Cua hoàng đế giảm giá mạnh đến gần 1 triệu đồng/kg, khách vẫn “quay lưng”

Cua hoàng đế hay còn gọi là cua Alaska, có tên tiếng Anh là King crab, thuộc vào họ cua biển. Loại cua này được biết đến với giá trị kinh tế cao, chất lượng thịt được đánh giá vào hàng thượng hạng. Kích thước cơ thể đặc biệt to hơn so với các loại cua bình thường, cua hoàng đế có thể to đến 2m và nặng khoảng 10kg.

Loại cua này có 2 càng và 6 chân, giá trị của nó tập trung ở những chiếc chân có nhiều thịt. Thân cua được bao bọc bởi lớp vỏ cứng cáp, dày, có nhiều gai nhọn trên mai và cả chân cua.

Cua hoàng đế được bắt gặp tại những vùng biển lạnh giá, đặc biệt là tại khu vực giữa vùng Viễn Đông ở Nga, Alaska của Mỹ, là nơi khai thác hải sản quý hiếm và tính chất nguy hiểm cũng cao.

Loại cua này khi nhập khẩu về nước ta, giá bán lúc nào cũng hàng triệu đồng/kg. Đợt đầu tháng 5 năm nay, nhiều cửa hàng hải sản đều báo cua hoàng đế khan hiếm nên giá tăng mạnh. Cua lúc này được bán với giá gần 3 triệu đồng/kg loại sống.

Cua hoàng đế giảm giá mạnh, lên đến gần 1 triệu đồng/kg.

Nhưng thời điểm này giá cua hoàng đế được rao bán chỉ từ 1,6-1,9 triệu đồng/kg, tuỳ loại. Điều đáng chú ý là dù giá giảm nhưng sức mua kém hơn mọi năm.

Chị Mai Thị Nhàn – chủ một cửa hàng chuyên bán hải sản nhập khẩu tại Hà Nội, nhận định thời điểm này giá cua hoàng đế đang rẻ hơn rất nhiều so với trước. “Lượng khách mua thì cũng giảm đáng kể so với năm ngoài cùng thời điểm này. Nhưng so với vài tháng trước, lượng khách mua cũng tăng lên chút ít”, chị nói.

Theo chị, khoảng nửa tháng nay cua hoàng đế có giá giảm mạnh, dao động từ 1,6 – 2 triệu đồng/kg, tùy loại. Sở dĩ giá cua giảm mạnh, chị cho biết đây là thời điểm sắp bước vào mùa khai thác nên nguồn cung dồi dào, giá sẽ giảm.

Cua King Crab giảm vì sắp bước vào chính vụ khai thác, nguồn cung dồi dào.

Vì loại cua này chính vụ khai thác diễn ra từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Khoảng thời gian đó, nguồn cung không còn khan hiếm, giá cua có thể sẽ giảm về mức thấp hơn hiện tại. “Có năm, vào chính vụ khai thác, cua hoàng đế chỉ còn giá 1,3 triệu đồng/kg”, chị nói.

Anh Chiến – đầu mối bán hải sản nhập khẩu ở Hà Nội, cũng nhận định giá cua hoàng đế có thể giảm nữa khi bước vào đúng vụ khai thác. Tuy nhiên, năm nay do kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu nên lượng khách mua giảm rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Một nguyên nhân nữa khiến lượng khách mua cua hoàng đế giảm đáng kể là do thời điểm này cũng vào mùa đánh bắt tôm hùm Alaska, chất lượng thịt tươi ngon, giá lại rẻ hơn nhiều nên nhiều khách lựa chọn mua tôm ăn.

“Dù giá có giảm hơn trước nhưng đây là loại hải sản nhập khẩu cao cấp, giá vẫn ở mức mà chỉ người có điều kiện mới dám mua. Trong khi đó, năm nay kinh tế khó khăn, người tiêu dùng sẽ lựa chọn những sản phẩm phù hợp với thu nhập của họ hơn. Cũng vì lẽ đó, các loại hải sản khác nhập khẩu cũng bán ra chậm hơn so với năm trước”, anh chia sẻ.

