Ba loại rau có chứa nhiều vitamin C hơn cam

Thứ Hai, ngày 26/07/2021 01:00 AM (GMT+7)

Vitamin C là một loại vitamin tan trong nước và là một chất chống oxy hóa giúp cải thiện làn da và hỗ trợ khả năng miễn dịch.

Nhiều người biết rằng, trái cây họ cam quýt là nguồn chính của vitamin C, nhưng trên thực tế, có rất nhiều loại trái cây, rau và quả mọng cung cấp nhiều hơn loại vitamin này.

Rau cải xoăn

Rau cải xoăn (cải Kale) đang được ưa chuộng trên khắp thế giới; có vị hơi đắng và được xem là có họ hàng gần với các loại rau như bắp cải, súp lơ, cải bruxen hay rau xanh collard.

Loại cải này cung cấp nhiều vitamin C hơn nhiều so với các loại cam quýt phổ biến. Ví dụ, một chén cải xoăn cắt nhỏ chứa gần 90% giá trị vitamin C hàng ngày.

Bắp cải Brucxen

Cùng với cải xoăn, bắp cải Brussels là một loại rau họ cải khác giàu vitamin C. Chỉ cần một chén bắp cải Brucxen nấu chín sẽ cung cấp cho bạn nhu cầu vitamin C hàng ngày. Thêm vào đó, loại rau này còn cung cấp cho cơ thể chất xơ cần thiết, vitamin K, folate, kali…

Ớt chuông

Ớt chuông là một loại thực phẩm phổ biến và có thể được coi là vua của các loại rau giàu vitamin C. Nửa quả ớt vàng chứa 155 mg Vitamin C, nhiều hơn so với nhu cầu hằng ngày của bạn. Tương tự, một quả ớt chuông đỏ chứa 190 mg Vitamin C.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/ba-loai-rau-co-chua-nhieu-vitamin-c-hon-cam-n198201.html