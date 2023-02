Đào thất thốn cổ mốc thếch "hóa" hàng độc ở chợ hút đại gia chi tiền "khủng"

Tết Nguyên đán là thời điểm hoa đào hoa mai, quất...được bày bán ở các địa phương. Nhiều cây cảnh đẹp được các đại gia săn lùng. Đặc biệt đào thất thốn được những người chơi cây cảnh gọi là “đặc sản tiến vua” và có giá rất đắt nhưng vẫn thu hút nhiều đại gia rút hầu bao.

Nhiều năm trở lại cây cây đào thất thốn là một trong những cây cảnh thu hút người xem. Xuất hiện tại một góc phố trên đường Cổ Linh (Long Biên, Hà Nội), những cây đào thất thốn cổ hoa nở đỏ thắm, thân cây xù xì, già cỗi với nhiều dáng thế lạ, đẹp mắt đang được một nhà vườn bày bán, giới thiệu phục vụ người dân chơi Tết Tân Sửu 2021.

Cây đào thất thốn hút nhiều người đến chiêm ngưỡng. Ảnh: Vietnamnet.

Chia sẻ trên báo Vietnamnet, anh Nguyễn Cường - chủ vườn đào cổ cho biết, giống đào thất thốn này có nguồn gốc từ Trung Quốc, được anh sưu tầm đem về trồng tại Lạng Sơn. Chúng đặc biệt thích hợp với khí hậu lạnh, có sương muối của vùng núi, vì vậy cho bông nở to, cánh dày, hoa có màu hồng đỏ kết hợp với nhị màu vàng và màu hồng phai rất rực rỡ. Từ gốc đến cành đều sùi phồng, nổi những mấu xù xì tạo nên vẻ cổ kính, phong trần hiếm có.

Được biết, những năm trước, khách quen nhà anh đều về tận nơi đặt mua và thuê cây về chơi Tết. Song, đây cũng là năm đầu tiên, anh đưa những cực phẩm này về Hà Nội, chủ yếu để cho thuê đến hết Tết xong lại đem về chăm sóc chứ không bán.

Hoa đào thất thốn nhìn cánh dày, đâm, màu sắc tươi. Ảnh: Vietnamnet.

Cũng theo chủ nhân cây đào thất thốn, với thời tiết nắng lại nồm ẩm mấy ngày nay ở Hà Nội hoa sẽ nở bung và nhanh tàn. Hơn nữa, không phải ai cũng biết chăm giống đào này, nếu không đúng kỹ thuật cây sẽ nhanh chết.

Thời điểm này, nhiều gốc đào thất thốn của anh đã bung nở hoa rực rỡ, cây ra nhiều nụ, lộc lá. Từ nay đến qua Tết, hoa sẽ nối đuôi nhau nở.

“Giá thuê đào dao động từ 15-30 triệu đồng/cây tùy vào tuổi của cây và chất lượng hoa, thậm chí có cây lên đến 50-100 triệu đồng”, anh Cường nói.

Cây đào thất thốn có gốc cây xù xì, đen già cổ kính vẫn bật tung chồi non xanh. Ảnh: Vietnamnet.

Những cây đào thất thốn lâu năm có thể bất chợt đơm hoa từ những trụ gốc khô khốc, ở những nơi không tưởng nhất và màu hoa sẽ đậm, sắc thắm hơn so với những cây non ít tuổi, do đó giá trị của cây sẽ cao hơn. Chính điểm khác biệt đó đã khiến giống đào này luôn được ưa chuộng.

Đáng chú ý, anh Cường còn sở hữu cây đào thất thốn 40 năm tuổi, cao khoảng 1,6 mét, có giá cho thuê lên đến 50 triệu. Đây cũng là cây độc nhất vô nhị tại vườn nhà anh, sai hoa, cho bông nở chum chím thành từng chùm dày màu đỏ thẫm, rất hợp với không khí ngày Tết.

Trước đó, có cây đào thất thốn chỉ có duy nhất 3 nụ hoa được đại ngã giá gia thuê 30 triệu để chơi cây cảnh Tết nhưng chủ vườn không gật đầu bởi có gia đình vị khách quen tên Thành tìm đến ngỏ ý thuê đào. Người khách này chỉ vào cây đào cao chưa đầy 60 cm và đặt giá thuê 30 triệu đồng, nhưng chủ cây từ chối, vì đã cho người khác thuê gốc đào này với giá... 10 triệu đồng.

Cây đào thất thốn có 3 nụ hoa. Ảnh: VTC.

Anh Lê Hàm chia sẻ trên báo VTC, chỉ vào 3 nụ hoa nhỏ xíu nằm ở gốc cây đào Thất Thốn giải thích vì sao nó đắt. Anh nói rằng, khi cho thuê giá 10 triệu đồng, anh chưa phát hiện thấy những nụ hoa này, nếu không giá thuê đã khác: “Chỉ tính riêng 3 nụ hoa cũng đáng giá thuê 30 triệu đồng”. Theo lời anh Lê Hàm nói, tính ra mỗi bông hoa đào có giá tới… 10 triệu đồng.

Một số người yêu cây cảnh cho biết họ mê cây đào này vì… lộc đến từ gốc, mang ý nghĩa tâm linh đối với những ai có tiền và thích chơi hoa.

Cây đào thất thốn thân mốc thếch nhìn rất cổ kính.

Đào thất thốn có tên gọi là thất thốn vì nhiều người cho rằng lá của nó dài 7 thốn (một thốn bằng đốt giữa của ngón tay), hoặc một thốn của nó nở bảy bông hoa, cũng có người bảo rằng cây đào này chỉ cao được… 7 tấc”.

Đào thất thốn, dáng cổ thụ, thân xù xì, trồi non màu đỏ tía, bấu vỏ cây ra thấy sắc đỏ, rễ cây cũng màu đỏ tía, sắc hoa đỏ thắm… cùng với bạch đào, thất thốn là loại đào quý.

Giá đào phụ thuộc vào độ đẹp của hoa, tuổi và thế của đào, những cây đào dáng thông thường rẻ hơn những cây đào dáng "long", dáng "tùng" hay "phụ tử".

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dao-that-thon-co-moc-thech-hoa-hang-doc-o-cho-hut-dai-gia-chi-tien-a5...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dao-that-thon-co-moc-thech-hoa-hang-doc-o-cho-hut-dai-gia-chi-tien-a505639.html