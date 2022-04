Điểm mặt 3 loại côn trùng đang vào mùa, được “dân nhậu” lùng mua ráo riết

Nhộng ve sầu

Cứ vào khoảng đầu hè, “dân nhậu” lại lùng mua bằng được nhộng ve sầu về chế biến làm mồi nhậu. Theo khảo sát của PV, trên thị trường hiện nay, nhộng ve sầu đang được rao bán nhộn nhịp trên các chợ mạng với giá từ 300-500 nghìn đồng/kg.

Nhộng ve sầu.

Bán nhộng ve sầu với giá 300 nghìn đồng/kg, chị Minh Lê, trú tại Sơn La cho biết, nhộng ve sầu mỗi năm chỉ xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 6. Người dân muốn bắt nhộng ve sầu phải đi vào buổi tối, canh bắt những ấu trùng ve sầu chui lên từ lòng đất, còn non, chưa mọc cánh rồi mang bán cho các đầu mối thu mua.

Nhộng ve sầu rang lá chanh.

“Nhộng đầu mùa bao giờ cũng rất béo và thơm ngon nên có giá đắt. Hiện tại chủ yếu nhộng phải nhập từ trong miền Nam ra còn nhộng miền Bắc giữa tháng 5 mới có nhiều”, chị Lê nói.

Bọ xít non

Vào đầu tháng 4 hàng năm, các thương lái lại đổ xô về các vùng quê, nhất là Sông Mã (Sơn La) để lùng mua bọ xít non về bán cho các nhà hàng, quán nhậu.

Bọ xít non trở thành món nhậu được nhiều người yêu thích.

Là đầu mối thu mua bọ xít tại Thuận Châu (Sơn La), anh Lương Kỷ Tỵ cho biết, thời gian này bọ xít có giá cao nhất vì ngon nhất. Mỗi ngày, anh thu mua được từ 20-30kg nhưng vẫn không đủ giao cho các nhà hàng, quán nhậu.

“Bọ xít ngon nhất là bọ xít non. Mùa này, các loại cây nhãn, vải ra chồi non và ra hoa, cũng là mùa sinh sản của bọ xít. Chúng hút nhựa của lá non nên con nào con nấy béo múp, ăn bùi và ngậy nên giá dao động từ 450-500 nghìn đồng/kg. Từ tháng 4-5 thì giá chỉ còn từ 350-400 nghìn đồng/kg vì khi đó bọ xít già, không ngon bằng”, anh Tỵ nói.

Bọ xít non đầu mùa có giá lên tới 500 nghìn đồng/kg.

Bọ xít mua về sẽ mang rửa qua với nước muối loãng cho bọ xít chết và sạch axit. Sau đó vặt bỏ cánh, đầu và rửa lại thật sạch, cho nước măng chua, mì chính và bọ xít lên bếp trần sơ qua rồi vớt ra. Tiếp đó, cho dầu ăn vào chảo, đun nóng và cho bọ xít vào đảo nhỏ lửa cho giòn, thêm lá chanh, mắc khén và nêm nếm gia vị vừa ăn.

Bọ xít rang chín có vị béo béo, bùi bùi, cay cay, giòn, thơm, đặc biệt là không còn mùi hôi khó chịu.

Nhộng sâu muồng

Được coi là đặc sản của núi rừng Tây Nguyên, nhộng sâu muồng là ấu trùng của loài sâu trên cây muồng, có màu xanh như lá cây, thường bắt đầu xuất hiện vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 dương lịch.

Sâu muồng thường xuất hiện vào tháng 3 và tháng 4.

Trước đây, chỉ người địa phương mới biết đến nhộng sâu muồng nhưng hiện tại, chúng không chỉ được săn đón ở các quán nhậu với giá lên tới 500 nghìn đồng/kg mà nhiều người còn lùng mua về chế biến với giá từ 200-300 nghìn đồng/kg.

Đây cũng là loại đặc sản được nhiều người yêu thích, lùng mua với giá từ 200-300 nghìn đồng/kg.

Với đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, sâu muồng là một món ăn bổ dưỡng. Sâu được bắt về để khoảng vài tiếng cho tiêu hết phân trong ruột, rồi ngâm rửa nước muối cho sạch. Sau đó, phi hành mỡ lên rồi cho sâu vào xào, đảo đều nhẹ tay, để nhỏ lửa cho sâu từ từ săn lại cho chín rồi ăn với cơm nóng. Nếu ai thích nêm thêm gia vị thì rắc thêm ít muối trắng, mì chính, lá chanh thái nhỏ và một ít ớt tươi cho hợp khẩu vị.

Nguồn: http://danviet.vn/diem-mat-3-loai-con-trung-dang-vao-mua-duoc-dan-nhau-lung-mua-rao-riet-5020228...Nguồn: http://danviet.vn/diem-mat-3-loai-con-trung-dang-vao-mua-duoc-dan-nhau-lung-mua-rao-riet-5020228413311691.htm