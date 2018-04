Thâm nhập dịch vụ "sung sướng" bán dâm trên bàn ghế karaoke trá hình

Thứ Tư, ngày 11/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Theo điều tra của PV, hiện nay, trên địa bàn TP.HCM, tình trạng các nhà hàng núp bóng “công ty” cung cấp các dịch vụ "từ A-Z" cho “khách làng chơi” có dấu hiệu nở rộ trở lại. Thậm chí, khách không cần ăn uống, hát hò… cũng có thể gọi đào “vui vẻ” trong các phòng karaoke trá hình.

Vui vẻ" 1 triệu đồng

Mới đây, PV đã cùng nhóm khách chơi tìm đến công ty TNHH 7xx trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp, TP.HCM) theo lời mời của một “má mì”. Khi đến đây, nhóm PV được chào mời đon đả do đã có người quen hẹn từ trước. Sau khi nhận phòng ở tầng 2, nhóm PV được đề nghị ngồi đợi để “má D.” điều đào.

Chừng 10 phút sau, D. dẫn ra 10 “cô gái xinh tươi”, còn rất trẻ cho khách chọn. Đặc biệt, khách có thể làm gì tùy thích, chỉ có điều không được “hành sự”. Trong quá trình ngồi nhậu, hát karaoke, những cô gái này đều gạ khách “đi tới Z”, với giá 1 triệu đồng, bao luôn tiền típ cho nhân viên. Nếu khách đồng ý thì lên lầu 4 (trên cùng) để "vui vẻ".

Dẫn lên phòng là Thuý (người tiếp PV) và theo sau là một nam thanh niên. Thực chất, đây chỉ là các phòng hát karaoke. PV thắc mắc tại sao lại không có giường, chiếu, Thúy cho biết: “Như vậy mới hấp dẫn chứ anh”. Chỉ vào phòng đối diện, Thuý nói tiếp: “Phòng này đang có khách rồi đó”. Với lý do không an toàn, PV bước xuống. Tuy nhiên, vừa đi, Thúy vừa níu kéo: “Ở đây là an toàn tuyệt đối, dưới đó có mấy anh ngồi trực và dọc cầu thang lên xuống cũng có, nên anh khỏi lo”.

Một cặp "vui vẻ" tại công ty TNHH 7xxx.

Quả thật, PV quan sát ngay bãi giữ xe có 1 thanh niên. Tại bộ phận lễ tân có 3 thanh niên xăm trổ và cầu thang lên xuống cũng có nhân viên nam hoặc ngồi một chỗ hoặc đi đi lại lại.

Ở lầu trên cùng có một phòng dành cho đào. Nhìn vào trong, PV thấy có rất nhiều cô gái đang nằm ngồi la liệt, chờ khách gọi. D. cho biết: “Nếu không ăn uống thì có thể kêu các em… sướng luôn. Tuy nhiên, tuyệt đối không được ra ngoài”.

Tương tự, con “phố sung sướng” Phan Xích Long và các đường cắt ngang, sau thời gian tạm lắng, hiện cũng có một số điểm hoạt động trở lại. Điển hình như công ty TNHH X.T. đến gần trưa là mở cửa. Tuy nhiên, chỉ có những người quen với những ám hiệu hoặc đã gọi điện đặt lịch từ trước thì mới có thể vào trong vui vẻ.

Ông N.T.C., ngụ quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết: “Muốn đi thì phải gọi điện trước, có đào quen hoặc yêu cầu như thế nào cứ dặn với quản lý để họ sắp xếp. Vào trong đó có thể yêu cầu bất cứ dịch vụ gì, từ A tới Z, giá dao động từ 1 triệu đồng, tùy vào thời gian phục vụ, đào tiếp”.

"Chém" đẹp

Đặc điểm của những công ty, nhà hàng này là bảng hiệu… không liên quan gì đến dịch vụ ăn uống. Họ đặt những cái tên như công ty THHH X, Y, Z… và sáng đèn từ trưa đến tối, đặc biệt là về đêm. Trong mỗi phòng đều có lắp màn hình, dàn âm thanh... nghe rát lỗ tai phục vụ khách hát karaoke.

Đồng thời, chiêu thức để bán bia là ở dưới mỗi bàn đều có những thùng đựng nước đá rất lớn, khi rót bia được chừng 1/2 hoặc chỉ 1/3 lon, tiếp viên sẽ đổ xuống thùng đá này. Vì thế, tại đây, hai khách uống hết vài ba thùng bia trong một giờ đồng hồ là chuyện thường. Do đó, khi nhận giấy tính tiền, khách cũng sẽ choáng với giá “cắt cổ”, từ 4 - 5 triệu đồng/hai khách cho 2 thùng bia, một ít khô bò, trái cây, bánh snack.

Đó là chưa kể tiền "bo" cho đào (ít nhất là 300.000 đồng/người), má mì (thường là 500.000 đồng), nhân viên trực cầu thang (khoảng 100.000 đồng/người)…. Nếu khách nào “không chịu chi” sẽ có những thanh niên xăm trổ đầy mình áp sát. “Có lần do hết tiền nên bạn tôi không thể bo cho đào, ngay lập tức, cô này báo cho quản lý. Đi kèm với anh này là 2 thanh niên bặm trợn, bạn tôi sợ quá liền nhờ giúp đỡ và phải móc ra 500.000 để bo mới được ra về”, ông C. nói thêm.

Mại dâm trá hình trong các "công ty TNHH" có dấu hiệu bùng phát, nở rộ trở lại tại TP.HCM.

Tuy nhiên, xuống bãi xe, khách cũng bị “chém đẹp”. Lúc lấy xe, nhân viên giữ xe còn “xin đểu”: “Cho em ít tiền uống cà phê”, đưa 10.000 đồng, lập tức người này từ chối: “Chết em phục vụ nãy giờ không lẽ không được ly cà phê. Bèo thế, ít nhất phải xị (100.000 đồng - PV) chứ anh”.

Chiêu thức này không mới và được các đường dây tổ chức “buôn hoa bán phấn” sử dụng trong thời gian qua. Các điểm trước đây là quận 1, Bình Thạnh, Phú Nhuận… nay đang có dấu hiệu bùng phát trở lại và nở lan ra các quận, huyện khác như Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân…

Thực tế thời gian qua lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một số vụ việc tương tự. Điển hình như tháng 12/2017, đội Đấu tranh phòng chống tệ nạn mại dâm và buôn bán người (phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM) phối hợp cùng sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM và Công an quận Phú Nhuận đã ập vào kiểm tra nhà hàng Hoàng Châu và khách sạn Quỳnh Anh (đều nằm trên đường Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận) phát hiện 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại thời điểm kiểm tra, các cô gái khai nhận là nhân viên phục vụ tại nhà hàng Hoàng Châu, khi khách tới ăn uống, có nhu cầu vui vẻ sẽ được 2 quản lý là Lê Thị Thắm (SN 1979, quê tỉnh Tiền Giang) và Tô Chúc Phương (SN 1981, quê tỉnh Bạc Liêu) bố trí và đưa sang khách sạn Quỳnh Anh để thực hiện hành vi mua bán dâm với giá 1 triệu đồng/lượt.

4.000 tiếp viên sẵn sàng “bán hoa”

Theo thống kê của chi cục Phòng chống Tệ nạn xã hội TP.HCM, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 10.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. Trong đó, có khoảng 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ có nghi vấn hoạt động mại dâm, khiêu dâm, kích dục với trên 4.000 tiếp viên phục vụ.

"Các cơ sở này khi có nghi vấn hoặc bị phát hiện sẽ đối phó bằng cách thay tên người đại diện hoặc lập doanh nghiệp mới để tiếp tục hoạt động, gây khó khăn cho lực lượng chức năng và không xử lý được tình tiết tái phạm", ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết.

Có khoảng 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ có nghi vấn hoạt động mại dâm, khiêu dâm, kích dục với trên 4.000 tiếp viên phục vụ tại TP.HCM.

Năm 2017, đoàn kiểm tra liên ngành về văn hóa - xã hội đã tổ chức hơn 10.000 cuộc kiểm tra, phát hiện gần 5.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, có gần 500 cơ sở vi phạm về mại dâm, khiêu dâm, kích dục với số tiền xử phạt gần 35 tỷ đồng.

Bên cạnh đó công an thành phố cũng đã triệt phá 140 vụ tổ chức môi giới mại dâm, kiểm tra hơn 2.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như, quán bar nhà hang, karaoke, khách sạn và phát hiện nhiều vụ mua bán dâm.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: “Tình hình mại dâm xuất hiện ngày càng tinh vi và phức tạp. Đặc biệt có sự xuất hiện của các đường dây tổ chức bán dâm, có sự tham gia của người mẫu, diễn viên, sinh viên và phát sinh ở các cơ sở nhạy cảm”.