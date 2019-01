Bé tí teo nhưng đây là món súp đắt nhất thế giới

Thứ Bảy, ngày 05/01/2019 13:00 PM (GMT+7)

Las Vegas là nơi hào nhoáng, để các đại gia vung tiền với những món đồ xa xỉ nhất. Nơi đây cũng nổi tiếng với bát súp nhỏ có giá 688 USD và được phục vụ tại Câu lạc bộ Talon, một phòng chơi game tư nhân VIP nằm ở The Cosmopolitan of Las Vegas.

Mức giá trên được thiết kế để tôn vinh niềm tin của Trung Quốc vào số 8 là số may mắn nhất. (Trong tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại, thế giới của sự giàu có nghe rất giống với từ tám, do đó là sự may mắn.)

Kể từ năm 2005, món súp đắt nhất thế giới theo Sách Kỷ lục Guinness thế giới, được gọi là Phật nhảy qua tường và có thể được tìm thấy tại Kai Mayfair ở London. Nó được làm bằng vây cá mập, bào ngư, nấm hoa Nhật Bản, hải sâm, sò điệp khô, gà, giăm bông, thịt lợn và nhân sâm và phải được đặt hàng trước năm ngày do các thành phần khá hiếm. Vào năm 2005, nó có giá 190 USD, tương đương 238 USD ngày nay. Một ứng cử viên mạnh mẽ khác sẽ là món Phở Bò Tổng thống, có thể được tìm thấy tại Niu Ba BA ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan và bán lẻ với giá 325 USD (tính đến năm 2017).

Nếu đây thực sự là hai trong số những món súp từng đắt nhất thế giới, món súp này từ Câu lạc bộ Talon sẽ đứng đầu và cách cả hai món đó một khoảng cách khá xa. Nhưng, điều gì làm cho món súp này trở nên đặc biệt? Nó xuất phát từ (cũng là thành phần chính của nó): Đông trùng hạ thảo.

Cordyceps là một loại nấm catepillar và phải nói là cực kỳ hiếm. Tên này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cho người đứng đầu câu lạc bộ Hy Lạp và chỉ phát triển ở các địa điểm theo mùa được chọn trên độ cao 3.800 mét (12.000 feet). Khi được thu hoạch, Cordyceps có giá trị 14.000 USD mỗi gram. (Với 453,5 gram tương đương với một pound, con số đó sẽ lên tới tổng cộng là 6.349.000 đô la mỗi pound.)

Cordyceps nổi tiếng trong văn hóa Trung Quốc, và tại The Cosmopolitan of Las Vegas, nhiều khách hàng chơi game cao cấp yêu cầu món súp này. Từ góc độ sức khỏe, Cordyceps đã được cho là có nhiều lợi ích khi tiêu thụ. Người ta tin rằng loại nấm này có thể tăng cường khả năng miễn dịch và sức chịu đựng, theo ông Bryan Fyler, bếp trưởng điều hành của The Cosmopolitan of Las Vegas.

Những người khác tin rằng Cordyceps có khả năng hoạt động như một phương pháp điều trị ung thư tự nhiên, như thuốc kích thích tình dục cũng như một chất bổ sung chống lão hóa.

Súp, theo Fyler, đã được rất nhiều người chơi cao cấp đến thăm Câu lạc bộ Talon thưởng thức. Trong năm 2017, câu lạc bộ đã phục vụ khoảng 100 bát và đầu bếp nói rằng ông mong đợi nhiều hơn trong năm tới.

Mặc dù vậy, ngoài Cordyceps có 1/4 ounce trong mỗi bát, món súp còn có ức gà da đen, long nhãn và quả chà là đỏ. Nếu bạn đến Vegas bạn có bỏ ra 688 USD để trở thành một trong số ít người thử món súp này trong năm nay không?