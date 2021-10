6 điểm cần chú ý khi mua ổi để chọn được quả ngon ngọt, thơm giòn

Thứ Hai, ngày 18/10/2021 16:00 PM (GMT+7)

Nếu không biết cách chọn ổi, bạn có thể mua về những quả chát, nhạt, thậm chí bị sâu. Thực ra bí quyết để chọn được ổi ngon, giòn, ngọt không khó.

Ổi là loại trái cây phổ biến ở Việt Nam, cây ra hoa trái và cho thu hoạch dài ngày trong năm. Thậm chí, với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, nhiều giống ổi cho thu hoạch trong cả 4 mùa, quả trái mùa chất lượng không kém quả chính vụ.

Không chỉ có vị ngọt, thịt giòn nhẹ khi ăn, ổi còn rất giàu các chất chống oxy hóa, vitamin C, kali và chất xơ. Những thành phần dinh dưỡng này chính là những yếu tố làm nên lợi ích nhiều mặt về sức khỏe của trái ổi.

Một số nghiên cứu cho thấy, ổi có thể giúp bạn kiểm soát đường huyết tốt hơn. Rất nhiều nghiên cứu trên động vật chỉ ra, chiết xuất ổi có thể làm giảm lượng đường huyết, cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết và làm giảm tình trạng kháng insulin. Đây là một tin vui cho những người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Ổi cũng là loại thực phẩm rất tốt cho công cuộc giảm cân vì chứa nhiều chất xơ giúp bạn no lâu nhưng lại chứa ít calo. Không giống các món ăn vặt ít calo khác, ổi chứa nhiều vitamin và chất khoáng, do vậy, bạn còn được bổ sung các chất dinh dưỡng quan trọng khi ăn ổi.

Đặc biệt ổi là một trong những loại trái cây giàu vitamin C nhất. Một trái ổi có thể cung cấp gấp đôi lượng vitamin C khuyến nghị một ngày và có chứa lượng vitamin C cao gấp đôi so với việc ăn một trái cam. Vitamin C đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Mặc dù không được chứng minh có thể dự phòng được bệnh cảm lạnh, nhưng vitamin C đã được chứng minh có thể làm giảm thời gian bị cảm lạnh. Vitamin C cũng được chứng minh là có tác dụng kháng khuẩn.

Có thể thấy ổi có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, là lựa chọn tuyệt vời để bổ sung vào chế độ ăn uống lành mạnh của bạn hàng ngày. Tuy nhiên làm thế nào để chọn được những quả ổi giòn, ngọt thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là bí quyết chọn ổi ngon mà những người bán ổi và những người có kinh nghiệm trồng ổi lâu năm tiết lộ.

Quan sát hình dáng và vỏ ổi

Những quả ổi ngon vỏ sẽ thường có vân, hơi sần sùi.

Những quả ổi ngon thường cân đối, không bị méo lệch, khi cầm vào có cảm giác chắc tay. Ngoài ra ổi ngon vỏ sẽ thường có vân, hơi sần sùi, lồi lõm một chút. Vì thế nếu thấy ổi có vỏ sần thì nên chọn bởi đó là những quả có phần thịt nhiều hơn hạt, ăn rất ngon. Ngược lại nếu vỏ ổi trông trơn, nhẵn, thiếu cảm giác rắn chắc thì những quả này thường sẽ nhạt, xốp, ăn không ngon.

Nhìn màu sắc của ổi

Những quả ổi vừa chín thường sẽ là những quả ổi ngon nhất vì nó vẫn còn giữ được độ giòn, vị chua chua ngọt ngọt vô cùng hấp dẫn. Tùy từng giống ổi mà khi chín sẽ có màu vỏ khác nhau nhưng những quả ổi chín ngon thường có màu xanh nhạt, hơi ngả vàng. Những quả ổi có màu quá xanh, không có ánh vàng chứng tỏ ổi chưa đủ độ chín, những quả vỏ càng xanh vị sẽ càng chát, khi ăn cứng, rất khó ăn.

Nếu thích ăn ổi mềm bạn có thể chọn những quả có màu vỏ vàng đậm hơn. Ổi chín tự nhiên sẽ có màu vàng đều, cảm giác sáng và bóng.

Trọng lượng của ổi

Khi mua ổi, bạn hãy tự tay cầm quả ổi lên xem và nên chọn những quả có cảm giác nặng, chắc tay thì thịt ổi sẽ có nhiều nước. Nếu quả ổi nhẹ, hơi mềm thì không nên chọn vì đó có thể là nó đã quá chín, quá nhũn hoặc bị xốp.

Độ cứng của ổi

Dùng móng tay bấm nhẹ vào bề mặt vỏ quả ổi, nếu thấy cảm giác đanh tay, giòn cứng, thì quả ổi đó tươi và ngon. Còn những quả héo, mềm, nhũn thì không nên mua.

Quan sát cuống, lá ổi

Những quả ổi có cuống tươi, lá xanh, không bị khô thì đó là những quả ổi mới hái, những quả này tươi, nhiều nước, ăn rất ngon. Bên cạnh đó nên chọn ổi có phần thịt gần cuống đã hơi chín vàng, nếu phần thịt chỗ cuống còn xanh, chưa nở ra thì đó là ổi chưa chín.

Xem kỹ rốn ổi

Rốn ổi là nơi vẫn còn dấu vết của nhụy hoa và nhị hoa. Độ giãn của cuống ổi tỷ lệ thuận với độ chín của quả ổi, rốn ổn càng to thì ổi càng chín. Rốn ổi càng nhỏ khít, lõm sâu là ổi còn xanh, ăn sẽ chua hoặc chát, không ngon miệng. Chúng ta có thể dựa vào rốn ổi để chọn những quả ổi có độ chín theo sở thích.

