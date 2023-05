10 loại trái cây nếu ăn hàng ngày sẽ giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ

Quả mâm xôi giàu chất chống oxy hóa như anthocyanin và vitamin C, tất cả đều chống viêm và thúc đẩy quá trình lão hóa.

Một trái xoài có 2,6 gam chất xơ, cung cấp 67% vitamin C và 60% vitamin A cho cơ thể mỗi ngày. Trong xoài có hợp chất carotenoids- hợp chất này có thể chống viêm.

Theo một nghiên cứu năm 2021 của Úc cho thấy những người ăn ít nhất hai khẩu phần trái cây mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn 36% so với những người ăn nửa khẩu phần.

Theo PHƯƠNG LÊ (Theo Eat This, Not That) (Pháp luật TPHCM)