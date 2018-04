Bí quyết để dồi dào khả năng đàn ông như David Beckham

Thứ Bảy, ngày 07/04/2018 12:00 PM (GMT+7)

Ngày nay, ước vọng có con là mong mỏi của nhiều đấng mày râu. Muốn đạt được điều đó thì phải có tinh binh khỏe. Những bí quyết từ lối sống của chàng cầu thủ điển trai David Beckham sẽ khiến nhiều đấng mày râu có thể thực hiện được điều đó.

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nam giới khó có con bắt nguồn từ lối sống. Vậy bạn cần phải làm gì để điều chỉnh lối sống, giúp cho cơ thể sản sinh ra nội tiết tố nam và tinh binh dồi dào, đồng thời giúp đời sống chăn gối thăng hoa. Một mầm sống tuyệt vời lớn dần lên trong cơ thể của người mẹ là cảm giác thiêng liêng mà bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng đều mong mỏi. David Beckham là một người cha tuyệt vời và ngay từ khi còn trẻ, anh đã luôn khao khát có nhiều con. Và giờ đây, David Beckham đã trở thành cha của 4 người con. Vậy bạn biết gì về lối sống lành mạnh của David Beckham để giúp cầu thủ này dễ có con?

Gia đình hạnh phúc nhà David Beckham

1. Duy trì vóc dáng thon gọn, tiêu thụ thực phẩm giàu lycopene và thực phẩm giàu kẽm

Theo trang Men's Health (Sức khỏe đàn ông), để tránh khiếm khuyết cho chàng tinh binh, thì nam giới nên bổ sung nhiều lycopene. Các bạn nên biết rằng dù nam giới có nhiều tinh binh, nhưng phải đến 90% số "chàng" tinh binh này có khiếm khuyết như mất đuôi chẳng hạn, nó không thể gặp trứng để thụ thai được. Nguyên nhân khiến tinh trùng bị khiếm khuyết là do các gốc tự do. Và để giải quyết tình trạng này, bạn nên ăn thực phẩm có nhiều chất chống oxy hóa để giảm thiểu các gốc tự do này. Và bổ sung các chất chống oxy hóa lycopene là một giải pháp. Lycopene có nhiều từ các loại hoa quả có màu đỏ như cà chua hay dưa hấu.

Ngoài ra, một chế độ ăn nhiều kẽm cũng giúp cơ thể nam giới sản sinh ra nhiều tinh trùng hơn. Các nhà dinh dưỡng học cho rằng cơ thể hấp thu 15mg kẽm mỗi ngày có thể sửa chữa khiếm khuyết gây ra cho tinh trùng do các hóa chất độc hại mà cơ thể chúng ta hấp thu từ môi trường.

Nguồn thực phẩm giàu kẽm có nhiều trong hải sản như hàu, cá hồi, các loại cá,....sản phẩm sữa như pho mát. Ngoài ra theo trang eatthis.com, các loại rau xanh, giàu chất xơ như cần tây, nấm truffles, nấm hương, củ cải, bí ngô, cà rốt, cà chua, dưa hấu, chuối, lựu, các loại hạt như hạt bí đỏ, hạt maca sẽ giúp đàn ông tăng cường sinh lực, bởi nó giúp tăng cường mạch máu, giúp chàng thăng hoa hơn trong cuộc yêu và hấp dẫn hơn trong mắt bạn đời.

Ngoài ra, khoa học cũng chứng minh rằng, béo phì là một trong những thủ phạm gây ra tình trạng yếu sinh lý và có thể ảnh hưởng tới chất lượng tinh binh, vì vậy muốn có sức khỏe phòng the, bạn nên duy trì một cân nặng hợp lý thông qua luyện tập và đặc biệt là chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Bạn có biết không, David Beckham vốn là người ăn nhiều rau và thích ăn cá. Chàng cầu thủ tài hoa này có thân hình rất chuẩn. Với chiều cao 1m83, anh chỉ nặng có 75 kg mà thôi. Đây là một hình thể lý tưởng cho nam giới. Khi ở trên sân cỏ, thân hình cân đối, eo thon sẽ giúp các cầu thủ có thể di chuyển trên sân một cách dễ dàng, thực hiện các động tác kỹ thuật mau lẹ và dễ ghi bàn thắng hơn. Chính vì vậy, bạn dễ dàng nhận thấy rằng đa phần các cầu thủ khi còn đang thi đấu hầu như không có ai bị thừa cân cả. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh cộng với luyện tập giúp cho họ có thể trạng tốt. Và khi thể trạng tốt thì đương nhiên tinh binh phải khỏe rồi, nếu không mắc một căn bệnh nào về mặt nam học.

Để có vóc dáng thon gọn như vậy, David Beckham tiêu thụ ít chất béo. Anh thích ăn cá và thịt gà. Lượng protein mà anh tiêu thụ chủ yếu hàng ngày là từ thịt gà. Để bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất, David Beckham ăn rất nhiều rau xanh. Thực phẩm mà anh ưa thích trong chế độ ăn là carbonhydrate hỗn hợp. Nó giúp tăng cường năng lượng trong khi giảm béo. Carbonhydrate hỗn hợp này đến từ cải bắp, rau chân vịt, đậu nành và súp lơ. David Beckham còn tránh các cholesterol xấu và hay ăn các loại hạt như hạnh nhân,... đặc biệt trong giờ nghỉ giải lao, các bữa ăn phụ. Theo khoa học chứng minh, các cholesterol xấu và chất béo bão hòa làm giảm lượng tinh tinh, trong khi chất béo lành mạnh như cá và các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, hạt dẻ,.. lại giúp đội tinh binh trở nên hùng mạnh và dễ thâm nhập vào trứng để thụ thai hơn.

Thực phẩm ưa thích của Beckham là món trứng tráng cà chua và pho mát cho bữa sáng. Anh thích ăn cá vào bữa trưa và ăn mỳ ống pasta Bolognese (mỳ ống sốt cà chua pho mát) cho bữa tối.

Như vậy có thể thấy rằng, những thực phẩm mà David Beckham tiêu thụ đều là các thực phẩm tốt cho tinh binh, giúp cho nam giới có vóc dáng hấp dẫn hơn, do vậy mà cũng lôi cuốn nàng hơn trong cuộc yêu. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không học theo chế độ ăn lành mạnh của Beckham.

Thân hình chuẩn lý tưởng của David Beckham

2. Tập luyện giúp sản sinh tinh binh

Theo các chuyên gia về sức khỏe nam giới, tập luyện có thể giúp cải thiện testosterone và giúp nam giới sản sinh ra tinh binh. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tập luyện quá sức. Đối với nam giới, không nên đạp xe quá lâu vì nó có thể ảnh hưởng tới cơ quan sinh sản của nam giới.

Như trên đã nói, để giúp tăng cường khả năng phòng the cũng như khả năng thụ thai, bạn nên duy trì cân nặng hợp lý. Điều này có thể có được thông qua các bài tập thể lực đều đặn và phù hợp. Ngoài ra, tập luyện ngoài trời còn giúp bạn hấp thu vitamin D từ ánh sáng mặt trời, giúp cho tinh binh của bạn trở nên khỏe mạnh hơn. Vì vậy, bạn đừng nên ngồi lỳ trước laptop hay sử dụng di động quá lâu (những nguyên nhân làm thui chột tinh binh), thay vào đó, hãy dành thời gian vận động để giúp lưu thông các mạch máu, giúp tăng cường khả năng thụ thai.

Để duy trì thể lực và vóc dáng chuẩn, David Beckham có một chế độ tập luyện thường xuyên. Anh tập nhiều loại bài tập trong nhà và ngoài trời khác nhau để tăng sức dẻo dai. Những bài tập phối hợp mà David Beckham thực hiện gồm các bài tập giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, bài tập cơ bụng, bài tập vận động,... Những bài tập này là cần thiết đối với cầu thủ để có cơ và xương chắc khỏe nhằm tránh chấn thương.

Để tăng cường khả năng linh hoạt và nhanh nhạy trên sân cỏ, Beckham tập các bài tập đặc biệt gọi là Plyometrics. Tuy nhiên, cầu thủ bóng đá như anh không tập các bài tập quá sức và quá nặng nề kiểu như bài tập đô vật bởi nó có thể khiến cơ thể trở nên kềnh càng và nặng nề.

Một trong những bài tập tim mạch mà David Beckham luyện tập hàng ngày là chạy bộ 5 phút ở nhịp tim tối đa là 85%. Sau khi nghỉ 4 phút, bạn có thể tiếp tục chạy và lặp lại. Như vậy, bạn có thể chạy bộ 15 phút mỗi ngày, nhưng chỉ 5 phút rồi nghỉ 4 phút rồi lại tiếp tục.

Để thi đấu, David Beckham sẽ tăng tốc lực hơn, chẳng hạn, anh có thể chạy trong vòng 15 phút ở mức 95% nhịp tim tối đa rồi nghỉ 1 phút rồi tiếp tục 2 lần nữa như vậy.

Có 4 người con (3 trai, 1 gái) và một cuộc sống hạnh phúc, thành đạt mà nhiều người mơ ước, điều này David Beckham hẳn chỉ có được nhờ vào tài năng và một lối sống lành mạnh mà anh luôn hướng tới.

3. Duy trì lửa yêu với bạn đời

Có lẽ cho tới nay, mối tình giữa chàng cầu thủ trẻ của Manchester United và nàng Posh Spice của ban nhạc Spice Girls vẫn là một trong những mối tình đẹp nhất và lãng mạn nhất trong làng sao. Một lần được rủ đi xem bóng đá và nhìn thấy David Beckham trên sân bóng, nàng Posh Spice (Victoria Adams) đã si mê chàng cầu thủ điển trai như điếu đổ và nàng đã ra sau sân bóng khi kết thúc trận đấu và xin chữ ký, làm quen với David Beckham. Và mối tình lãng mạn giữa cặp trai tài gái sắc bắt đầu từ đó. Có thể nói David Beckham là một người rất ga lăng. Anh rất chăm chút và chiều người yêu, và cực kỳ lãng mạn. Khi trở thành vợ chồng rồi, Beckham còn thường xuyên là người trổ tài nấu bếp, chăm lo cho gia đình và không ngán bất kể công việc nhà nào cả. Ngoài ra, anh và Victoria còn tìm thấy nhiều điểm chung như sở thích thời trang. Anh luôn tôn trọng mọi sở thích của vợ và cố gắng để làm cho vợ cảm thấy hạnh phúc nhất. Cho đến nay, sau khi đã có cùng nhau 4 mặt con, họ vẫn là một cặp đôi đẹp nhất và lãng mạn nhất Anh quốc.

Một tình yêu nồng cháy và giữ lửa đam mê luôn là điều cần thiết trong đời sống vợ chồng, bởi nó là sự thăng hoa giữa cảm xúc và tâm hồn. Bởi vậy, đối với đấng mày râu muốn có một cuộc sống hạnh phúc bên bạn đời của mình, sự thấu hiểu nhau và chia sẻ cùng nhau mọi khoảnh khắc là bí quyết để lứa đôi viên mãn.

4. Yêu trẻ con, mong muốn làm cha sớm

Các bạn đều biết rằng sức khỏe sinh sản của nam giới và nữ giới đều viên mãn ở một độ tuổi nhất định. Và để thụ thai thành công thì nó phụ thuộc vào cả hai. Đối với những người khao khát có con sớm và thích làm cha mẹ, thì khả năng có con cũng sẽ cao hơn. Victoria Beckham và cả David Beckham đều là những người như vậy. Do cả hai đều mong muốn có con, nên không giống với nhiều người bận rộn và nổi tiếng khác, chẳng hạn như một vài diễn viên điện ảnh Hollywood khác, sợ việc có con sẽ ảnh hưởng tới bước đường sự nghiệp của họ mà trì hoãn. Một số minh tinh áp dụng các biện pháp tránh thai vì sợ mất vai diễn, mất fan hâm mộ, mất vài năm sự nghiệp... đến lúc ngoảnh lại, và muốn có con thì lại nuối tiếc vì càng trở nên khó khăn hơn. David và Victoria Beckham thì lại không như vậy. Victoria sẵn sàng hy sinh thân hình của mình cũng như tạm thời ngừng sự nghiệp ca hát để trở thành một bà mẹ và chăm sóc cho những đứa con. Và David Beckham luôn là người đứng sau ủng hộ vợ nhiệt tình. Bởi anh rất yêu trẻ con và rất thích làm cha. Anh không ngần ngại thay tã, cho con uống sữa hay bế con. Cặp đôi này có con liên tục bởi họ thích sinh con và khi họ sinh con là khi mà họ ở độ tuổi dễ đậu thai nhất và tâm lý thoải mái nhất.

Và sau khi Victoria sinh con rồi, David lại luôn ủng hộ cô tham gia vào các hoạt động xã hội, quay trở lại nghiệp ca hát và thiết kế thời trang, và còn trình diễn các bộ đồ do chính vợ mình thiết kế. Khi anh chơi bóng đá tại Tây Ban Nha hay Mỹ, cả gia đình theo cùng và luôn quấn quýt bên nhau. Lúc nào họ cũng là hình ảnh đại diện cho một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc, tràn ngập niềm vui. Chính sự thông cảm và yêu thương đó đã giúp cho Victoria Beckham không phải trải qua nỗi trầm cảm sau sinh. Mà cô còn cảm thấy niềm hạnh phúc vô bờ khi được làm mẹ và càng được chồng mình trân trọng hơn.