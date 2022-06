10 mẹo cực đơn giản giúp giảm bớt vị đắng của khổ qua

Mướp đắng là nguồn cung cấp vitamin và chất khoáng vô cùng dồi dào, mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Mướp đắng là một loại rau có có đặc tính chống tiểu đường, chống viêm, chống ung thư, giảm cholesterol và kháng virus rất hiệu quả. Nó rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin E, vitamin A, vitamin B phức hợp, chất xơ, kali, sắt và canxi. Một số chất phytochemical trong rau bao gồm flavonoid, glucosinolate, isoflavone và tecpen.

Thông thường, nhiều gia đình ngại bổ sung mướp đắng vào bữa cơm gia đình bởi vị đắng hơi khó ăn của nó. Tuy nhiên, có rất nhiều cách đơn giản để giảm vị đắng của loại rau này mà không ảnh hưởng đến thành phần dinh dưỡng của nó.

1. Bỏ hạt

Mặc dù hạt mướp đắng có thể ăn được và tốt cho sức khỏe nhưng bạn có thể loại bỏ chúng nếu muốn giảm bớt vị đắng của mướp. Bạn có thể làm điều này bằng cách cắt dọc mướp đắng, dùng thìa nạo bỏ hạt trước khi nấu.

2. Luộc

Luộc mướp đắng là một cách giúp giảm vị đắng đáng kể. Nếu thêm một chút muối vào nước trong quá trình luộc thì vị đắng sẽ giảm nhanh hơn. Sau khi luộc mướp đắng cả vỏ, bạn hãy rửa lại bằng nước đun sôi để nguội rồi mới thưởng thức.

3. Bỏ lớp vỏ ngoài

Vỏ ngoài của mướp đắng cũng có thể ăn được, tuy nhiên việc nạo vỏ sẽ giúp giảm bớt phần nào vị đắng của loại rau này. Hãy dùng dao nạo sạch vỏ trước khi nấu nướng để mướp có bề mặt mịn và giảm vị đắng hơn.

4. Chà xát với muối

Muối là loại gia vị hữu hiệu giúp giảm tối đa vị đắng của khổ qua. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ đơn giản là đặt các lát mướp đắng lên khay và ướp kĩ với muối trong khoảng 20-30 phút trước khi nấu.

5. Ngâm với me

Tanin , một chất phytochemical trong mướp đắng chịu trách nhiệm chính cho vị đắng của nó. Ngâm khổ qua trong nước me có thể giúp giảm lượng tannin và do đó, giảm vị đắng. Bạn chỉ cần ắt đôi quả mướp đắng, rửa sạch rồi ngâm với nước me khoảng 30 phút là vị đắng đã được loại bỏ và sẵn sàng để sử dụng. Tuy nhiên, quá trình này có thể khiến mướp giảm bớt vị giòn.

6. Dùng sữa chua

Vị đắng của mướp có thể được loại bỏ bằng sữa chua. Hãy cho mướp đắng cắt lát vào sữa chua pha loãng 1 giờ trước khi nấu, đảm bảo vị đắng được loại bỏ tối ưu.

7. Vắt chanh

Vị đắng của mướp có thể dễ dang được cân bằng bằng cách thêm vào nó một thứ gì đó mặn, ngọt hoặc chua. Với khổ qua, bạn có thể vắt nước cốt chanh lên để đạt được hiệu quả tối ưu trong việc làm giảm vị đắng.

8. Chiên ngập dầu

Chiên ngập dầu có tác động rất ít đến khoáng chất và protein của thực phẩm. Khi chiên mướp đắng, quá trình này không chỉ giúp loại bỏ vị đắng mà còn cải thiện hương vị món ăn, giữ nguyên vẹn tất cả các chất dinh dưỡng.

9. Thêm đường

Thêm chất ngọt như đường thốt nốt, siro hoặc đường trắng có thể giúp giảm bớt vị đắng của khổ qua. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý việc thêm chất tạo ngọt có thể ảnh hưởng đến hương vị của món ăn.

10. Ngâm với đường và giấm

Dung dịch đường và giấm cũng có thể giúp loại bỏ vị đắng của mướp. Cho đường và giấm vào bát và trộn đều. Cho thêm vài miếng mướp đắng vào ngâm một lúc sau đó mới mang đi nấu ăn.

Nguồn: http://danviet.vn/10-meo-cuc-don-gian-giup-giam-bot-vi-dang-cua-kho-qua-5020221161962428.htmNguồn: http://danviet.vn/10-meo-cuc-don-gian-giup-giam-bot-vi-dang-cua-kho-qua-5020221161962428.htm