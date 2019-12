Cẩn trọng mua tiền lì xì "độc, lạ"

Thứ Năm, ngày 19/12/2019 13:00 PM (GMT+7)

Còn gần một tháng nữa đến Tết Nguyên đán 2020, thời điểm này, các đầu nậu kinh doanh tiền lì xì “độc, lạ” đã bắt đầu tung hàng xách tay từ nước ngoài về phục vụ nhu cầu của khách.

Ai có nhu cầu mua tiền độc lạ lì xì tết, sẽ được giao tận nơi Ảnh: U.P

Giá ngất ngưởng

Trong vai khách hàng cần mua tiền lì xì “độc, lạ”, chúng tôi liên hệ với quản trị website tienquocte, nơi này chào hàng tờ tiền 2 USD hình chuột mạ vàng do Mỹ in ấn và phát hành, giá 240.000 đồng/tờ. Để thêm lòng tin, web đăng giấy chứng nhận của Mỹ nguyên bản được bảo vệ độc quyền bằng công nghệ C-Thru Vision. Hình ảnh con chuột 2020 trên giấy chứng nhận sử dụng công nghệ in C-Thru Vision bảo mật độc quyền bằng các hoa văn xen kẽ tại nhiều vị trí trên tờ giấy. Khi khách mua sản phẩm sẽ được gửi kèm giấy chứng nhận này.

Còn trên trang thegioitien thì giá bán lên đến 300.000 đồng/tờ, nếu mua 10 tờ giá 280.000 đồng/tờ hoặc mua từ 20 tờ trở lên giá 250.000 đồng/tờ. Đặc biệt, trang web này còn cung cấp tiền 2 USD chuột mạ vàng với các seri đẹp như số lộc phát 6868, 6688, 8686, có giá 1,2 triệu đồng/tờ tiền seri năm sinh từ 1951 đến 2.000 giá 900.000/tờ; tờ có seri tam hoa, tứ quý giá từ 500.000-2,8 triệu đồng/tờ…

Vào facebook Thegioilixi, nữ nhân viên tư vấn khẳng định tờ tiền 2 USD này được xách tay về Việt Nam, số lượng có hạn nhưng nhu cầu rất cao, khách cần mua sớm. “Mỗi tờ tiền 2 USD này được đựng trong một bao da, bên trong có danh thiếp chứng nhận của Bộ tài chính Mỹ và hình con chuột mạ vàng. Tờ tiền loại này được Bộ Tài chính Mỹ in ấn và cho phát hành nhằm mục đích phục vụ nhu cầu lì xì tết âm lịch 2020 của người dân châu Á. Nếu mua sỉ từ 50 tờ trở lên, giá là 200.000 đồng/tờ, còn bán lẻ từ 250.000- 300.000 đồng/tờ tùy theo số lượng. Khách muốn mua chỉ cần cho địa chỉ, sẽ có người giao tận nơi” - người này nói.

Khi đề cập việc có thể đổi tờ 2 USD này để tiêu dùng không, người này cam kết “được”, với điều kiện dùng hóa chất để tẩy hết hình trang trí, nếu tờ tiền còn nguyên vẹn thì vẫn quy đổi bình thường, khoảng 45.000 đồng/tờ.

Một loại tiền mới vừa được nhập về là tiền hình con chuột Macao mệnh giá 100 Patacas và 50 Patacas có giá 20.000-25.000 đồng/tờ. Mới lạ hơn là tiền plastic màu vàng in hình chuột Jerry rao giá 55.000 đồng/tờ. Ngoài làm quà tặng, tờ tiền này được dùng để treo trang trí trên cây mai hoặc đào ngày Tết ngụ ý mang đến nhiều tiền tài cho gia chủ.

Bên cạnh tiền giấy, các loại tiền xu có hình chuột Canh Tý năm nay cũng rất phong phú. Nổi bật nhất là đồng xu Úc mạ vàng, mạ bạc có hình ảnh chú chuột được chạm khắc tinh xảo đang cầm cành lộc bông lúa vàng, giá 150.000-180.000 đồng/xu. Coi chừng lừa đảo

Liên quan đồng USD mạ vàng do Bộ Tài chính Mỹ phát hành, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ có thể đặt hàng các công ty ngoài để in nhưng chỉ có duy nhất tên Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ được in trên đồng tiền. Còn Bộ Tài chính Mỹ không bao giờ in đồng tiền có con linh vật liên quan đến phong tục tập quán của Châu Á. Ông Hiếu cảnh báo coi chừng có thể là lừa đảo.

Tiền 2 USD hình chuột mạ vàng được quảng cáo do Bộ Tài chính Mỹ in ấn có giá 300.000 đồng/tờ

“Đồng tiền 2 USD chuột mạ vàng không phải của Chính phủ Mỹ phát hành và không có giá trị lưu thông. Nếu đem tờ tiền này vào Mỹ để mua đồ là phạm pháp. Ngay cả ở Việt Nam, nếu người dân mua đồng tiền này với mục đích làm quà tặng, trang trí hoặc sưu tầm thì không có vấn đề gì nhưng nếu dùng tờ tiền này để giao dịch, mua bán là hành vi phạm pháp. Giá trị đồng tiền đó chỉ dựa trên yếu tố nghệ thuật chứ không phải giá trị mệnh giá của đồng tiền” - chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ.

Lãnh đạo một ngân hàng thương mại xác nhận có một số công ty tại Mỹ in thêm hình các con vật lên tờ 2 USD, rồi xuất khẩu sang các nước khác. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại tại Việt Nam không nhập khẩu tờ tiền này vì không có nhu cầu kinh doanh.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM, pháp luật không cấm người dân giao dịch USD tại những địa điểm được cấp phép giao dịch ngoại tệ. Nhưng riêng USD in hình chuột, các ngân hàng thương mại không có tờ tiền này để bán cho khách có nhu cầu. Nếu muốn sở hữu hoặc cho tặng người khác tờ 2 USD hình con chuột mạ vàng, người mua nên cân nhắc kỹ trước khi mua.

