Bất ngờ với những lợi ích sức khỏe khi ăn nho

Theo Eat This, Not That, nho là một loại thực phẩm cung cấp vitamin K dồi dào, chứa hơn 18% lượng khuyến nghị hàng ngày trên mỗi cốc. Nó hỗ trợ sức khỏe của xương, chứa ít chất béo, natri và cholesterol.

Ăn nhiều nho hơn có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Chúng cũng chứa khoảng 84% là nước, có nghĩa là bạn sẽ nhận được một lượng nước tức thì khi ăn nho... Dưới đây là những lợi ích sức khỏe khi chúng ta ăn nho hàng ngày.

Ăn nho có liên quan đến tuổi thọ và vẻ ngoài trẻ trung

Ăn nhiều nho hơn có thể giúp kéo dài tuổi thọ, đồng thời duy trì vẻ trẻ trung. Điều này là do nho có chứa resveratrol, một chất chống oxy hóa tự nhiên có thể ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa bằng cách giảm stress oxy hóa, giảm viêm nhiễm, hỗ trợ các quá trình tế bào giúp điều chỉnh quá trình lão hóa và chết tế bào.

Có thể giúp giảm viêm

Nho giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin K, polyphenol, catechin và anthocyanin—tất cả đều có thể giúp giảm viêm.

Đặc biệt, nho đỏ rất giàu chất resveratrol. Resveratrol là chất giúp bảo vệ chống viêm. Cụ thể, resveratrol cung cấp một lớp lót bảo vệ mạch máu để ngăn ngừa tổn thương, do đó ngăn ngừa viêm tim.

Ăn nho có thể tăng cường hệ thống miễn dịch. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Có thể tăng cường hệ thống miễn dịch

Nho là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời; một cốc nho chiếm hơn 5% giá trị khuyến nghị hàng ngày của loại vitamin này.

Vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu có lợi cho hệ thống miễn dịch. Đặc biệt là vỏ nho có thể bảo vệ chống lại vi rút cúm.

Nghiên cứu năm 2013 so sánh tác dụng tăng cường miễn dịch của hàng trăm loại thực phẩm cho thấy nho đỏ nổi bật nhất - là do chất resveratrol trong nho, chất này cũng hoạt động với vitamin D để tăng biểu hiện của một gen cụ thể liên quan đến chức năng miễn dịch.

Nho có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Một cốc nho chứa 288 miligam kali, đóng vai trò chính trong việc hạ huyết áp. Không chỉ vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nho đỏ có chứa các hợp chất có thể giúp giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL

Các polyphenol trong nho đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch (xơ cứng động mạch) .

Hỗ trợ sức khỏe nhận thức

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn nho không chỉ hỗ trợ sức khỏe thể chất mà còn cả sức khỏe nhận thức.

Các hợp chất chống oxy hóa trong nho giúp giảm thiểu căng thẳng oxy hóa trong não, có thể bảo vệ não khỏi suy giảm nhận thức và mất trí nhớ khi già đi.

Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy rằng người trưởng thành bổ sung nho hàng ngày, họ đã cải thiện điểm kiểm tra về khả năng chú ý, trí nhớ và ngôn ngữ.

Nho cũng có thể cải thiện lưu lượng máu đến não, do đó cải thiện sự tập trung hàng ngày. Theo các nghiên cứu, trong vỏ nho chứa chất resveratrol, một chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer bằng cách giảm viêm trong não và cũng loại bỏ amyloid-beta peptide, có liên quan đến sự tiến triển của bệnh này.

Cải thiện huyết áp

Ăn nho có thể giúp cân bằng huyết áp vì chúng chứa nhiều kali và ít natri. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Ăn nho có thể giúp cân bằng huyết áp vì chúng chứa nhiều kali và ít natri. Một nghiên cứu năm 2016 trên tạp chí Chất dinh dưỡng Hoa Kỳ đã minh họa cách kali giúp hạ huyết áp bằng cách giúp làm giãn tĩnh mạch và động mạch đồng thời thải natri dư thừa ra ngoài.

Chúng thúc đẩy sửa chữa tổn thương tế bào và bảo vệ chống lại các gốc tự do

Chất chống oxy hóa là những chất mạnh mẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do và nho giàu chất chống oxy hóa.

Những chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ và sửa chữa các tế bào khỏi stress oxy hóa—có liên quan đến sự phát triển của các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim và tiểu đường.

Nghiên cứu đã tiết lộ rằng nho chứa hơn 1.600 hợp chất thực vật có lợi và vì hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng nho đỏ có chất chống oxy hóa cao hơn nho xanh vì chúng chứa anthocyanin, một loại flavonoid chịu trách nhiệm tạo nên màu sắc của chúng.

Có thể ngủ ngon hơn

Vì loại quả này có chứa một lượng nhỏ melatonin, loại hormone giúp điều chỉnh chu kỳ đánh thức giấc ngủ của cơ thể.

