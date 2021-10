Thú chơi độc, lạ: Chị em Hà thành rủ nhau mua lúa nếp về cắm bình

Thứ Ba, ngày 12/10/2021 05:00 AM (GMT+7)

Những bông lúa nếp non được cắt và buộc thành bó bán với giá khoảng 50.000 – 55.000 đồng/1,5kg đang được nhiều chị em ưa chuộng.

Quê gốc ở Yên Bái nhưng đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, tuổi thơ chị Thủy Vũ gắn liền với cánh đồng lúa, chăn trâu cắt cỏ. Thời gian gần đây, do dịch Covid-19, chị không thể về thăm quê được nên rất nhớ hương vị quê hương. Chị bèn bảo bố mẹ mình gửi cho một ít lúa nếp non xuống Hà Nội làm cốm.

Chị dành ra một chút để cắm bình và nhận thấy chúng rất đẹp, hương thơm nhè nhẹ khiến chị cảm giác được gần gũi với thiên nhiên và bớt nhớ nhà, nhớ quê hương. “Tôi đăng lên mạng xã hội khoe và nhận được rất nhiều lời tán thành, khen ngợi vì sáng tạo. Bên cạnh đó, một số người ngỏ ý muốn mua về cắm như vậy”, chị cho hay.

Lúa nếp được nhiều chị em Hà thành tìm mua về cắm bình.

Đang bán hàng online, chị đăng một bài viết gom thử xem thế nào. Kết quả chị nhận được khá bất ngờ, chỉ nửa ngày đăng bài, chị đã nhận được hơn chục người đặt, với tổng khổi lượng 20kg. Các đơn hàng này chị sẽ gom lại vào cuối tuần và trả cùng một ngày.

Theo chị, lúa nếp không giống các loại cành khác, dễ héo và thân của nó mềm, dễ gãy. Nhưng loại cành này khá bền, chị cắm chơi được khoảng 1 tuần thì chúng mới héo. Khách hàng có thể mua theo bó với giá 55.000 đồng/bó/nặng 1,5kg.

Hiện nay, những bó lúa tươi được rao bán trên mạng xã hội có giá từ 50.000 -55.000 đồng. Mức giá này cao hơn rất nhiều lần so với hạt lúa sau thu hoạch.

Mức giá này cũng đã hạ nhiệt hơn so với năm ngoái. Theo tìm hiểu, năm ngoái, những bông lúa này lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường và nhiều chị em Hà thành ưa chuộng. Giá bán cũng cao hơn nhiều so với năm nay, có thời điểm lúa nếp non được bán giá 100.000 đồng/bó.

Mỗi bó nặng khoảng 1,5kg giá dao động từ 50.000 - 55.000 đồng.

Đặt mua 1 bó lúa nếp non về cắm, chị Thu Hiếu (Đống Đa, Hà Nội) cho biết do bận công việc và dịch bệnh diễn biến phức tạp, gần 1 năm qua, chị chưa trở về quê. Đợt này, chị thấy trên mạng bán các bó lúa nếp non về cắm bình chơi nên chị cũng đặt mua một bó.

“Ngửi mùi lúa, tôi cảm thấy tâm hồn được thư giãn, như được sống lại thời thơ ấu, khỏa lấp được nỗi nhớ nhà. Nhưng mới đặt mua thôi, người bán bảo đợi gom đơn mới vận chuyển”, chị nói.

Nói về cách cắm lúa nếp, chị Hoài (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ cách cắm lúa tươi đơn giản mà đẹp, chỉ cần chọn một chiếc bình gốm đẹp và cho lượng nước vừa đủ vào bình rồi cắm thẳng bó lúa vào.

Người chơi phải thay nước 1-2 ngày một lần để lúa tươi lâu. Để tiện cho việc thay nước, nhiều chị em mách nhau bằng cách tách bó lúa ra thành từng bó nhỏ rồi buộc dây chặt lại. Khi muốn thay nước, người chơi chỉ cần lấy từng bó ra rất tiện và gọn gàng, thay cũng rất nhanh.

Ngoài việc cắm lúa vào bình nước, một số người còn cắm lúa khô, không cho nước. Cắm theo cách này có thể chơi được khá lâu, lên đến vài tháng mà mùi thơm vẫn thoang thoảng trong nhà.

Với cách sử dụng bông lúa để cắm chơi thay hoa, nhiều chị em tỏ ra thích thú và đặt mua. Bên cạnh đó, không ít ý kiến trái chiều cho rằng cắm bông lúa non như vậy sẽ làm mất giá trị của lúa, phí phạm vì không thể dùng để ăn được. Dù có đẹp và gợi lại ký ức thời thơ ấu, họ cũng sẽ không sử dụng.

Nguồn: http://danviet.vn/thu-choi-doc-la-chi-em-ha-thanh-ru-nhau-mua-lua-nep-ve-cam-binh-50202112104597...Nguồn: http://danviet.vn/thu-choi-doc-la-chi-em-ha-thanh-ru-nhau-mua-lua-nep-ve-cam-binh-502021121045977.htm