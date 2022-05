5 món ăn bị cấm ở Trung Quốc, món cuối cùng ngay cả đầu bếp cũng không dám thử

Những món ăn kinh dị này khiến cho người ta phải sợ hãi khi lần đầu nhìn thấy.

1. Cừu sữa nướng than

Nếu mới nhìn sơ qua, có lẽ bạn sẽ không nhận thấy điều gì bất thường ở món ăn này. Tuy nhiên, khi biết được nguồn gốc và cách chế biến, có lẽ nhiều người sẽ thấy mức độ tàn nhẫn của món này và vì sao nó được liệt vào danh sách những món bị cấm ở Trung Quốc.

Nếu bạn đang nghĩ đây chỉ là một con cừu non được nướng trên lửa than thì đã nhầm, sự thật tàn nhẫn gấp nhiều lần. Người ta sẽ đem nướng con cừu mẹ đang mang thai gần tới ngày sinh. Khi cừu mẹ được nướng chín tới, người ta mới mổ bụng lấy cừu non ra. Cách nướng kiểu này được cho rằng thịt cừu non sẽ thơm và mềm.

Nhiều người sao khi biết nguồn gốc món ăn này đều cảm thấy rất kinh khủng, họ tự hỏi tại sao người xưa lại có thể nghĩ ra cách chế biến tàn nhẫn đến vậy.

2. Súp rùa nướng

Những con rùa còn sống được cho lên tấm sắt và nướng từ từ cho chín. Rùa không được chết ngay lập tức vì người xem muốn tận hưởng cảm giác thích thú với sự tra tấn này.

Tiếp theo đó, người ta sẽ cho rùa vào một cái nồi có sẵn nước súp. Lúc này, rùa vẫn chưa chết và ở trạng thái thoi thóp, khi thấy nước ấm, nó sẽ uống nước súp có gia vị, vì thế thịt sẽ thơm ngọt hơn nhiều so với việc nêm gia vị thông thường.

Khi nước trong nồi ngày càng nóng, người ta sẽ chứng kiến con rùa bò qua bò lại trong đau đớn rồi chết. Cuối cùng, khi thịt rùa chín mềm, nước súp rùa và cả thịt bên trong đều rất ngọt.

3. Thịt lừa

Đối với phần lớn người hiện nay, món ăn này không thể chấp nhận được vì mức độ tàn nhẫn của nó vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người.

Khi làm thịt lừa, người ta nấu 1 nồi nước sôi bên cạnh. Sau khi người ăn chỉ định 1 phần thịt nào đó trên cơ thể con lừa, đầu bếp sẽ lột da lừa để lộ phần thịt ra và đổ nước sôi vào đó, đợi thịt chín thì cắt ra bày ra đĩa.

Người ta nói rằng, phần lớn những ai dám ăn món này không phải vì tò mò mùi vị của thịt lừa như thế nào mà thích thú trước cách chế biến. Việc nhìn thấy con lừa chịu đau đớn khiến cho người ăn cảm thấy lát thịt trong miệng mình ngon hơn.

4. Chuột bao tử

Đây là một món ăn có nguồn gốc từ Quảng Đông nhưng cũng là đặc sản nức tiếng ở tỉnh Phúc Kiến. Những con chuột non vừa mới chào đời sẽ bị người ăn dùng đũa sắt kẹp lại, khiến nó phát ra tiếng kêu “éc éc” lần đầu. Tiếp theo đó, chuột được nhúng vào gia vị để chuột kêu lần 2. Khi người ăn cho chuột vào miệng, chuột sẽ kêu lần 3 trước khi bị nhai nuốt.

5. Não khỉ

Não ăn này được xem là tàn nhẫn nhất trong số những món bị cấm ở Trung Quốc. Não khỉ được ăn sống, người ta khoét 1 cái lỗ giữa bàn đủ để nhét đầu khỉ vào. Sau đó, người ta đục hộp sọ và rưới dầu nóng lên rồi dùng thìa múc ăn. Lúc này, con khỉ vẫn chưa chết nên phát ra những tiếng kêu nhói lòng.

Vì khỉ là loài động vật được bảo vệ nên món ăn này cũng bị cấm.

