Đu đủ bonsai "giá đắt trên trời" có gì độc đáo lại đang hút khách mua chơi Tết?

Thứ Sáu, ngày 03/01/2020 16:00 PM (GMT+7)

Những chậu đu đủ bonsai tán rộng, hoa nở, quả trĩu ở Hưng Yên… có giá khá đắt, lên tới cả vài chục triệu đồng nhưng vẫn được dân sành chơi săn đón chưng Tết Canh Tý 2020 này.

Tại nhà vườn của anh Hoàng Đình Chính ở huyện Văn Giang (Hưng Yên), năm nay có rất nhiều cây đu đủ bonsai khá độc đáo được nhiều người đã đặt mua từ trước.

Chủ nhân cho biết, anh làm những chậu đu đủ bonsai này vì nắm bắt được thị hiếu chơi cây cảnh "độc lạ" của dân chơi trong những năm gần đây.

Mỗi chậu đu đủ bonsai có giá dao động từ 10 đến 20 triệu đồng. Những cây có dáng độc lạ, quả đẹp có thể có giá lên tới 30 triệu đồng/chậu cây. Thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều người đến đặt mua và vườn của anh Chính gần như đã bán hết.

Theo anh Chính, một cây đu đủ bonsai đẹp phải hội tụ nhiều yếu tố: thế cây đẹp; đủ hoa nở; quả to và đều; lá xanh đẹp và có lá lộc...

"Năm nay số lượng cây đu đủ bonsai đủ tiêu chuẩn rất hiếm, một phần do ít người làm mà nhu cầu lại cao; phần khác do thời tiết năm nay không được thuận lợi khiến nhiều cây bị hỏng. Nhưng bù lại nếu cây nào đạt thì cho quả sai và to hơn mọi năm", anh Chính chia sẻ.

Thời điểm trồng đu đủ bonsai tốt nhất bắt đầu từ cuối tháng 4, đầu tháng 5 Âm lịch để kịp thời "thu hoạch" vào đúng dịp Tết nguyên đán.

"Làm giống đu đủ bonsai này rất khó, ngoài việc chọn giống tốt; các khâu uốn tỉa sao cho vừa mắt cũng rất quan trọng. Để cây phát triển trên chậu tốt, ra nhiều quả, đầy đủ lá xanh, lá lộc và có hoa không phải ai cũng làm được", anh Chính chia sẻ thêm.

Hàng ngày, anh Chính vẫn phải tưới nước để cung cấp độ ẩm cho cây.

Anh Chính tiết lộ, nhiều chậu đu đủ bonsai đã có người đặt hàng, giá cây từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.

"Một số người quan niệm, đu đủ thể hiện cuộc sống đủ đầy, bền vững, không thừa cũng chẳng thiếu. Chính vì thế đu đủ bonsai được chọn về để trong nhà hoặc làm quà biếu trong dịp Tết trong những năm gần đây", anh Chính cho hay khi nói về thú chơi đu đủ bonsai.

Theo anh Chính mỗi cây đu đủ bonsai được uốn tỉa rất kỳ công. Từ khâu chọn giống tới lúc uốn tỉa tạo dáng, mỗi công đoạn nếu thiếu kinh nghiệm có thể làm hỏng cả cây...

