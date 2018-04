“Chuyện ấy” sau cắt tử cung?

Thứ Hai, ngày 16/04/2018 12:00 PM (GMT+7)

Sức khỏe tình dục Sự kiện:

Ở một số phụ nữ, do có bệnh lý nghiêm trọng ở tử cung, bác sĩ buộc phải cắt bỏ tử cung. Điều này khiến họ lo lắng ảnh hưởng quan hệ vợ chồng.

Ảnh minh họa

Nhiều người nghĩ, sau khi phẫu thuật cắt tử cung thì hứng thú sinh hoạt vợ chồng sẽ kém, độ bôi trơn của âm đạo sẽ giảm. Lại có không ít ý kiến cho rằng, chức năng tình dục và sinh sản là một, vì người phụ nữ không thể sinh con thì cuộc sống không có gì hứng thú cả. Cũng có những phụ nữ thì hiểu lầm rằng, sau khi cắt bỏ tử cung, kinh nguyệt sẽ hết, mà kinh nguyệt hết thì cũng giống như bước vào thời kỳ mãn kinh, nhu cầu tình dục coi như đã hết. Những nhận thức đó đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt tình dục của họ sau khi cắt tử cung.

Thế nhưng, một số phụ nữ lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Phẫu thuật có thể giải phóng được nỗi khổ của họ do đau đớn khi giao hợp, lo lắng sợ mang thai hoặc là lo sợ bị ung thư tử cung. Sau khi cắt tử cung, không còn những nguy hiểm và lo lắng nữa, họ cảm thấy hứng thú tình dục tăng lên và cảm giác dễ chịu khi quan hệ tình dục cũng tăng lên. Có những phụ nữ kinh nguyệt không đều hoặc tử cung bị ra máu, sau khi phẫu thuật cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn bởi vì cắt bỏ tử cung là để giải quyết vấn đề thiếu máu do mất máu mạn tính gây nên, do đó mà tăng cường sức khỏe của cơ thể.

Thực tế buồng trứng mới là cơ quan sinh dục quan trọng của nữ giới. Đó là cơ quan nội tiết quan trọng để duy trì tính dục của nữ giới và có chức năng điều hoà hệ thống nội tiết của toàn cơ thể, trong đó có nội tiết chi phối cảm giác tình dục. Buồng trứng mỗi tháng tiết ra chất kích thích thụ thai, hormon nữ theo chu kỳ để rụng trứng và duy trì kinh nguyệt. Sau khi cắt bỏ tử cung, việc sản xuất hormon vẫn diễn ra bình thường, vì vậy không ảnh hưởng đến đời sống tình dục.

Tuy nhiên, ảnh hưởng tâm lý phụ nữ sau cắt tử cung lại không đơn giản. Nỗi lo lắng sau khi cắt tử cung (cơ quan quan trọng) dẫn đến những tiêu cực đối với quá trình điều trị, dễ nảy sinh lo lắng trước khi phẫu thuật và thời kỳ suy nhược kéo dài sau khi phẫu thuật. Cùng sự mặc cảm tâm lý, họ cho rằng mất đi tử cung sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình điều tiết sinh lý của họ. Khi tâm lý không ổn định sẽ chi phối tâm lý tình dục. Do đó, trước và sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung, vợ chồng nên thông cảm và giải thích cho nhau, nói rõ phương thức và chi tiết của việc phẫu thuật. Điều này hết sức quan trọng, sẽ giúp phụ nữ ổn định tâm trạng hơn sau phẫu thuật.