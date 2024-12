Đổ xô mua tấm thẻ bé bằng bàn tay in hình HIEUTHUHAI giá 500 nghìn đồng

Ngày 9/12, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) xuất hiện nhiều gian hàng bày bán card bo góc (thẻ in hình thần tượng), kẹp tóc, poster cầm tay in hình các anh trai phục vụ nhu cầu “đu idol” của người hâm mộ.

Sau sự thành công của Anh Trai Say Hi Concert 3 ngày 7/12 vừa qua, những tấm thẻ bo góc càng được nhiều bạn trẻ tìm mua để cỗ vũ các anh trai.

Thẻ bo góc in hình HIEUTHUHAI được rao bán 500 nghìn, các nghệ sĩ khác từ 30-50 nghìn.

Một bạn trẻ liên tục mời chào khách mua các tấm thẻ in hình và chữ ký của 30 anh trai với giá từ 30 – 50 nghìn/thẻ. Đặc biệt, thẻ in hình ca sĩ HIEUTHUHAI có giá lên tới 500 nghìn đồng. Người bán cho biết những tấm thẻ này là hàng chính hãng của ban tổ chức, không phải đồ gia công ở bên ngoài.

Theo quan sát, mặc dù có giá cao nhưng không ít fan sẵn sàng chi tiền cho thần tượng của mình.

Trên các nhóm thảo luận về chương trình Anh Trai Say Hi cũng có nhiều bài rao bán card bo góc. Một tài khoản đăng bán card bo góc in hình Song Luân, Dương Domic, Rhyder, Negav... với giá 80 nghìn/thẻ và nhận được nhiều bình luận hỏi mua.

Quà tặng lưu niệm Anh Trai Say Hi Day 3 được rao bán trên các hội nhóm.

Một số vật phẩm lưu niệm khác như vòng đeo tay concert 3, áo, mũ, túi đựng cũng được nhiều bạn rao bán và nhanh chóng tìm được chủ nhân mới cho các món đồ.

Bạn Hoàng Anh (Hà Nội) cho biết, sau đêm diễn thứ 3 chương trình Anh Trai Say Hi, bạn quyết tâm sưu tập đủ thẻ in hình tất cả các anh trai để làm kỷ niệm, giá cao bao nhiêu cũng mua.

Ngoài card bo góc, những chiếc standee cầm tay, kẹp tóc in hình các anh trai bán tại sân vận động Mỹ Đình cũng là sự lựa chọn của người hâm. Giá của mỗi chiếc standee là 30 nghìn, còn kẹp tóc là 20 nghìn.

Các quầy bán đồ ăn tại sân Mỹ Đình cũng chật kín khách. Hầu hết các xe bán đồ ăn đều niêm yết giá.

Concert thứ 4 của Anh Trai Say Hi sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình tối nay 9/12. Trước đó, đêm concert thứ 3 ngày 7/12 đã diễn ra thành công. Khán giả xem show trải dài nhiều độ tuổi, chủ yếu là thế hệ 9x và gen Z, những người ủng hộ chương trình trong nhiều tháng qua.

Nhiều người xếp hàng trong 10 tiếng để có vị trí gần các ca sĩ. Họ tụ tập nghe nhạc, tham gia các hoạt động như trao đổi poster, card của thần tượng, tận hưởng không khí náo nhiệt.

Bên cạnh một số tranh cãi, concert Anh Trai Say Hi tại sân vận động Mỹ Đình được nhận xét tổ chức chỉn chu với hơn 30 tiết mục được đầu tư, dàn dựng hoành tráng. Chương trình ghi điểm ở phần âm thanh, ánh sáng, dàn dựng. Êkíp đầu tư nhiều đạo cụ lớn như xe mô hình, mô tô, lên sân khấu. Các màn pháo giấy, khói sáng trong nhiều tiết mục tạo hiệu ứng đẹp mắt.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]