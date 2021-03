Làm bánh mỳ như than tổ ong, cô gái bán mỗi ngày cả trăm chiếc vẫn thiếu

Thứ Năm, ngày 01/04/2021 05:00 AM (GMT+7)

Với cách tạo hình độc đáo, loại bánh mỳ này tạo lên “cơn sốt”, ngày làm cả trăm chiếc vẫn thiếu hàng để bán.

Dù mới làm loại bánh mỳ hình than tổ ong được khoảng 1 tháng nay, nhưng Tô Linh Nghi – chủ tiệm bánh ở TP.HCM làm không kịp bán, mỗi ngày có khoảng hơn 100 chiếc vẫn thiếu. Giá mỗi chiếc bánh khoảng 95.000 đồng.

“Có những ngày làm được hơn trăm chiếc bánh mà bán vẫn thiếu, chưa kể còn những bánh khác. Nhiều người sẽ nghĩ tại sao tôi không làm nhiều hơn để bán cho đủ, thực tế tôi còn phải làm các loại bánh khác cho khách, không dám nhận đơn nhiều. Đa số khách hàng đều tò mò mà đến mua, sau đó mua lại vì thích vị của nó”, Linh Nghi chia sẻ.

Những chiếc bánh mỳ hình than tổ ong có nhân phô mai đặc quánh, thơm ngon đặc biệt.

Theo cô, những chiếc bánh mỳ hình than tổ ong này được lấy cảm hứng từ một lần xem trên mạng thấy bánh nếp và bánh bông lan của Trung Quốc có hình thù như vậy. Sẵn có công thức làm bánh mỳ được học từ người thầy người Hàn Quốc, Linh Nghi bèn làm thử với hình dạng mới này.

Vì không có nhiều tiền để mua khuôn, cô tự chế ra khuôn và tự tạo hình thủ công để có những lỗ giống than tổ ong nhất. “Mỗi ngày làm cả trăm chiếc bánh, tôi không đủ điều kiện để có thể mua nhiều khuôn như vậy về làm. Mà ban đầu làm vì sở thích, tôi mới chọn cách làm thủ công hoàn toàn”, cô nói.

Cô cho rằng khâu khó nhất khi làm bánh là tạo hình, đòi hỏi người làm phải có kiến thức mới có thể tạo ra lỗ giống than tổ ong nhất, không phải sử dụng được ống hút để tạo lỗ như mọi người nghĩ.

Để sản phẩm nhìn giống thật nhất, cô dùng tinh bột than tre để tạo màu đen cho bánh.

Mỗi chiếc bánh mì than tổ ong có kích thước 10x10cm. Để sản phẩm giống than tổ ong nhất có thể, Nghi sử dụng tinh bột than tre tạo màu đen cho bánh. Phần nhân của bánh, cô gái trẻ sử dụng công thức sốt đặc biệt gồm 3 loại phô mai bên trong để tạo nên nhân sánh quyện, thơm ngon.

Nghi cho biết mỗi mẻ bánh làm được từ 15-20 chiếc, mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Vì tò mò, không ít thực khách ở xa cũng đặt mua về thưởng thức. Cô cho rằng bản thân có một số bí quyết riêng nên vận chuyển xa cũng không ảnh hưởng chất lượng bánh. Và bánh bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 2-3 ngày mà không làm giảm chất lượng.

Nhiều người muốn học hỏi công thức và cách làm này nên đã đăng ký trở thành học viên của Linh Nghi.

Hiện tại, nhiều người muốn được theo học Linh Nghi để làm đủ các loại bánh, trong đó có cả bánh mỳ hình than tổ ong. Nhưng đến giờ, cô mới tiếp nhận học viên, chưa dạy nên cô vẫn độc quyền sản xuất loại bánh này.

Trước đó, một số loại bánh mỳ có hình dáng, màu sắc đặc biệt cũng từng gây sốt trên thị trường. Cụ thể, "bánh mì yêu nước" có vỏ màu đỏ, điểm thêm ngôi sao vàng tượng trưng cho hình ảnh quốc kỳ Việt Nam, giá 15.000 đồng/chiếc, “làm mưa làm gió” vào hồi tháng 10/2020. Hay “bánh mỳ bóng đêm”, bánh mỳ làm từ thanh long... vào năm ngoái cũng tạo lên cơn sốt trên thị trường nước ta.

Nguồn: http://danviet.vn/lam-banh-my-nhu-than-to-ong-co-gai-ban-moi-ngay-ca-tram-chiec-van-thieu-502021144597977.htm