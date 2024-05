7 năm trốn nã cũng không thoát

Từ xích mích trong tiệc cưới

Quách Công Thông là người dân tộc Mường, sinh ra và lớn lên trong gia đình có hai anh em trai ở xóm Lộc Thành. Là gia đình thuần nông, song bố mẹ luôn quan tâm chăm lo giáo dục với mong muốn con cái khôn lớn, trở thành công dân có ích cho xã hội. Do sớm tiếp xúc với mặt trái xã hội, giao du với đám bạn xấu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện nên Quách Công Thông trở nên bất cần, sống buông tha, hay gây hấn với mọi người. Hắn bỏ ngoài tai những lời khuyên răn, nhắc nhở của gia đình, ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Bố mẹ bất lực khi không còn khả năng giáo dục, hắn trở thành “cái gai” trong mắt bà con xóm làng. Và rồi điều gì đến đã đến.

Công an huyện Yên Thủy thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, nắm tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở.

Sáng 22/2/2017, hắn từ quê đến xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình dự đám cưới người bạn. Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không xuất hiện tình huống bất ngờ. Khi đã có ma men con người ta sẽ khó kiểm soát bản thân, còn với Quách Công Thông, đó còn là dịp hắn thể hiện bậc “đàn anh” so với thanh niên trong xóm. Chỉ vì mâu mắc nhỏ, do thiếu kiềm chế, hắn và một thanh niên khác trong tiệc rượu đã lời qua tiếng lại. Mâu thuẫn lớn dần, cả hai lao vào “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với nhau. Mặc dù mọi người ra sức can ngăn, khuyên giải, song với bản tính côn đồ, hung hãn, Quách Công Thông bất ngờ lấy chai bia gần đó đánh mạnh vào đầu khiến người thanh niên kia gục ngã trên vũng máu. Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu và tố giác hành vi phạm tội của Quách Công Thông đến cơ quan điều tra.

Sau khi gây án, Quách Công Thông bỏ trốn khỏi địa phương. Căn cứ kết quả giám định thương tật là 25% và tài liệu, chứng cứ liên quan, Công an huyện Yên Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã toàn quốc đối với Quách Công Thông về tội cố ý gây thương tích.

Truy bắt tên tội phạm nguy hiểm

Lật giở từng trang hồ sơ truy nã Quách Công Thông, Đại úy Bùi Đức Chiều - Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an huyện Yên Thủy cho biết: Quách Công Thông là đối tượng xảo quyệt, hắn liên tục thay đổi địa điểm, thay đổi tên họ để tránh sự phát hiện của Cơ quan công an. Đối tượng cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân, không sử dụng mạng xã hội nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tá Nguyễn Hồ Bắc - Trưởng Công an huyện Yên Thủy tổ công tác được giao phục hồi hồ sơ truy nã, xác lập kế hoạch để xác minh, làm rõ. Việc xác minh là vô cùng khó khăn như “tìm kim đáy bể”, song các anh quyết tâm bắt giữ cho được đối tượng.

Tổ công tác chia thành nhiều hướng xác minh, tập trung các mối quan hệ của đối tượng, các địa phương nơi hắn sinh sống. Các đồng chí đưa “thư kêu gọi đầu thú” vận động gia đình, người thân đưa đối tượng đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật song không có kết quả. Đến năm 2020, các trinh sát nắm được thông tin đối tượng bí mật về địa phương thăm gia đình và làm thủ tục cấp căn cước công dân. Các trinh sát đã tổ chức đón lõng để bắt giữ. Thế nhưng, với bản chất xảo quyệt, đối tượng không ra mặt mà chỉ nắm thông tin qua người thân. Khi thấy kế hoạch có nguy cơ bị lộ, Thông lại “cao chạy xa bay”.

Tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thời gian thấm thoắt trôi, thông tin về đối tượng ngày càng ít ỏi khiến việc xác minh, bắt giữ càng khó khăn, phức tạp hơn. Các trinh sát Công an huyện Yên Thủy vẫn kiên trì lần tìm dấu vết, chắt lọc thông tin để xác minh tung tích đối tượng. Đến đầu năm 2024, các anh đón nhận thông tin bất ngờ. Qua mạng xã hội và tin báo của quần chúng nhân dân, các trinh sát phát hiện đối tượng có đặc điểm giống với Quách Công Thông đang có mặt trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây có thể là chi tiết quan trọng xác định vị trí đối tượng lẩn trốn, các trinh sát tập trung xác minh các mối quan hệ của đối tượng và địa phương lẩn trốn. Linh cảm mách bảo các trinh sát đây là đối tượng mà các anh truy tìm lâu nay.

Sau khi xác định nơi lẩn trốn của đối tượng, Công an huyện Yên Thủy một mặt phối hợp Công an huyện Đức Trọng và Công an xã Đà Loan xác minh đối tượng. Mặt khác, tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu có liên quan để khép lại vụ án từ 7 năm trước. Sáng 21/4/2024, Tổ công tác Công an huyện Yên Thủy gồm 3 đồng chí do Đội trưởng Cảnh sát hình sự Bùi Đức Chiều chỉ huy lên đường vào xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng truy bắt đối tượng. Tại đây, được sự hỗ trợ đắc lực của đơn vị bạn, Tổ công tác nắm bắt thông tin cơ bản về người có tên Quách Công Hồng. Người này hiện sống như vợ chồng với cô gái người dân tộc K`Ho, có một bé trai khoảng 1 tuổi. Đáng chú ý, cha của cô gái này là người có uy tín trong đồng bào dân tộc K`Ho ở địa phương. Có thể đối tượng đã thay đổi danh tính, che giấu thân phận để được “ở rể”. Buổi sáng, đối tượng thường làm trên rẫy cà phê gần đó đến tối mịt mới về.

Nắm bắt quy luật và thói quen sinh hoạt của đối tượng, các trinh sát Công an huyện Yên Thủy phối hợp Công an xã Đà Loan xây dựng kế hoạch bắt giữ. Đây là đối tượng nguy hiểm, manh động, liều lĩnh nên phương án bắt giữ phải thận trọng, chi tiết, tuyệt đối bí mật, không để đối tượng phát hiện, tìm cách bỏ trốn hoặc kích động người dân chống lại lực lượng truy bắt. Thời điểm bắt giữ được lựa chọn là sáng sớm khi đối tượng chuẩn bị lên nương rẫy.

Đúng theo kế hoạch, rạng sáng ngày 23/4, các trinh sát Công an huyện Yên Thủy và Công an xã Đà Loan bí mật tiếp cận căn nhà từ nhiều hướng, quan sát, nắm di biến động của đối tượng và những người trong gia đình. Đúng như phán đoán, khoảng 6 giờ, phát hiện đối tượng chuẩn bị công cụ lên rẫy, các trinh sát lập tức áp sát, lao vào khống chế. Ngay sau đó, các anh dẫn đối tượng đến trụ sở Công an xã Đà Loan để đấu tranh. Ban đầu đối tượng quanh co, chối tội, cho rằng bắt nhầm người. Chỉ đến khi các trinh sát đưa lệnh truy nã và các tài liệu có liên quan, đối tượng mới chịu cúi đầu nhận tội.

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Yên Thủy triển khai phương án bắt giữ đối tượng truy nã.

Nỗi đau vì trót đặt niềm tin nhầm chỗ

Sau khi gây án, biết Cơ quan công an đang truy lùng gắt gao, Quách Công Thông đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ban đầu, Thông định lẩn trốn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, lo sợ bị bắt, Thông quyết định Nam tiến. Bởi khu vực này rộng lớn, cách xa nơi gây án nên Thông nghĩ có thể ung dung tận hưởng cuộc sống. Dưới nhiều vỏ bọc, Thông liên tục thay tên, đổi họ để làm việc cho các công ty ở Bình Dương. Quá trình sinh sống tại đây, Thông quen một cô gái dân tộc K`Ho hiền lành, chất phác và sống như vợ chồng với cô gái này. Sau một thời gian ở Bình Dương, Thông và cô “vợ hờ” quyết định chuyển về xã Đà Loan sinh sống.

Dưới vỏ bọc trai đất Bắc chất phác, Thông dần lấy được lòng gia đình cô “vợ hờ” và có một bé trai kháu kỉnh. Cha cô gái là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc K`Ho ở địa phương. Gia đình động viên hai “vợ chồng” ra UBND xã đăng ký kết hôn để danh chính ngôn thuận, sống với nhau hợp pháp. Tuy nhiên, lo sợ bị lộ danh tính, Thông nói đã mất hết giấy tờ tùy thân từ nhỏ. Gia đình cô gái tin tưởng giao cho “vợ chồng” Thông quản lý, chăm sóc quả đồi cà phê rộng lớn.

Đối tượng Quách Công Thông sau khi bị bắt.

Cuộc sống cứ dần trôi, thấm thoắt đã hơn 7 năm. Thông tin rằng, quãng thời gian đó đủ dài để lực lượng Công an không thể phát hiện ra hắn. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, với sự kiên trì, bền bỉ và nghiệp vụ sắc bén, sự hiệp đồng chặt chẽ giữa tổ công tác Công an huyện Yên Thủy và Công an xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Thông đã sa lưới pháp luật. Ngày Thông bị bắt, gia đình cô “vợ hờ” vô cùng ngỡ ngàng, không thể tin rằng bao năm qua đã che trở cho đối tượng truy nã nguy hiểm. Cha “vợ” - một người uy tín trong cộng đồng dân tộc K`Ho - bần thần “nếu biết Thông là đối tượng truy nã, tôi đã khuyên cháu đầu thú để hưởng khoan hồng chứ không để xảy ra điều này”. Lời chia sẻ nhói lòng của người cha như xát muối vào nỗi đau của cô gái trẻ.

“Gieo gió thì gặt bão”, đó là luật nhân quả vì những gì đối tượng đã gây ra cho xã hội. Chỉ mong quãng thời gian chấp hành án sẽ giúp Thông cải tạo để hoàn lương, sớm trở lại cuộc sống cộng đồng.

