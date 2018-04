Sau thảm họa, khi nào cư dân Carina trở lại nhà của mình?

Chủ Nhật, ngày 15/04/2018 16:00 PM (GMT+7)

3 tuần sau thảm họa chung cư Carina, cả ngàn cư dân phải sống tạm bên ngoài và không biết chờ đến khi nào mới trở lại được căn hộ của mình.

Chung cư Carina 3 tuần sau thảm họa khiến 13 người chết

Khác với vẻ ồn ào náo nhiệt trước khi xảy ra thảm họa, chung cư Carina trên đường Võ Văn Kiệt (phường 16, quận 8, TP.HCM) nay chỉ còn lực lượng bảo vệ và ban quản lý túc trực. Thỉnh thoảng có một vài cư dân đến lấy đồ đạc rồi vội vã đi ra ngoài.

Về đêm, cả chung cư vắng lặng đến đáng sợ. Ở block C, có một số căn hộ có ánh đèn được cắm từ bình sạc.

“3 tuần sau thảm họa khiến 13 người chết, chung cư trở nên lạnh lẽo vì không điện, không nước và không có cư dân ở. Mỗi khi có công việc lên căn hộ lấy đồ đạc đi một mình vẫn cảm thấy sợ khi nghĩ về thời điểm vụ cháy xảy ra”, cư dân tên Hoàng cho biết.

Theo các cư dân, từ ngày xảy ra hỏa hoạn, họ được yêu cầu ra bên ngoài ở tạm nhưng vẫn thường xuyên quay trở lại chung cư để ngóng tin về việc giám định tòa nhà, khắc phục hậu quả của vụ cháy.

“Không biết khi nào chúng tôi mới quay trở lại căn nhà của mình mà phải dành cả đời dành dụm để sở hữu nó. Cuộc sống có nhà mà cũng như không sau thảm họa”, chị Mai cư dân chung cư nói.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, chậm nhất ngày 20.4 sẽ có kết quả kiểm định. Khi có kết quả kiểm định đơn vị sẽ bắt tay vào việc sửa chữa để sớm đưa cư dân trở lại cuộc sống bình thường.

“Hôm 6.4, đoàn công tác của Viện Công nghệ - Bộ Xây dựng đã bắt đầu công tác kiểm định tòa nhà và chậm nhất ngày 20.4 sẽ có kết quả. Ngay khi có kết quả kiểm định và được Sở Xây dựng TP.HCM cấp phép sửa chữa, phía chúng tôi sẽ bắt tay ngay vào việc sửa chữa để sớm đưa cư dân vào ổn định cuộc sống”, đại diện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản Xuất Hùng Thanh (Công ty Hùng Thanh) cho biết.

Theo đó, thời gian sửa chữa hoàn thành block A và B dự kiến khoảng 30 ngày, riêng block C tổ chức vệ sinh và sửa chữa trong 10 ngày. Sau khi hoàn thành sửa chữa, phía chủ đầu sẽ mời các chuyên ngành nghiệm thu toàn bộ công trình, hệ thống PCCC.

Đến hiện nay, chủ đầu tư đã chi hơn 5,7 tỷ đồng để hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy và tạm ứng để hỗ trợ kinh phí sinh hoạt hằng ngày cho cư dân Carina. Chi hơn 8,6 tỷ để đền bù 29 xe ô tô và 247 xe máy bị hư hỏng.

Phía chủ đầu tư cam kết, trong lúc chờ đợi kết quả của các cơ quan về pháp luật sẽ phối hợp với công ty mẹ (là Công ty Cổ phần đầu tư 577) tạm ứng đủ kinh phí để đền bù và khắc phục phục toàn bộ các thiệt hại của cư dân nhằm ổn định cuộc sống cho người dân.

Trước đó, rạng sáng 23.3, hoả hoạn xảy ra tại tầng hầm để xe giữa blocks A và B chung cư Carina khiến 13 người chết, 51 người bị thương, hơn 340 xe máy, 17 ôtô bị thiêu rụi. Hậu quả vụ cháy nghiêm trọng nhất trong hơn 15 năm tại TP.HCM, chỉ sau thảm hoạ cháy ITC (60 người chết).

Trong vụ cháy, cảnh sát PCCC đã giải cứu hơn 1.000 khỏi các căn hộ, trực tiếp cứu nạn được 150 người, đưa đến nơi an toàn. Nguyên nhân vụ cháy được cảnh sát xác định do cháy xe máy tại tầng hầm nhưng không được bảo vệ phát hiện kịp thời. Vụ việc đã được công an TP.HCM khởi tố vụ án.