“Cười ra nước mắt” với thú chơi mua cành quả về cắm của chị em Hà thành

Đó là chia sẻ của anh Tạ Văn Quyết, trú tại Phú Diễn (Bắc từ Liêm, Hà Nội) về thú chơi cành quả của vợ mình trong thời gian gần đây.

Theo anh Quyết, thay vì cắm hoa, vợ anh mua đủ các loại cành có quả về cắm cho “độc, lạ”. Từ cành quả hồng, cành táo mèo, cành cà phê cho đến cành ớt, cành chanh, thanh long và cành quả cọ đều được tận dụng mua về cắm.

Cành quả chanh được tận dụng cắm trang trí, vừa đẹp vừa hái quả và lá chấm thịt gà.

"Tôi nhớ cách đây hơn một tháng, vợ tôi đặt "cả cây hồng" về để cắm. Nói là cả cây vì cành to bằng cổ chân với hàng trăm quả lúc lỉu với giá 450 nghìn đồng. Mang về không cái bình nào vừa, phải lấy cái chum ra để cắm. Không những thế, vì quá to nên không tài nào cành hồng đứng đúng dáng được, đành lấy dao chặt nhỏ ra rồi cắm lại. Trên cành còn có 5 con sâu lông, báo hại hai vợ chồng gãi cả ngày cuối tuần", anh Quyết chia sẻ.

Cành quả hồng được cho là mặt hàng đắt hàng nhất trong các loại cành quả.

Không may mắn như cành quả hồng có thể chia nhỏ từng cành để cắm, có lần vợ anh Quyết còn mang về khoảng chục cành thanh long. Mỗi cành 1 quả tím lịm, nặng khoảng 300-400g. Cành thanh long to, quả thanh long lại càng to khiến chiếc bình hoa không thể đứng vững.

Bình cành quả thanh long được chị em mua về cắm trang trí trong nhà.

"Chỉ cần cắm 3 cành là chật luôn cái cổ bình rồi, loay hoay cả tối không được, vợ tôi bực mình bứt quả ra ăn còn cành vứt vào thùng rác. Cười ra nước mắt khi bỏ 250 nghìn được 10 quả thanh long, tổng khoảng 3kg trong khi ngoài chợ bán 30 nghìn đồng/kg quả", anh Quyết kể.

Hình ảnh một bình hoa tươi được cắm trang trí trong nhà từ xưa đến nay đối với tất cả mọi người đều cảm thấy rất quen thuộc và bình thường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ngoài thú chơi cắm hoa tươi, chị em Hà thành lại rộ lên trào lưu mua cành quả về cắm thay vì những bông hoa rực rỡ sắc màu.

Cành quả hồng có giá từ 80-150 nghìn đồng/set tuỳ loại được chị em lựa chọn vào mùa thu.

Trong các loại cành quả, cành quả hồng được nhiều người lùng mua nhất. Với giá chỉ từ 80-150 nghìn đồng/set cành nhỏ, từ 200-450 nghìn đồng/cành to, chị em có thể trang trí trong nhà cả tháng. Vừa có thể trang trí lại vừa có thể dùng những quả hồng chín làm trái cây tráng miệng sau mỗi bữa ăn.

Cành quả táo mèo.

Tiếp đến là cành quả táo mèo, với giá từ 120-200 nghìn đồng/set, cành quả táo mèo được chị em “nô nức” đặt mua mỗi khi mùa thu đến.

“Cành táo mèo vừa lạ vừa sang, mang hơi thở của vùng núi cao Tây Bắc vào nhà, lúc nào cũng xanh tươi và tràn đầy nhựa sống. Trái táo mèo thơm mùi táo rất dễ chịu, chơi xong có thể dùng táo chín để ngào đường, làm ô mai hoặc ngâm rượu. Vừa rẻ đẹp vừa tiện lợi lại đa công dụng”, chị Nguyễn Hoà, trú tại Ba Đình, Hà Nội chia sẻ.

Cành cà phê được nhập từ Sơn La về bán với giá từ 70-100 nghìn đồng/set.

Cành quả găng mọc dại ở các vùng miền núi, trung du được mang xuống Hà Nội bán với giá từ 100-200 nghìn đồng/set.

Bông lúa thơm cũng được tận dụng để cắm bình với giá từ 80-120 nghìn đồng/set.

Cành quả cọ cũng đang lên "cơn sốt" tại Hà Nội, nhiều chị em chi tiền mua về cắm.

Cành quả cọ được bán với giá từ 250-300 nghìn đồng/set.

Đẹp - độc - lạ nên thú chơi cành quả đang trở thành "trào lưu" được các chị em yêu thích nhưng cũng khiến các "đấng mày râu" không khỏi có những pha "cười ra nước mắt".

