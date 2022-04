Hơn 2 triệu đồng/quả xoài màu đỏ, nhà giàu Việt chi tiền “ăn sang”

Trong khi các loại xoài được trồng tại Việt Nam đang rớt giá kỷ lục, chỉ còn từ 10-25 nghìn đồng/kg thì loại xoài đắt nhất thế giới này lại có giá tăng gấp 2 lần so với năm trước, lên tới 2,2 triệu đồng/quả.

Chị An, chủ hệ thống trái cây nhập khẩu đường Phù Đổng Thiên Vương, P. Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đây là giống xoài đỏ được trồng chủ yếu ở tỉnh Miyazaki, miền Nam Nhật Bản.

Quả xoài có giá 2,2 triệu đồng. (Ảnh: OishiiFruits).

“Loại xoài này được gọi là Taiyo no Tamago, tức là trứng của mặt trời do lớp vỏ đỏ óng, to như những quả trứng khủng long, lớp ruột màu vàng ngon ngọt, ít xơ, nhiều thịt được nhiều người yêu thích”, chị An nói.

Theo chị An, quá trình trồng và thu hoạch xoài Miyazaki hết sức khắt khe và tỉ mỉ. Mỗi quả xoài sẽ được bao bọc bởi một lớp lưới nhỏ nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng chạm đến mọi ngõ ngách, giúp quả xoài chín có màu sắc đều nhau.

Đặc biệt, khi xoài chín, họ sẽ không hái xoài bằng tay mà để tự rụng. Hơn nữa, chỉ có những quả xoài có trọng lượng tối thiểu là 350gr và mức đường tối thiểu là 15%, một nửa lớp vỏ phải ửng màu đỏ sáng mới được dán nhãn Taiyono Tamago.

Mỗi quả xoài được đóng cẩn thận trong 1 chiếc hộp kèm thông tin về quả xoài đó. (Ảnh: OishiiFruits).

Nhiều năm bán xoài đỏ Nhật Bản, chị An cho biết, năm nay mức giá xoài đỏ tăng gần gấp đôi so với mọi năm do nguồn hàng khan hiếm hơn.

“Đối với người chưa ăn bao giờ thì cho rằng loại xoài này đắt và lạ nhưng khách ăn quen thì họ cảm thấy bình thường. Khách nhà tôi đa số là khách quen. Mỗi tuần về vài thùng nhưng về đến đâu vẫn bán hết đến đó”, chị An cho hay.

Xoài đỏ Nhật Bản nhập về đến đâu được bán hết đến đó. (Ảnh: OishiiFruits).

Chi 3 triệu đồng để mua 1 quả xoài về ăn, chị Lê Thị Huyền Thu (Hà Nội) cho biết, mỗi quả xoài Miyazaki chị mua đều có kèm 1 tờ giấy giới thiệu về sản phẩm. Trên mỗi quả xoài đều có dòng chữ in thông tin về quả xoài đó.

“Loại xoài này có vỏ cực kỳ mỏng, cầm cứng quả nhưng khi bổ ra thì bên trong thớ thịt rất mềm, có hương thơm và vị ngọt vô cùng”, chị Thu nói.

Chị Huyền Thu chia sẻ về quả xoài mình mua với giá 3 triệu đồng. (Ảnh chụp màn hình).

Cũng từng nhiều lần đặt mua xoài đỏ Nhật Bản về thưởng thức, chị Phạm Thanh Nhã (Hải Phòng) cho biết, giá xoài đỏ năm nay cao gấp đôi năm trước. Hơn nữa, chị phải mua từ Hà Nội về chứ Hải Phòng không bán.

Một vài năm trước, xoài đỏ Miyazaki có giá khoảng 1,5 triệu đồng/kg, thậm chí chị đã từng mua được quả xoài nặng 700gr với giá chỉ 1,1 triệu đồng. Tuy nhiên, năm ngoái, giá xoài đỏ Nhật Bản đã tăng lên 1,2 triệu đồng/quả 400gr, năm nay thì lên tới 2,2 triệu đồng/quả.

Xoài đỏ Nhật Bản có lớp vỏ màu đỏ nhưng bên trong lại có màu vàng óng, mềm và ngọt. (Ảnh: OishiiFruits).

Dù giá cao nhưng chị Nhã cho biết, thi thoảng chị vẫn mua về để cả nhà thưởng thức và mang biếu đối tác quan trọng.

Theo tìm hiểu của PV, xoài đỏ Nhật Bản Miyazaki Mango còn có tên gọi khác là xoài đỏ Miyazaki, được trồng tại tỉnh Miyazaki, nơi có vườn ươm xoài lớn thứ 2 Nhật Bản sau Okinawa.

Xoài đỏ Nhật Bản được cho là có độ ngọt gấp 15 lần các loại xoài thông thường. (Ảnh: OishiiFruits).

Việc trồng xoài ở Miyazaki đã có từ 30 năm trước. Năm 1984, Shoichi Tate, người đang hướng dẫn nông dân trồng cây ăn quả với tư cách là Trưởng phòng trồng cây ăn quả ở JA Saito vào thời điểm đó, đã vô cùng thích thú với những trái xoài mà ông gặp trong chuyến thăm Okinawa và mang chúng đến Miyazaki.

Để sở hữu mức giá đắt đỏ nhất thế giới, giống xoài này được trồng hoàn toàn trong nhà kính và có quá trình chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ. Xoài Miyazaki thường chỉ cao tới đầu người, khi xoài ra hoa, người trồng tiến hành buộc các nhánh cây thẳng đứng lên. Sau đó, hoa xoài sẽ được ong thụ phấn một cách tự nhiên. Khi những quả xoài bắt đầu nhú ra, lúc này, nhiệm vụ của người trồng là loại bỏ quả nhỏ, để lại những quả to.

Xoài đỏ được bọc cẩn thận trong túi lưới và để tự rụng khi chín. (Ảnh: OishiiFruits).

Quả xoài sẽ được treo lên bằng móc cẩn thận. Một thời gian sau, khi những trái xoài đã có kích thước khá lớn, chúng sẽ được bọc trong túi kín để tránh côn trùng. Khi gần chín, người trồng sẽ bọc xoài bằng túi lưới và để chín tự nhiên.

Những trái xoài chín tự nhiên sẽ tự động đứt cuống và rơi vào bọc. Bí quyết để quả xoài có màu đỏ đều, đẹp mắt là đặt miếng lót bạc phía dưới mỗi túi bọc quả để hắt sáng. Lúc này, người trồng sẽ lấy xoài về, phân loại và bọc gói cẩn thận để đưa ra thị trường.

Trước khi mang ra thị trường, xoài Miyazaki được chọn lựa kỹ càng về trọng lượng và độ ngọt. (Ảnh: OishiiFruits).

Không những có vị ngon ngọt đặc trưng mà xoài đỏ Miyazaki còn có hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Trọng lượng của một trái xoài này là khoảng 350 gram với hàm lượng đường chiếm hơn 15%, nhiều hơn các giống xoài khác.

Đồng thời hàm lượng axit folic, beta carotene và chất chống oxy hóa trong mỗi quả cũng vượt trội so với các giống khác nên rất tốt cho phụ nữ, giúp giảm mệt mỏi cho đôi mắt và ngăn ngừa giảm thị lực. Đây cũng là một phần tạo nên giá trị đắt đỏ cho giống xoài này.

Thậm chí, trong phiên đấu giá năm 2019, 1 cặp xoài đã đạt mức giá 500 nghìn Yên Nhật, tương đương gần 90 triệu đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/hon-2-trieu-dong-qua-xoai-mau-do-nha-giau-viet-chi-tien-an-sang-50202227413361...Nguồn: http://danviet.vn/hon-2-trieu-dong-qua-xoai-mau-do-nha-giau-viet-chi-tien-an-sang-502022274133617866.htm