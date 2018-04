Thu hồi hơn 500 tỉ đồng của ông trùm đường dây đánh bạc ngàn tỉ

Thứ Ba, ngày 10/04/2018 21:40 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Phú Thọ đã thu hồi được hơn 500 tỉ đồng từ Phan Sào Nam, ông trùm trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ.

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, cơ quan điều tra đã thu hồi được 500 tỉ đồng của Phan Sào Nam, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP VTC Truyền thông trực tuyến (VTC Online).

Tại cơ quan điều tra, Phan Sào Nam đã khai báo số tiền mặt khoảng 200 tỉ đồng để ở 2 chiếc thùng tại Quảng Ninh và tương đương hơn 300 tỉ đồng (vàng, USD, tiền mặt) ở TP HCM. Qua đó, cơ quan điều tra Phú Thọ đã thu hồi được số tiền nêu trên của "ông trùm" đường dây đánh bạc ngàn tỉ.

Ông Phan Sào Nam thời điểm còn công tác tại VTC Online

Về số tiền 3,5 triệu USD (tương đương 70 tỉ đồng) mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore, nguồn tin cho biết sau này cơ quan điều tra sẽ hợp tác với cảnh sát quốc tế để thu hồi số tiền nêu trên.

Riêng bị can Nguyễn Văn Dương, giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC), khai nhận được chia 800 tỉ đồng nhưng đến nay cơ quan điều tra mới thu giữ hơn 100 tỉ đồng từ sổ tiết kiệm trong két sắt.

Ngoài Phan Sào Nam nộp hơn 500 tỉ đồng, hiện chưa có bị cáo nào trong vụ án đường dây đánh bạc ngàn tỉ nộp tiền thu nhập phi pháp.

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 5-2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (ở TP Việt Trì) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Ông Phan Văn Vĩnh cũng bị khởi tố vì liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỉ

Vào cuộc điều tra, ngày 26-7-2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Huy khai sau khi chiếm đoạt thẻ cào điện thoại của bà Phương đã đổi thành tiền ảo của đại lý L.A.D. (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC, trụ sở tại Hà Nội). Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam được xác định là 2 đối tượng điều hành, cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô hàng ngàn tỉ đồng này.

Bước đầu, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu trên 1.000 tỉ đồng, số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước chừng 3,6 triệu USD. Cơ quan công an làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỉ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỉ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỉ đồng và 13 ô tô các loại.

Trước đó cơ quan công an đã khởi tố gần 90 bị can và bắt hơn 40 bị can trong vụ án về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), và ông Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an.