Món ăn “hạng sang” chỉ dành cho nhà giàu nay bán tràn lan chợ mạng, giá rẻ chưa từng có

Yến sào là loại thực phẩm đắt đỏ, trước kia vốn là món ăn chỉ dành cho người giàu. Tuy nhiên từ khi dịch Covid-19 bùng phát, người dân bị F0 có nhu cầu mua yến bồi bổ sức khoẻ thì nhiều cá nhân đã ồ ạt rao bán tổ yến trên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Theo khảo sát của phóng viên, tổ yến trên chợ mạng rất đa dạng về chủng loại cới các mức giá khác nhau, tuy nhiên giá thành đều tương đối rẻ so với mức giá chung của thị trường.

Dòng yến baby có giá chỉ từ 500.000-600.000 đồng/lạng loại đã nhặt sạch lông sấy khô đóng hộp. Thậm chí, một số nơi còn bán set tổ yến với mức giá từ 35.000-80.000 đồng/set, nếu mua nhiều giá mỗi set chỉ còn 25.000 đồng.

Mỗi sét bao gồm đầy đủ nguyên liệu: một viên yến sào; táo đỏ; long nhãn; hạt chia và đường phèn. Khi sử dụng, người dùng chỉ cần chưng 1 viên yến baby cùng 70ml nước là có thể ăn.

Yến viên baby là loại yến vụn, do quá trình làm tinh chế rớt vụn ra, nên sợi không dài và to như sợi tổ. Bởi vậy, so với yến sào tổ sợi dài thì set yến baby giá rẻ hơn rất nhiều.

“Mỗi sản phẩm yến sẽ có giá khác nhau, phụ thuộc vào nguồn gốc. Giá yến baby này thấp hơn so với yến sào tinh sợi dài, nhưng dinh dưỡng không đổi.” – Chị Thạch Trang, một đầu mối bán yến sào cho biết.

Set yến baby giá rẻ bán tràn lan chợ mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Tương tự, chị Dung, đầu mối bán set yến baby cho biết, set yến baby dễ bảo quản nên thường được khách hàng mua với số lượng lớn. Hiện, 1 set yến có giá bán là 35.000 đồng nếu khách hàng lấy 10 set một lần, khách lấy từ 20 set trở lên thì có giá 25.000 đồng/set.

"Trung bình một ngày tôi bán được khoảng 100 set yến. Yến sào giúp tăng cường hệ miễn dịch, là yếu tố quan trọng với trẻ ở giai đoạn phát triển. Nguồn dinh dưỡng dồi dào trong yến sào giúp trẻ phòng ngừa được bệnh cảm lạnh thông thường, cúm và một số bệnh nặng hơn". – Chị Trang chia sẻ.

Thời gian gần đây, nhu cầu bồi bổ cơ thể và bổ sung dinh dưỡng trong mùa dịch tăng cao khiến tổ yến chưng đắt khách, giá thành của các loại yến trên thị trường cũng rất đa dạng, nhiều nơi bán có giá vừa túi tiền.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Yến sào Việt Nam, ông Phạm Duy Khiêm cho biết: Trên thị trường đang có tình trạng một số người kinh doanh yến không rõ nguồn gốc, sử dụng các loại yến chứa nhiều tạp chất rồi dùng chất tẩy rửa trà trộn bán cho khách hàng đề thu lợi bất chính. Trước khi “xuống tiền” người tiêu dùng nên cẩn trọng.

Yến sào được bán trôi nổi trên thị trường nếu không rõ nguồn gốc khách hàng nên cân nhắc kỹ để tránh mua phải yến chứa tạp chất.

Một số đặc điểm người dùng có thể chú ý như: màu sắc của yến sào. Yến sào thật có màu trắng, vàng da cam, màu đỏ hoặc đỏ da cam. Còn yến sào giả thường có màu trắng, được làm bằng chất rau câu hoặc keo Agenat trộn lẫn bột sắn. Thứ hai là mùi của yến sào, yến sào thật thường có mùi tanh tự nhiên, các tai yến còn nguyên vẹn, không bị độn các lớp yến vụn ở bên trong, không dùng chất tẩy trắng và có màu sắc tự nhiên. Còn yến sào giả có mùi của chất phụ gia, hơi hăng hắc hoặc mùi khét.

Ngoài ra, khi đem tổ yến giả ngâm nước sẽ nở và nhão ra rất nhanh do được cấu tạo từ tinh bột. Ngay cả những tổ yến được làm giả tinh vi cũng bị tan ra nhiều khi đun sôi khoảng 5 phút. Trong khi yến thật được đun sôi cách thủy trong thời gian 10-20 phút sẽ không tan và nhão, những sợi yến nguyên vẹn. Cuối cùng là khi soi dưới ánh sáng mặt trời, bạn sẽ thấy yến sào thật trong mờ và cho ánh sáng xuyên qua trong khi tổ yến sào giả có dạng đục và phản chiếu ánh sáng.

