt cùng 10 cây hành lá thái nhỏ

- 2 củ hành khô đập dập thái nhỏ

- 50gr mộc nhĩ (lượng đã ngâm)

- 1 lòng đỏ trứng gà

- 2 thìa cafe hạt nêm hữu cơ, 2 thìa nước mắm ngon, 1 thìa cafe dầu hào, 2 thìa cafe hạt tiêu, 1/2 thìa cafe bột ngọt (nếu dùng). (Có thể gia giảm, thêm bớt tuỳ nhu cầu.)

Trộn đều tất cả là xong phần nhân.

Cách làm nhân chả lá lốt. (Ảnh: TL)

Cách gói chả lá lốt chắc tay

Bước 1: Chọn lá lốt

Chọn những chiếc lá lốt không quá to cũng không nhỏ, quan trọng là phải đều nhau. Rửa thật sạch lá dưới vòi nước, để khô ráo, thật ráo. Có thể sử dụng quạt hoặc rổ quay rau sẽ nhanh hơn.

Bước 2: Gấp lá lốt

Xếp lá và gấp cho bằng nhau sau đó hẵng gói, gấp mép cho gọn gàng.

Bước 3: Làm chín chả

Đem chả đi hấp sơ 8 phút, sau đó đem rán với lửa nhỏ hoặc chiên không dầu (tuỳ ý). Nếu chiên không dầu, có thể chiên với nhiệt 220 độ thời gian 15 phút là hoàn thành.

Món chả lá lốt muốn đẹp mắt phải được cuốn đều tay. (Ảnh: TL)

'Bí kíp vàng' làm nên món chả lá lốt thơm xốp, ngon mà không bị khô

- Đầu tiên là phần thịt - yếu tố tiên quyết để chả không khô, phần thịt dùng để làm chả là thịt vai. Ở đây chị Lee Hoa chọn vai giòn.

- Bên cạnh đó thêm chút mỡ gáy thái thành viên vuông nhỏ sẽ giúp chả mềm và khi ăn thấy sừn sựt rất cuốn.

- Thêm hành, lá lốt, mọc nhĩ cũng giúp chả mềm hơn và đỡ ngấy ngán.

- Thêm một mẹo nữa, hấp sơ chả trước khi chiên sẽ giúp giữ được độ ẩm của chả mà giúp chả không bị khô.

Món chả lá lốt có thể ăn với cơm hoặc bún đều ngon. (Ảnh: TL)

Cách để rán món chả lá lốt không bị bắn

Làm thế nào để rán món chả lá lốt không bị bắn? (Ảnh: TL)

- 'Bí kíp' hữu hiệu nhất có lẽ là chiên bằng nồi chiên không dầu, tuy nhiên nhiều người ngại khoản vệ sinh nồi.

- Có nhiều cách để hạn chế bắn khi chiên rán cho thực phẩm nói chung hay chả lá lốt nói riêng, tuỳ cảm nhận, điều kiện mà chị em có thể áp dụng cách khác nhau: Cho bột vào khi chiên; sau khi gói chả xong cho luôn vào chảo đã khô nóng để miếng chả khô, sau đó mới cho dầu...

Muốn hạn chế được tình trạng bắn thì phải xác định được nguyên nhân gây bắn: Thứ nhất là do nước, do lá lốt chưa khô đã gói; thứ hai, do nguyên liệu hở ở 2 đầu.

Vậy nên, để khắc phục được thì đầu tiên lá lốt phải khô và rán với lửa nhỏ hoặc không thì ngập dầu cũng sẽ hạn chế được bắn. Còn không thích dầu mỡ thì chiên không dầu vẫn là giải pháp an toàn và hiệu quả.

Như vậy, với chia sẻ cách làm món chả lá lốt của mẹ đảm Lee Hoa là chị em đã có ngay món chả lá lốt thơm ngon cho cả gia đình rồi. Cùng bắt tay vào bếp và thử ngay món ăn này nhé, đảm bảo bạn sẽ 'ghi điểm' ngay đấy. Chúc bạn thành công!

