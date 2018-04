Nóng 24h qua: Tết Âm lịch 2019 sẽ được nghỉ 9 ngày?

Thứ Sáu, ngày 13/04/2018 20:33 PM (GMT+7)

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Thái độ bất thường của tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh sau cú điện thoại của chủ xe Toyota; Diễn biến tình hình sức khoẻ của tài xế kéo lê người trên phố; Đề xuất hoán đổi ngày nghỉ lễ Tết trong năm 2019 là những tin tức nóng nhất 24h qua.

Đề xuất hoán đổi ngày nghỉ lễ Tết trong năm 2019

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội (LĐ-TB-XH) đang đề xuất 2 phương án nghỉ cho 2 dịp lễ lớn trọng năm 2019.

Quan điểm của Bộ LĐ-TB-XH, phương án này chỉ hoán đổi 1 ngày nghỉ hằng tuần với 1 ngày làm việc và tổng số ngày nghỉ là 4 ngày, nên dễ thực hiện.

Theo phương án lựa chọn của Bộ LĐ-TB-XH, công chức, viên chức nghỉ liên tục 5 ngày trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5-2019.

Phương án 1: Nghỉ 2 ngày (30-4 và 1-5), không hoán đổi ngày nghỉ. Theo đó, dịp lễ này công chức, viên chức nghỉ là 2 ngày.

Phương án 2: Nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 27-4-2019 đến hết ngày 1-5-2019 Dương Lịch. Do ngày thứ hai (29-4) là ngày đi làm xen kẽ giữa các ngày nghỉ nên đề xuất nghỉ hoán đổi và đi làm bù vào thứ bảy (4-5). Trong đó, 2 ngày nghỉ hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ lễ. Theo phương án này, công chức, viên chức nghỉ liên tục 05 ngày.

Thái độ bất thường của tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh sau cú điện thoại của chủ xe Toyota

Ngày 13/4, anh Đỗ Văn Tiến, người đánh lái cứu mạng hai nữ sinh gây tai nạn cho biết, chủ xe Toyota 7 chỗ đã chủ động liên lạc qua điện thoại với anh sau nhiều ngày “mất tích”.

Anh Tiến lo lắng có thể bị xử lý hình sự sau khi đánh lái cứu 2 nữ sinh rồi gây tai nạn.

Theo anh Tiến, khoảng chiều tối 12/4, một người phụ nữ gọi điện cho anh xưng là vợ của chủ xe Toyota 7 chỗ bị hư hỏng trong vụ tai nạn.

“Người phụ nữ này nói với tôi là những ngày qua bận đi công tác nên không nghe điện thoại. Hôm qua, chị ấy gọi tôi và bảo đã hoàn tất hồ sơ chuyển lên công an để chuyển lên viện kiểm sát. Như thế chẳng hóa dồn tôi vào thế khó”, anh Tiến tâm sự.

Diễn biến sức khoẻ tài xế gây tai nạn kéo lê người trên phố

Trao đổi với PV chiều 13/4, PGS.TS. Phạm Thị Bích Đào, Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, ông Vũ Hoàng Dương (SN 1974, trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) người gây ra vụ tai nạn rồi kéo lê người trên phố đang được điều trị ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tài xế xe ô tô bán tải (vòng tròn đỏ) bị người dân đuổi đánh đến bị thương sau khi gây ra vụ tai nạn kinh hoàng

Bà Đào cho biết, theo báo cáo của Khoa cấp cứu, ông Dương nhập viện trong tình trạng chấn thương phần mềm, vết thương không trầm trọng. Dự kiến, ngày mai tài xế này sẽ ra viện.



Đề xuất cầu cứu bảo vệ rùa Hoàn Kiếm mới phát hiện

Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) vừa có công văn hỏa tốc gửi đến hàng loạt cơ quan chức năng như UBND thành phố Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị vào cuộc bảo vệ cá thể rùa Hoàn Kiếm vừa được phát hiện.

Cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô, một trong hai cá thể rùa Hoàn Kiếm tại Việt Nam.

Theo ATP, cá thể vừa phát hiện ở hồ Xuân Khanh đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ đến từ hoạt động đánh bắt thủy sản và các dự án phát triển kinh tế xã hội tại khu vực, chương trình này đề nghị trường hợp cá thể rùa Hoàn Kiếm bị bắt bởi hoạt động đánh bắt cá, cơ quan chức năng cần đưa rùa về nơi an toàn để bảo tồn.

Đã xác định được nghi phạm sát hại bà bán thịt heo bằng 14 nhát dao

Chiều 13-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh ra thông báo về việc truy tìm đối tượng có liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại khóm 30-4, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Nghi phạm Kim Thành Hưng. Ảnh: Công an cung cấp

Qua xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã xác định được đối tượng gây ra vụ án là Kim Thành Hưng (43 tuổi; ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải) nhưng đối tượng này đã bỏ trốn. Đặc điểm nhận dạng: chiều cao 1,68 m, bị hỏng mắt phải, bị cụt 2 đốt ngón tay út bàn tay trái.

Trong khoảng thời gian thông báo, nếu cá nhân, tổ chức nào phát hiện đối tượng có đặc điểm nêu trên đề nghị thông báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: đường Nguyễn Minh Thiện, khóm 1, phường 7, TP Trà Vinh; số điện thoại: 02923.842.974. Hoặc đồng chí Sơn Việt Hùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 0913.657.139.