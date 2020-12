Chị em Hà thành lùng mua đặc sản “mầm đá” với giá hàng trăm nghìn đồng/cây

Thứ Hai, ngày 07/12/2020 05:00 AM (GMT+7)

Cứ đến mùa lạnh, chị em Hà thành lại tìm mua bằng được thứ rau này, mặc dù mỗi cây rau có giá hàng trăm nghìn đồng.

Có hình dạng không giống như các loại rau khác khi mầm non của cây mọc lên tua tủa xung quanh và chỉ mọc vào mùa lạnh trên những đỉnh núi đá cao nên được gọi là rau cải mầm đá. Vì độ quý hiếm và hương vị đặc biệt của loại rau này nên nó được coi là “Sa Pa đệ nhất món”.

Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, những năm gần đây, rau mầm đá cũng góp mặt trên kệ của một số cửa hàng thực phẩm vùng miền hoặc bán lẻ trên các chợ online vào dịp cuối năm với giá từ 40-60.000 đồng/kg.

Rau cải mầm đá trở thành đặc sản của xứ lạnh Sa Pa được nhiều người yêu thích.

Nghe nói về rau mầm đá đã lâu nhưng cách đây 1 năm, chị Huyền (trú tại Lai Xá, Hoài Đức, HN) mới được ăn lần đầu. Vì quá ngon nên chị gom về Hà Nội bán ở khu chung cư với giá 55.000 đồng/kg.

“Tết năm trước khi gia đình mình có dịp đi du lịch Sa Pa và ăn thử rau mầm đá thì thấy ngon hơn cả tưởng tượng. Khi ăn luộc, rau mầm đá mềm và ngọt, khi xào với thịt bò thì giòn giòn rất ngon. Loại rau này hiếm vì chỉ mọc được vào mùa lạnh nên thi thoảng tôi mới gom về Hà Nội bán vào dịp gần tết”, chị Huyền nói.

Mỗi cây mầm đá nặng từ 1-3kg, trị giá cả trăm nghìn đồng.

Trên chợ mạng, từ đầu tháng 11, rau mầm đá đã được khá nhiều người rao bán với giá từ 45-60.000 đồng/kg. Mỗi cây rau nặng từ 1-3kg trị giá cả trăm nghìn đồng nhưng rất đông người quan tâm và bình luận, đặt mua.

“Mầm đá Sa Pa còn gọi là rau cải đá, được mọc trên vùng núi cao, nơi có nhiệt độ lạnh. Ngoài là rau ngon, nó còn có tác dụng chữa bệnh về xương khớp, phục hồi xương khớp, bồi bổ cơ thể sau khi ốm, dùng để giã rượu rất tốt”, chị Dung (trú tại Bùi Xương Trạch, Hà Nội) quảng cáo.

Sinh ra và lớn lên tại Sa Pa, chị Hạng Thị Trà cho hay, rau mầm đá ưa khí hậu lạnh nên vào cuối thu, đầu đông người dân bắt đầu trồng rau mầm đá. Tuy nhiên, vào thời điểm này cây mầm đá sẽ chưa cho ra mầm to bởi thời tiết chưa thực sự lạnh.

Cải mầm đá Sa Pa đầu mùa cây nhỏ và xanh đậm, không được tròn và to như cải mầm đá nhập từ nơi khác.

“Quê tôi mọi người trồng nhiều lắm, nhất là ở trên bản Sâu Chua. Thường khoảng tháng 11 âm lịch người dân mới bắt đầu trồng cây con thì đến Tết âm lịch sẽ được thu vì thời tiết lạnh, cây mầm đá sẽ mọc nhiều mầm và mầm sẽ to hơn”, chị Trà cho hay.

Cũng theo chị Trà, thời gian gần đây, cải mầm đá được nhiều người tìm mua nên có nhiều người nhập rau mầm đá từ nơi khác, không phải từ Sa Pa rồi về rao bán là đặc sản Sa Pa nhằm kiếm lời.

Rau mầm đá chuẩn Sa Pa rất dễ nhận biết.

“Rau trên Sa Pa hầu như do bà con dân tộc tự trồng, họ không dùng thuốc hay chất kích thích nên rau có màu xanh đậm, ra mầm nhỏ và dài hơn. Ngược lại, rau từ nơi khác sẽ có mầm to tròn, ngắn mũm mĩm với màu xanh non mơn mởn”, chị Trà nói.

Theo tìm hiểu của PV, rau mầm đá là loại rau ưa lạnh, mọc trên núi cao, sống trong tiết trời mùa đông thường phát triển từ tháng 11 tới tháng 3 dương lịch. Trong rau mầm đá có chứa lượng dinh dưỡng cao gấp 5 lần các loại rau bình thường khác, chị em có thể luộc chấm xì dầu, xào tỏi, muối chua ngọt và nấu lẩu.

