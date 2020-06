Ai cũng nghĩ thực phẩm tươi sống là nhiều chất nhất, nhưng 5 loại dưới đây lại đi ngược hoàn toàn quy luật, đông lạnh chúng sẽ bổ dưỡng hơn

Trong thiên nhiên có 5 loại thực phẩm khi đông lạnh giữ lại nhiều dưỡng chất hơn so với dùng tươi.

Nhiều người tin rằng thực phẩm tươi nhiều chất dinh dưỡng hơn là thực phẩm đông lạnh. Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố cách đây không lâu cho thấy niềm tin chung rằng thực phẩm tươi có giá trị dinh dưỡng cao hơn đông lạnh là sai.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét các chất dinh dưỡng trong một số sản phẩm tươi và đông lạnh được lưu giữ trong thời hạn ngắn ngày. Trong nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã xem xét vitamin C, vitamin A và folate trong bông cải xanh, cải bắp, bắp, đậu xanh, rau chân vịt, quả việt quất, dâu tây và đậu xanh. Trong hầu hết các so sánh, họ không tìm thấy sự khác biệt lớn trong lượng vitamin được bảo quản. Tuy nhiên, họ đã phát hiện ra rằng trong một số trường hợp, thực phẩm đông lạnh thực sự có nhiều chất dinh dưỡng hơn so với các loại thực phẩm tươi sống, theo Medical Daily.

Tác giả nghiên cứu Ali Bouzari, một nhà khoa học ẩm thực và tác giả của "Thành phần: tiết lộ các yếu tố thiết yếu của thực phẩm" cho biết: "Xét về cách con người tìm ra cách bảo quản thực phẩm, đông lạnh được đưa lên hàng đầu để bảo quản chất dinh dưỡng". "Nếu bạn không thể dùng thực phẩm tươi sống, điều quan trọng bạn nên biết rằng đông lạnh là một sự thay thế khả thi."

Ngoài việc bảo quản vitamin, đông lạnh là cách tốt nhất để bảo quản các hợp chất thực vật có lợi giúp bảo vệ chống lại bệnh tật, Mary Ann Lila, giám đốc Viện thực vật cho Viện sức khỏe con người tại Đại học bang North Carolina giải thích.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm đông lạnh được cho là giữ được nhiều dinh dưỡng hơn là khi dùng tươi:

Ớt chuông

Giàu vitamin A và vitamin C, ớt chuông đông lạnh giữ được giá trị dinh dưỡng của nó lâu hơn so với dùng tươi.

Rau chân vịt

Rau chân vịt bắt đầu mất chất chống oxy hóa như vitamin C và beta-carotene sau khi thu hoạch, nhưng đông đá chúng ngay sau khi thu hoạch là cách lưu giữ các chất dinh dưỡng trong nhiều tuần.

Việt quất

Quả việt quất đông lạnh giữ lại nhiều chất chống oxy hóa hơn. Vì vậy, đông lạnh việt quất là cách giúp bạn tối đa hóa lợi ích dinh dưỡng từ loại thực phẩm này.

Bông cải xanh

Bông cải xanh rất giàu các hợp chất sulforaphane, được cho là giúp chống lại bệnh ung thư. Tuy nhiên, sức mạnh của hợp chất này mất dần theo thời gian. Nhưng nếu đông lạnh, bông cải xanh vẫn giữ được những lợi ích dinh dưỡng lâu hơn.

Đậu

Đậu đông lạnh cung cấp ít natri hơn, nhưng nhiều sắt và chất xơ hơn so với đậu đóng hộp.

Ngoài rau củ quả, hải sản cũng có thể được đông lạnh. Cá đông lạnh là một thực phẩm tuyệt vời vì vẫn giữ được sự tươi ngon do đánh bắt trong ngày.

Khi mua thực phẩm đông lạnh, bạn có thể sử dụng một lượng chính xác những gì bạn cần và giữ phần còn lại đông lạnh. Sử dụng chúng sẽ giúp bạn hạn chế được thực phẩm thừa và hư hỏng. Bạn nên mua một phần ba số thực phẩm trong tuần là thực phẩm tươi và hai phần ba còn lại là loại đông lạnh để giảm khả năng bị thừa cũng như hư hỏng. Tốt nhất bạn nên sử dụng thực phẩm tươi trước rồi sau đó hãy dùng thực phẩm đông lạnh.

Thực phẩm đông lạnh có thể giúp bạn ăn uống một cách lành mạnh hơn vì bạn có thể lấy chính xác một lượng thức ăn mà bạn cần cho cơ thể. Trái cây và rau quả khi được đông lạnh sẽ không bị thêm bất kì chất nào và không bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài, vì vậy chúng rất tươi. Bạn có thể chế biến món rau trộn với thịt nạc bằng các sản phẩm đông lạnh. Đây là một món ăn ngon và đầy dinh dưỡng cho buổi sáng của bạn.

