11 thực phẩm may mắn của các nước trong năm mới

Dưới đây là 11 thực phẩm được cho là đem lại may mắn cho mọi người trong năm mới

1. Lựu

Hạt giống là biểu tượng của sự sống, vì vậy ăn lựu được coi là chìa khóa cho một năm mới đầy sức sống. Trong văn hóa Hy Lạp, người ta đặt một quả lựu bên ngoài nhà và đập nó vào ngày đầu năm mới. Càng nhiều hạt rơi vãi trong lần đập đầu tiên thì năm mới sẽ càng may mắn. Trong văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ, hạt lựu được cho là biểu tượng của khả năng sinh sản, vì vậy nếu bạn muốn có thêm thành viên kháu khỉnh cho gia đình thì hãy ăn loại quả này vào đêm giao thừa.

2. Đậu mắt đen

Đậu mắt đen, được ninh nhừ với giăm bông và cải xanh trở thành một món ăn truyền thống để đón năm mới ở các quốc gia phía Nam châu Mỹ.

Có một vài quan niệm xung quanh sự may mắn liên quan đến hạt đậu mắt đen. Một số người nói rằng hình dạng của hạt đậu mắt đen tượng trưng cho tiền xu và do đó sẽ mang lại sự giàu có. Có người lại cho rằng, đậu mắt đen đã từng giúp đất nước họ vượt qua nạn đói, nên nó sẽ giúp năm mới của mình luôn no đủ.

3. Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như cải xoăn, cải bó xôi, xà lách,… là biểu tượng của sự lạnh giá, cứng cáp. Chúng có cùng màu sắc và độ cứng của tờ đô la, đó là lý do tại sao ăn rau lá xanh là cách để tìm kiếm sự giàu có trong năm mới.

4. Bánh ngô

Ở nhiều bang miền nam nước Mỹ, bánh ngô được coi là món ăn may mắn do có màu vàng nâu – màu sắc được cho là sẽ mang lại sự giàu có trong năm tới.

5. Mì sợi

Các loại mì khác nhau được tiêu thụ khắp châu Á trong năm mới tượng trưng cho tuổi thọ. Ở Nhật Bản, toshikoshi soba - một món ăn bao gồm mì kiều mạch trong nước dùng hấp gồm daishi, nước tương và rượu mirin - là một món ăn phổ biến để thưởng thức vào đêm giao thừa. Đây được coi là một cách lành mạnh và đơn giản để bắt đầu một năm mới tươi mới.

Trong văn hóa Trung Quốc, người ta xào mì yi mein - loại mì trứng dai và có màu vàng tươi với mong ước kéo dài tuổi thọ và có một cuộc sống sung túc.

6. Quả nho

Ở Tây Ban Nha và Mexico, mọi người có truyền thống ăn 12 quả nho vào lúc nửa đêm, tượng trưng cho 12 tháng trong một năm dương lịch. Người ta tin rằng độ ngọt của nho sẽ quyết định may mắn trong mỗi tháng. Vì vậy, nếu bạn gặp phải quả nho chua, hãy nhớ chuẩn bị tinh thần cho một tháng khó khăn tương ứng với độ chua của nó.

7. Bánh ngọt

Bánh ngọt là loại bánh phổ biến trong tất cả các dịp, tuy nhiên bánh hình tròn được tượng trưng cho sự may mắn bởi hình dáng của chúng, nên nó được cho là sẽ mang lại sự giàu có trong năm mới.

Trong văn hóa Hy Lạp, bạn bè và gia đình thường quây quần bên nhau để thưởng thức vasilopita, một loại bánh thường có một đồng xu được nướng bên trong. Bất cứ ai nhận được lát có đồng xu sẽ có thêm may mắn cho năm mới.

8. Thịt lợn

Nếu bạn đang muốn thăng tiến cá nhân trong năm mới, thịt lợn có thể là một lựa chọn tốt cho bạn. Lợn là loài động vật có xu hướng tiến về phía trước khi chúng đánh hơi và ăn thức ăn, do đó, đây được cho là biểu tượng của sự tiến bộ trong năm.

Truyền thống này trải dài trên khắp các lục địa. Ngoài ra, độ béo của thịt lợn cũng liên quan đến sự sang trọng và giàu có trong năm mới.

9. Cá

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại protein tốt để ăn vào năm mới, cá là sự lựa chọn cực kỳ hoàn hảo. Người ta cho rằng những chiếc vảy lấp lánh của chúng trông giống như đồng xu, và ở một số nền văn hóa Đông Âu, chúng được để dành và đặt trong ví với hy vọng thu được nhiều của cải hơn. Cá cũng đại diện cho sự phong phú do chúng bơi trong các biển lớn.

10. Cam và quýt

Cam và quýt thường được dùng trong dịp Tết Nguyên đán với mong muốn gặt hái sự thịnh vượng. Màu sắc tươi sáng của chúng gợi lên niềm vui, và từ cam quýt trong tiếng Hán là từ đồng âm với từ "vàng", do đó, cam quýt trở thành một loại trái cây may mắn.

11. Đậu lăng

Đậu lăng được ăn trên khắp thế giới trong năm mới vì những loại đậu nhỏ bé được cho là trông giống như những đồng xu nhỏ, sẽ mang lại sự thịnh vượng trong năm tới. Từ Ý, đến Cộng hòa Séc, Brazil đều ăn loại đậu này trong năm mới. Chúng được chế biến dưới dạng món hầm hoặc ăn kèm với thịt lợn hay ăn với cơm, tất cả đều giúp bạn kiếm nhiều tiền trong năm mới.

