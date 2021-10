Người dân đổ xô mua ô tô mới trở lại, doanh số các hãng xe tăng vọt

Thứ Ba, ngày 12/10/2021 16:02 PM (GMT+7)

Nhu cầu mua xe ô tô mới của người dân đã tăng vọt sau khi suy giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 8/2021.

Ghi nhận từ Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và hai hãng xe lớn là VinFast và TC Motor cho thấy trong tháng 9/2021 nhu cầu mua xe mới của người dân đã tăng mạnh so với mức thấp kỷ lục thiết lập trong tháng 8 vừa qua.

Cụ thể VAMA cho biết trong tháng 9/2021, doanh số bán hàng của toàn thị trường của các thành viên trong hiệp hội đạt 13.537 xe, bao gồm 8.347 xe du lịch; 4.886 xe thương mại và 304 xe chuyên dụng. Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 34%; xe thương mại tăng 108% và xe chuyên dụng giảm 2% so với tháng trước.

Mặc dù ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ so với tháng 8, nhưng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 9/2021 vẫn giảm 50% khi so với tháng 9/2020.

Trong số 13.537 xe được bán ra trong thị trường trong tháng 9 thì sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 7.316 xe, tăng 37% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.221 xe, tăng 76% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 9/2021 tăng 5% so với 2020 khi đạt 188.937 xe.

Tính đến hết Tháng 9/2021, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 6% còn 106.362 xe. Trong khi xe nhập khẩu tăng mạnh tới 26% so với cùng kì năm ngoái lên mức 82.575 xe.

Không chỉ doanh số bán hàng của các thành viên VAMA ghi nhận đà tăng so với tháng liền trước, doanh số của VinFast và TC Motor trong tháng 9 cũng ghi nhận đà tăng mạnh so với tháng 8 vừa qua.

Doanh số bán hàng của VinFast đã tăng mạnh tới 51,4% so với tháng 8

Trong đó, hãng xe Việt của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bán ra tổng cộng 3.497 xe, tăng 51,4% so với tháng 8. Trong số này, doanh số của Fadil là 2.565 xe, tăng hơn 500 chiếc so với tháng trước. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp mẫu xe này đạt doanh số trên 2.000 xe/tháng. Mẫu sedan Lux A2.0 cũng tăng doanh số mạnh, lên 486 xe, so với mức 254 xe của tháng trước.

Đặc biệt, mẫu SUV VinFast Lux SA2.0 đã lấy lại mức doanh số trước đây với doanh số 446 xe. So với tháng trước (8 xe), doanh số của mẫu xe này đã tăng 55 lần.

Theo VinFast, hãng đã phần nào khắc phục được tình trạng thiếu hụt linh kiện, chip bán dẫn – vốn dẫn đến doanh số không tốt của Lux SA2.0 trong tháng trước.

Tính luỹ kế 9 tháng đầu năm, VinFast Fadil đã bán được 17.668 xe, trung bình 1.963 xe/tháng, vững vàng ở ngôi vị xe bán chạy nhất thị trường. Trong khi đó, mẫu Lux A2.0 bán được 4.771 xe còn Lux SA2.0 đạt doanh số 3.088 xe.

Trong khi đó, TC Motor cũng ghi nhận có hơn 4.079 xe được bán ra trong tháng 9/2021, tăng mạnh so với mức chỉ 2.182 xe của tháng trước. Mức doanh số này cũng nhỉnh hơn đôi chút so với tháng 7 (4.031 xe). Kết quả này có được do tình hình giãn cách tại nhiều địa phương được nới lỏng, khiến việc đi lại, mua bán xe trở nên dễ dàng hơn.

Trong tháng vừa qua, mẫu sedan cỡ B Accent tiếp tục là xe bán chạy nhất của Hyundai với doanh số 1.392 xe. Cộng dồn từ đầu năm, đã có hơn 13.000 chiếc Accent đến tay người tiêu dùng Việt, trung bình 1.400 xe/tháng.

Sau Accent, Hyundai Grand i10 và Santa Fe là những cái tên quan trọng khác góp phần đẩy doanh số của Hyundai trong tháng 9 với lần lượt 655 và 647 xe.

Cộng dồn từ đầu năm, thương hiệu Hyundai đã bán tổng cộng hơn 44.300 xe tại thị trường Việt Nam.

Theo các hãng xe và đơn vị phân phối, do tình hình giãn cách tại nhiều địa phương được nới lỏng, khiến việc đi lại, mua bán xe đã trở nên dễ dàng hơn.

