Siêu đắt đỏ, chỉ riêng cặp chân của loại gà này đã hơn 1 triệu đồng

Có thể nhiều người không biết, khi nhìn bảng giá của loại gà này thì sẽ không tin, nhưng thực tế, trên thị trường hiện chân gà Đông Tảo đang được bán với mức giá dao động từ 360.000 đồng – 1.350.000 đồng/kg. Với size chân to chỉ 2-3 chiếc/kg, một chiếc chân gà này sẽ có giá trên nửa triệu đồng nhưng vẫn được nhiều người săn mua.

Gà Đông Tảo là món ăn quý hiếm, từng là đặc sản tiến Vua một thời

Gà Đông Tảo là đặc sản tiến Vua một thời, nay vẫn được giới sành ăn săn tìm. Cũng vì là món ăn quý hiếm nên thường được người dân dùng để biếu tặng hoặc ăn trong mỗi dịp lễ tết. Những con gà Đông Tảo có dáng oai phong, chân to đạt chuẩn có giá tới vài chục triệu đồng/con vào dịp Tết.

Gà Đông Tảo quý nhất cặp chân, giống gà này chân to, nhiều gân, dai giòn sần sật, ăn không hề bị ngấy, nên đôi chân gà Đông Tảo cũng trở thành món nhậu được nhiều người yêu thích.

Những ngày gần đây, tuy không phải dịp lễ tết nhưng lại đang là thời điểm diễn ra mùa World Cup, nên nhu cầu tiêu thụ chân gà Đông Tảo bỗng tăng cao. Nhiều người có nhu cầu tìm mua, mỗi cặp chân có giá tới cả triệu đồng.

Thời gian đang diễn ra World Cup chân gà Đông Tảo được nhiều người tìm mua

Chân gà Đông Tảo có thể luộc, nướng, ngâm sả tắc, hầm… đều rất ngon. Theo các mối bán chân gà Đông Tảo, thời gian đang diễn ra World Cup này chân gà cũng bán chạy hàng hơn so với trước.

Chia sẻ trên mạng xã hội mới đây, tài khoản Nguyễn Vân – một người chuyên bán gà Đông Tảo, cho biết, cửa hàng chị đang bán chân gà Đông Tảo tươi với nhiều loại to, nhỏ khác nhau, giá thành cũng được bán theo size.

Đơn cử, chân gà Đông Tảo size 9-10 chân/kg có giá bán 500.000 đồng/kg; chân gà Đông Tảo size 7-8 chân/kg giá bán 680.000 đồng. Với chân gà Đông Tảo size 4-6 chân/kg có mức giá bán dao động 1-1,1 triệu đồng/kg. Với size chân gà Đông Tảo to nhất 2-3 chiếc/kg là hàng hiếm, có giá bán 1,350 triệu đồng.

Song, loại chân to nhất này không phải lúc nào cũng có sẵn, khách phải đặt trước để khi có hàng sẽ báo lại cho khách.

Cũng theo chị Vân, chân gà Đông Tảo tại cửa hàng nhà chị được nhập thẳng từ trang trại nuôi gà ở Hưng Yên. “Thời điểm này khi đang mùa World Cup 2022, chân gà Đông Tảo bán chạy hơn do có nhiều đấng mày râu chịu chi tiền mua về thưởng thức cổ vũ các trận bóng. Có ngày cao điểm, shop bán được 20-30kg chân gà Đông Tảo cho cả mối sỉ lẫn bán lẻ” chị Vân chia sẻ.

Với size chân gà Đông Tảo to nhất 2-3 chiếc/kg là hàng hiếm, có giá bán tới cả triệu đồng/kg

Trước đó không lâu, thông tin về món ăn được chế biến từ một chiếc chân gà đã được chào bán với giá 500 nghìn tại một nhà hàng lớn tại Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm lượt tương tác bình luận.

Không ít người thực sự xuýt xoa, tò mò, không hiểu chiếc chân gà kia có gì đặc biệt mà được chào bán với giá cao ngất ngưởng như vậy.

Tìm hiểu được biết, món ăn trên có tên gọi “chân gà sốt bào ngư” được làm từ chân gà đông tảo loại tiến vua chế biến cùng nước sốt bào ngư và một số loại gia vị đặc biệt quý hiếm khác. Chính vì thế, chúng đã được nhà hàng chào bán với giá 500 nghìn đồng một chiếc.

Đầu bếp tại nhà hàng này cho hay: “Món “chân gà sốt bào ngư” là món ăn mới trong thực đơn của nhà hàng. Loại chân gà được chế biến là chân gà Đông Tảo loại tiến vua rất quý hiếm và khó tìm. Chính vì vậy, khi được chế biến cùng bào ngư, một chiếc chân gà giá 500 nghìn là rất bình thường”.

Cũng theo anh này, gà Đông Tảo từ xưa đã được coi là một giống gà quý, dùng để cúng bái trong các dịp lễ tết. Cho đến ngày nay, chúng vẫn được coi là một giống gà quý và được Nhà nước đưa vào danh sách động vật quý hiếm cần được bảo tồn và phát triển.

Xét về đặc điểm thì gà Đông Tảo nổi bật ở đôi chân to, xù xì bởi lớp vẩy da sắp xếp như "vẩy rồng", dáng đi bệ vệ, vững chắc; cũng chính vì đặc điểm này nên chúng còn có tên gọi khác là gà chân to (chân voi, chân khủng long...), và đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất so với các giống gà khác ở Việt Nam.

Cũng vì món ăn thuộc hàng đắt đỏ, nên có rất nhiều khách hàng tỏ ra thắc mắc. Nhiều ý kiến bày tỏ, việc bán chiếc chân gà có giá như vậy là quá đắt và chỉ có những “đại gia” mới sẵn sàng vung tiền vào món ăn đó.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác thì cho rằng giá một chiếc chân gà Đông Tảo loại tiến vua khi được chế biến với nước sốt bào ngư mà có giá như vậy là bình thường. Thậm chí có người còn khen rẻ.

“Gà Đông Tảo tối thiểu đã 3 đến 4 triệu một con, chính vì thế, một chiếc chân chế biến xong và bán với giá 500 nghìn là bình thường”, tài khoản Huy Hùng bình luận.

Đồng quan điểm, tài khoản Ngọc Anh cũng bình luận: “Tôi đã thưởng thức món ăn này rồi, chúng khá ngon và vị cũng khá lạ. Bỏ ra 500 nghìn cũng đáng”...

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/sieu-dat-do-chi-rieng-cap-chan-cua-loai-ga-nay-da-hon-1-trieu-dong-1419526.ngn