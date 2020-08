Những bức ảnh ma mị giá trăm tỉ và câu chuyện bí ẩn phía sau

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 16:24 PM (GMT+7)

Bức ảnh chụp của bạn có thể trị giá bao nhiêu tiền? Nhiều bức ảnh có giá vài triệu USD trước sự bất ngờ của chủ nhân sở hữu.

10. The Pond – Moonlight (1904)

Edvard Steichen đã tạo ra bức ảnh ban đầu bằng cách sử dụng một loại chất sáp nhạy cảm với ánh sáng, nhờ đó tạo ra bản in cuối cùng có nhiều mắc sắc hơn so với kỹ thuật in ảnh trong những năm đầu thế kỷ 20.

Bức ảnh được bán với giá 2.928.000 USD (hơn 68 tỷ VND) vào năm 2006. Vào thời điểm đó, đây là mức giá cao nhất từng được trả cho một bức ảnh tại một cuộc đấu giá.

9. Bức ảnh chưa có tên số 48

Bức ảnh này là một phần trong loạt ảnh mà nghệ sĩ Cindy Sherman thực hiện từ năm 1977 đến năm 1980. Bản thân Sherman xuất hiện như những nhân vật nữ hư cấu trong 69 bức ảnh đen trắng. Cô đã sử dụng đồ trang điểm, đội tóc giả và váy cổ điển để tái hiện lại những khuôn hình phụ nữ trong phim. Bức ảnh đã được mua với giá 2.965.000 USD (hơn 68 tỷ VND) vào năm 2015.

8. Cowboy

Prince’s work là ảnh chụp của một bức ảnh khác. Richard Prince đã chụp lại bức ảnh này khi đang cố phát triển phong cách riêng của mình.

Hình ảnh này là nằm trong chiến dịch Marlboro và đã được mua với giá 3.077.000 USD (hơn 71 tỷ VND) vào năm 2014.

7. Chicago Board of Trade II (Ủy ban Giao dịch Chicago II)

Bức ảnh được trưng bày tại sàn giao dịch của Hội đồng Thương mại Chicago. Để thể hiện cảm giác chuyển động, tác giả Andreas Gursky đã phơi sáng kép một số phần của hình ảnh. Bức ảnh được bán đấu giá 3.298.755 USD (hơn 76 tỷ VND) vào năm 2013.

6. 99 Cent II Diptychon

Đây là bản in màu chromogenic đã được bán đấu giá tại Sotheby’s London vào tháng 2 năm 2007. Bức ảnh gồm hai phần và mô tả một siêu thị với một số lối đi. Gursky đã thay đổi bức tranh bằng công nghệ kỹ thuật số đầu những năm 2000. Bức ảnh này đã được bán ra với con số đáng kinh ngạc: 3.346.456 USD.

5. Jeff Wall – 1992

Bức ảnh mô tả một cảnh hư cấu tại một chiến trường. Những người lính đang sống lại, giống như một bộ phim kinh dị về thây ma. Sản phẩm này đã được bán tại Christie’s New York vào tháng 5 năm 2012 với giá 3.666.500 USD (gần 85 tỷ VND).

4. To Her Majesty

Bức ảnh đơn giản khắc họa bữa tối say xỉn của một cặp đôi bằng cách sử dụng công nghệ in Bạc Gelatin. Nó đã được bán đấu giá tại Christie’s London vào tháng 6 năm 2008 với mức giá 4.971.030 USD (hơn 110 tỷ VND).

3. Bức ảnh không tên số 96

Cindy Sherman không còn là cái tên xa lạ gì với những bức ảnh đắt giá. Bức ảnh này đã mang về cho cô 3.890.500 USD (hơn 90 tỷ VND) khi nó được bán đấu giá tại Christie’s New York vào tháng 5 năm 2011.

Sherman đã sử dụng các tạp chí khiêu dâm dành cho nam giới làm nguồn cảm hứng cho tác phẩm này. Sherman muốn miêu tả một nạn nhân bị cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục trong bức ảnh, đi kèm với đó là hình ảnh một nam người mẫu đang sợ hãi thay vì quyến rũ.

2. Spiritual America

Đó là một trong những bức ảnh gây tranh cãi nhất trong lịch sử. Bức ảnh thể hiện cô bé Brooke Shields 10 tuổi trong tình trạng khỏa thân. Thân hình trẻ con của cô bé hoàn toàn trái ngược với nét mặt quyến rũ và trưởng thành.

Cảnh sát đã cấm tác phẩm tham gia triển lãm tại Tate Modern ở London. Tuy nhiên bức ảnh này vẫn nhận được mức giá bán 3.973.000 USD (hơn 92 tỷ VND) trong một cuộc đấu giá tại New York. Các hình ảnh trên mạng xã hội đều đã bị cắt phần bên dưới.

1. Rhein II

Hình ảnh này là bản in đen trắng của hẻm núi Antelope nổi tiếng ở Arizona, Hoa Kỳ. Người đấu giá thành công để sở hữu bức ảnh này cho đến nay vẫn là một ẩn số. Bức ảnh này được bán ra với mức giá chưa từng có - 6,5 triệu USD và 10 xu (hơn 150 tỷ VND).

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-buc-anh-ma-mi-gia-tram-ti-va-cau-chuyen-bi-an-phia-sau-50202021816252235.htm