Tiền lì xì hình con chuột đắt hàng trước Tết Canh Tý 2020

Thứ Ba, ngày 17/12/2019 15:00 PM (GMT+7)

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2020, nhưng thời điểm này, thị trường tiền lì xì Tết đã rất sôi động. Đặc biệt là những tờ tiền có in hình con chuột-linh vật của năm mới được khách hàng săn đón làm quà tặng, lì xì.

“Đứng đầu trong 12 con giáp, chuột là linh vật tượng trưng cho người tuổi Tý. Trong văn hóa dân gian, chuột được gắn liền với sự nhanh nhẹn, thông minh. Trong khi đó, theo phong thủy, chuột tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng. Nơi nào có chuột đến nghĩa là nơi đó sẽ có của ăn của để dồi dào. Vì thế tặng tiền hình chuột sẽ mang đến nhiều ý nghĩa, may mắn trong năm mới”, chủ một cửa hàng online ở quận 10, TP.HCM giới thiệu.

Tiền 2 USD hình con chuột có giá bán khoảng 300.000 đồng/tờ

Đắt nhất trên thị trường là tờ tiền 2 USD chuột mạ vàng có giá 300.000 đồng/tờ. Tờ tiền này được Bộ Tài chính Mỹ in ấn và cho phát hành nhằm mục đích phục vụ nhu cầu lì xì Tết âm lịch 2020 của người dân châu Á và không có giá trị lưu thông.

Một mặt của phiên bản 2 USD đặc biệt này in hình hai con chuột và được mạ vàng rất tinh xảo. Mỗi tờ tiền này được đựng trong một bao da cực kỳ sang trọng, bên trong có danh thiếp chứng nhận của Bộ Tài chính Mỹ.

Chủ một cửa hàng online ở Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết cứ mỗi dịp Tết, tờ tiền 2 USD luôn được đặt mua nhiều nhất. Hiện tại, cửa hàng đang ưu đãi cho khách hàng mua với số lượng lớn. Chẳng hạn mua trên 10 tờ sẽ có giá 280.000 đồng/tờ; 20 tờ có giá 250.000 đồng/tờ.

“Tờ tiền 2 USD con chuột mạ vàng mang ý nghĩa may mắn trong năm Canh Tý. Năm 2020 là năm của những chú chuột, biểu tượng cho sự thông minh, lanh lợi.

Dự kiến từ nay đến Tết sẽ về 3 đợt hàng, tuy nhiên năm nay khách đặt hàng sớm với số lượng lớn nên số lượng dư sẽ không nhiều”, người bán cho hay.

Ngoài ra, còn có cả tiền 2 SSD chuột mạ vàng Việt Nam giá 230.000 đồng/tờ, rẻ hơn so với hàng Mỹ. Đây là hàng do Việt Nam sản xuất, giống hàng Mỹ trên 95%, cũng bao gồm đầy đủ phụ kiện đi kèm. Khách hàng mua từ 5 tờ trở lên sẽ có giá 220.000 đồng/tờ, 20 tờ trở lên là 180.000 đồng/tờ, khách càng mua số lượng lớn thì giá càng rẻ.

Ngoài tờ tiền 2 USD in hình chuột mạ vàng, thị trường tiền lì xì còn có các tờ tiền khác cũng được in hình chuột như tiền Macao, Trung Quốc, đồng xu in hình chuột Austraylia….

Tiền con chuột plastic mạ vàng do Macao phát hành

Tiền con chuột plastic mạ vàng là tờ tiền kỷ niệm do Macao phát hành. Tờ tiền này được làm trên chất liệu nhựa dẻo cao cấp mạ tĩnh điện một lớp hợp kim vàng mỏng sáng bóng. Tiền in hình chuột Jerry đứng bên một lư chứa đầy thỏi vàng. Theo người bán, tờ tiền này mang ý nghĩa vui vẻ và nhiều tài lộc.

Giá bán của tờ tiền này là 20.000 -25.000 đồng/tờ, mua 50 tờ trở lên chỉ 12.000 đồng/tờ.

Một tờ tiền khác cũng do Macao phát hành là tiền con chuột 50 Patacas, một mặt của tờ tiền là hình con chuột và mặt khác là hình lư vàng, tờ tiền được thiết kế dựng đứng, khác lạ so với các mệnh giá khác.

Tiền con chuột Trung Quốc cũng được các cửa hàng nhập về bán dịp này. Tờ tiền do các công ty tài chính Trung Quốc phát hành nhân dịp Tết 2020, mục đích làm quà tặng cho những người tuổi Tý và lỳ xì dịp năm mới lấy may. Giá bán của tờ tiền này là 20.000 đồng/tờ.

Tiền con chuột Trung Quốc có giá bán khoảng 20.000 đồng/tờ

Năm nay, một số cửa hàng còn rao bán cặp tiền xu hình con chuột mạ vàng, bạc của Úc với giá từ khoảng 180.000-200.000 đồng. Theo giới thiệu của người bán, Bộ Tài Chính Úc đã cho phát hành cặp tiền con chuột để phục vụ nhu cầu quà tặng hoặc tiền lì xì cho các quốc gia châu Á.

Cặp tiền xu mạ vàng, bạc hình con chuột

Sản phẩm được thiết kế tinh xảo. Đồng xu bạc được khắc hình ảnh 2 chú chuột đang gặm nhấm ăn bắp, còn đồng xu vàng thì được khắc hình chú chuột bên cây lúa, tượng trưng cho cành lộc mang may mắn. Mặt sau của đồng xu in chân dung của nữ hoàng Elizabeth II.

