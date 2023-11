Cúc họa mi giá rẻ bất ngờ, dân buôn có ngày bán đến 500 bó

Chị Lương Thu Phương – đầu mối bán hoa ở một chung cư tại Hà Nội, cho biết chị đã bán cúc họa mi nhiều năm, năm nay, chị thấy giá rẻ hơn rất nhiều so với năm trước.

“Nói về cúc họa mi thì sẽ có nhiều loại: một loại trồng ở Nhật Tân, một loại trồng ở Tây Tựu, còn một loại là từ trên Sa Pa (Lào Cai) và một số trồng ở các tỉnh thành khác có thời tiết mát mẻ. Trong đó, cúc hoạ mi Nhật Tân là loại được ưa chuộng nhất vì nó đẹp nhất và giá cũng cao nhất. Còn cúc hoa mi ở Sa Pa thì không khác gì hoạ mi đi bão vì cánh hoạ mi Sa Pa mỏng dễ bị nát”, chị cho hay.

Nguyên nhân khiến giá hoa cúc hoa mi năm nay rẻ hơn năm ngoái là vì 3 lý do. Đầu tiên, chị cho biết do thời tiết nên hoa nở muộn hơn mọi năm, bị trượt ngày lễ 20/11 khiến giá hoa trở lên rất rẻ. Thứ 2, do kinh tế suy thoái nên giờ nếu những mặt hàng không thực sự cần thiết mà không bán rẻ thì sẽ khó tiếp cận người tiêu dùng. Lý do cuối cùng là do các mặt hàng hoa Trung Quốc trên thị trường khá đa dạng và giá rất rẻ, vô tình khiến hoa trong nước cũng đang bị ảnh hưởng rất nhiều.

Cúc họa mi đang được bán giá chỉ từ 19.000 đồng/bó.

Hiện tại, chị đang bán hoa cúc họa mi Nhật Tân dao động 40.000 – 50.000 đồng/bó, còn cúc họa mi Tây Tựu đang bán giá chỉ 19.000 đồng/bó. Do mức giá bán rẻ nên khách hàng đặt mua rất nhiều. Trung bình, mỗi ngày chị nhập về từ 300 – 500 bó để giao cho khách.

Theo chị, thời điểm này giá cúc họa mi đang rẻ và có thể là “chạm đáy” năm nay. Hoa có thể cắm chơi đến hơn 10 ngày nếu biết cắm và dưỡng hoa. “Muốn cắm hoa cúc hoa mi tươi và bền nhất thì việc đầu tiên là phải mua được hoa đẹp. Sau đó về tuốt lá dưới gốc, cắt bớt nụ để nước hút lên tập trung vào bông hoa chính. Cắt chéo gốc và dưỡng hoa vào chậu nước tầm 4-6h trước khi cắm lên bình. Nếu thời tiết tốt và có dưỡng hoa thì có thể cắm chơi được 2 tuần”, chị chia sẻ mẹo cắm hoa cúc họa mi tươi lâu.

Nếu biết cắm và dưỡng hoa, người bán cho biết có thể cắm chơi được 2 tuần.

Cũng bán cúc họa mi, chị Quỳnh – một đầu mối bán hoa online ở Hà Nội, cho biết giá hoa cúc này năm nay rẻ hơn năm ngoái. Thời điểm này, cúc họa mi đang nở rộ nên rất đẹp.

“Cúc mi cánh tròn, trắng muốt, nhuỵ xanh, hoa đúng độ xuân thì nên cắm một bình trong nhà rất đẹp. Một đon gồm 3 bó, mỗi đon nặng từ 1.3-1,5kg. Là đon to nên các bác yên tâm. Tầm này cúc đẹp, rẻ, các bác cắm 2 - 3 đon là cả 1 chum đến khi hoa tàn hết mùa là vừa”, chị rao bán.

Hiện, chị đang bán cúc họa mi giá 80.000 đồng/đon, bằng khoảng 3 bó. Khi mua về, chị cho biết nên cắt bỏ bớt lá, cắt chéo cành và cắm vào bình có nước là xong. Thi thoảng, người chơi nên thay nước và việc cắt chéo cành sẽ giúp hoa nở hết, tươi, bền, đẹp.

Trên thị trường, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua cúc họa mi. Giá bán dao động từ 19.000 – 100.000 đồng/bó, tùy thuộc vào bó to hay nhỏ và hoa được trồng ở đâu.

