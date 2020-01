Trăm triệu sắm đào thạch anh, mai mã não trưng Tết

Thứ Tư, ngày 08/01/2020 17:00 PM (GMT+7)

Mang ý nghĩa phong thuỷ, tượng trưng cho may mắn, tài lộc, Tết Canh Tý 2020 nhiều khách hàng lựa chọn chơi cây đào tiên làm bằng đá thạch anh hay tranh mai vàng kết bằng đá mã não có giá tới cả 100 triệu đồng.

Ghi nhận tại các phố Nguyễn Thái Học, Đê La Thành, Xã Đàn (Hà Nội),... nơi tập trung nhiều cửa hàng bán tranh, vật phẩm phong thuỷ làm bằng đá, xuất hiện nhiều sản phẩm trang trí đặc biệt phục vụ Tết Âm Lịch cận kề.

Chị Liên (kinh doanh tranh đá quý) cho biết, mốt chơi đá quý phong thuỷ đã có từ lâu, là mặt hàng bán quanh năm của cửa hàng. Dịp này, cửa hàng chị Liên nhận được thêm những đơn hàng chế tác đặc biệt như cây đào đá thạch anh, nho bonsai, tranh mai vàng mã não, tranh đào thạch anh hồng, …

Cây đào tiên chủ đạo làm bằng đá thạch anh hồng có giá gần 80 triệu đồng

“Các mẫu bày tại đây chủ yếu là hàng trưng bày hoặc đã có khách đặt. Chưa đầy 20 ngày nữa là Tết nên cửa hàng ngưng nhận yêu cầu chế tác phức tạp, khổ lớn”, chị Liên nói.

Tại cửa hàng chị Liên, cây đào tiên 50 quả làm bằng đá thạch anh hồng, lá kết xung quanh là đá Chalcedony có giá 78 triệu đồng/ cây. Cây nhỏ hơn khoảng 40 triệu đồng/ cây, rẻ nhất là cây “mini” 10 quả có giá 7 triệu đồng/ cây. Ngoài ra, cửa hàng còn nhận riêng những yêu cầu đặc biệt về dáng, thế cây, số lượng quả, … tuỳ độ chịu chơi của khách hàng, có những cây lên tới cả trăm triệu.

Phần quả làm bằng đá thạch anh, đá Chalcedony được chọn làm lá

Theo giới thiệu của người bán, trưng đào tiên dịp Tết giúp chiêu tài lộc, an lành, hạnh phúc, là biểu tượng của bình an, trường thọ và may mắn. Từng chi tiết trên cây đều được làm thủ công, hoàn toàn bằng đá quý tự nhiên nên những sản phẩm này có giá không rẻ. Để hoàn thành một tác phẩm, như cây đào tiên cỡ đại, mất gần một tháng, những bức tranh khổ lớn hơn 1m thì cần 2-3 tháng để chế tác.

Cây nho bonsai chế tác bằng đá thạch anh xanh

Với lựa chọn cây đá quý phong thuỷ, giá rẻ hơn là các dòng bonsai kích thuớc nhỏ. Chị Liên cho biết, nho bonsai để bàn có giá 3,6 triệu đồng/ cây là quà tặng được giới doanh nhân ưa thích, với quan niệm đem lại may mắn cho công việc, giúp ích cho việc đầu tư luôn hanh thông, sáng suốt, thu được nhiều tài lộc.

Bức mai vàng kết bằng đá mã não giá 100 triệu đồng

“Ngoài tranh phong cảnh, tứ bình, tứ quý, … dịp này, khách hàng thường cân nhắc xem thêm tranh hoa mai, hoa đào. Chơi dòng đá phong thuỷ này đều người có tiền nên họ yêu cầu cao và rất kỹ tính, nhiều người cẩn thận hơn còn xem thầy, mua theo lời thầy dặn, …”, chị Thuỷ (nhân viên một cửa hàng bán vật phẩm đá phong thuỷ) nói.

Cận cảnh bông hoa đào làm bằng đá thạch anh tinh xảo

Theo người bán, giá trị trong bức tranh còn nằm ở thế gốc, dáng cây, mỗi dáng lại có ý nghĩa riêng, phù hợp với từng năm sinh, bản mệnh khác nhau. Như bức hoa đào thế tâm, mang sắc đỏ, thích hợp với chủ nhà mệnh hoả, thổ. Trung bình, những bức khổ lớn tầm 1m50 x 2m50 có giá trên dưới 100 triệu đồng/ bức, thường được đặt hàng riêng theo yêu cầu gia chủ.

Bên cạnh những vật phẩm trên, đá phong thuỷ nguyên khối đúc chữ Phúc – Lộc – Thọ, quả cầu, tượng đá phong thuỷ cũng được nhiều khách chọn mua. Tại một cửa hàng trên phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội), ghi nhận một bức tượng đá Phật Di Lặc làm bằng đá thạch anh xanh có giá tới 200 triệu đồng.

