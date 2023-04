Sầu riêng tí hon giá bán lên đến 250.000 đồng/kg

Mấy năm trước, loại sầu riêng mini có xuất xứ từ Thái Lan đã xuất hiện trên thị trường nước ta, nhưng chỉ 2-3 năm trở lại đây loại quả này mới được nhiều người biết đến. Loại này có mùi vị khác biệt với sầu riêng Việt và kích cỡ mini khiến nhiều người tò mò.

Hiện nay, trên các cửa hàng và chợ mạng, sầu riêng mini Thái Lan đang được rao bán với mức giá từ 225.000 – 250.000 đồng/kg. Trong khi đó, sầu riêng Ri 6 ở nước ta chỉ bán với mức giá dao động từ 100.000 – 120.000 đồng/kg.

Điều đáng chú ý là loại sầu riêng tí hon Thái vẫn được nhiều chị em lựa chọn dù mức giá cao.

Sầu riêng mini có trọng lượng từ nửa cân đến hơn 1kg.

Chị Quỳnh Lê – chủ cửa hàng hoa quả ở Hà Nội, cho biết chị mới nhập một lô sầu riêng tí hon Thái về. Tuy nhiên, chị đem về cơ sở ở Hưng Yên bán là chủ yếu, còn cửa hàng ở Hà Nội bán các loại trái cây khác.

Bán sầu riêng tí hon mấy năm nay, chị cho biết loại sầu này nhập khẩu từ Thái Lan. Mùa sầu Thái thường có từ cuối tháng 3 đến khoảng tháng 8.

Cách đây khoảng 2 năm, sầu riêng mini bán chạy hơn nhiều, năm nay bán chậm hơn một chút vì người tiêu dung có nhiều sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên, loại quả này vẫn được nhiều chị em lựa chọn vì độ ngon của nó.

“Loại sầu này ăn ngon hơn, cơm dẻo hơn các loại sầu riêng khác, đặc biệt mỗi quả giá chỉ từ hơn 100.000 đồng đến khoảng hơn 200.000 đồng. Nhiều người muốn mua loại này vì quả vừa phải, ăn vừa đủ cho một gia đình nhỏ, sẽ đủ ăn trong vòng một bữa mà không thừa, không phải bảo quản tủ lạnh”, chị nói.

Theo chị, sầu riêng tí hon xác suất non sượng ít hơn các loại khác, một phần vì thổ nhưỡng bên Thái, một phần cũng do kỹ thuật chăm sóc của họ. Đó cũng là lý do nó được nhiều người lựa chọn dù giá cao hơn.

Loại sầu riêng này đang được bán giá dao động từ 225.000 - 250.000 đồng/kg.

Chị Hải – một người bán hoa quả online, nhận định Thái Lan có sầu mini là ngon nhất. Cơm sầu rất đẹp, vàng đậm bắt mắt, độ dẻo béo, độ ngọt đậm, mùi hương sầu đặc trưng không lẫn với loại nào hết.

Thời điểm này, sầu riêng mini Thái Lan đang vào mùa nên số lượng chưa có nhiều. Hiện tại, chị đang bán giá nguyên quả là 250.000 đồng/kg. Mỗi quả nặng từ 0.5kg đến khoảng hơn 1kg. Nếu khách nào muốn mua cơm sầu khui tươi sẽ có giá 900.000 đồng/kg.

Mỗi quả sẽ có từ 4-5 múi được bán với giá đắt gấp đôi sầu riêng Ri6 của nước ta.

Mấy năm trước, loại sầu này mới xuất hiện ở nước ta khiến nhiều người tò mò, sức tiêu thụ cũng mạnh. Thời điểm đó, có người bán nửa tấn mỗi ngày, giá bán cũng dao động từ 180.000 – 250.000 đồng/kg.

Sầu riêng mini Thái Lan được phát hiện năm 2017 tại đồn điền của bà Sivilai Nirorum ở tỉnh Rayong, miền Đông Nam Thái Lan. Những cây sầu riêng của bà đã cho ra những trái có kích thước nhỏ, một số có thể cầm được trong lòng bàn tay. Thời gian đầu, loại này được bán với giá 100 baht (khoảng 67.000 đồng) một kg.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/sau-rieng-ti-hon-gia-ban-len-den-250000-dongkg-1454795.ngn