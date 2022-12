Bất ngờ lì xì 2 USD in hình mèo mạ vàng được bán ngập chợ mạng

Từ lâu, lì xì ngày Tết là phong tục không thể thiếu của người Việt Nam với ý nghĩa chúc may mắn đầu năm. Không chỉ người lớn lì xì trẻ nhỏ mà các thành viên trong gia đình hay đồng nghiệp, bạn bè lì xì lẫn nhau.

Theo truyền thống, những tờ tiền mới, không phân biệt mệnh giá sẽ được đựng trong những chiếc bao lì xì màu đỏ tươi, trao đến nhau thể hiện tình cảm giữa người cho và người nhận.

Set tiền lì xì 2 USD có in hình mèo mạ vàng đang là mặt hàng hot trên chợ mạng.

Tuy nhiên, năm nay, ngoài phong bao lì xì màu đỏ, trên thị trường còn xuất hiện đồng tiền lì xì 2 USD in hình linh vật mèo mạ vàng được bán với giá từ 120-299 nghìn đồng, phục vụ nhu cầu lì xì Tết 2023 được nhiều người quan tâm.

“Siêu phẩm tài lộc 2023, tờ đô mèo mạ vàng chiêu tài chỉ có 299k/tờ, freeship sư làm phép tại chùa. Thiết kế sang trọng, nhỏ gọn, rất phù hợp để trưng bày trang trí hoặc đặt vào ốp điện thoại, ví, túi tiền để tài lộc bao quanh, không bị hao hụt tiền bạc, giữ gìn tài sản của bản thân”, một người bán tờ tiền lì xì 2 USD trên chợ mạng quảng cáo.

Đây là đồng tiền lưu niệm chứ không thể lưu thông như tiền thật.

Rao bán tờ tiền lì xì 2 USD in hình mèo mạ vàng với giá 180 nghìn đồng/tờ, chị Nguyễn Loan, trú tại Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đây là tờ 2 USD do Mỹ sản xuất với hình ảnh mèo vàng tượng trưng cho linh vật năm Quý Mão 2023 mạ vàng, in theo công nghệ Hologram, chỉ được sản xuất mỗi năm 1 lần với số lượng có hạn.

Theo chị Loan, tờ tiền 2 USD vốn là đồng tiền may mắn được cả thế giới công nhận. Năm nay, Bộ Tài chính Mỹ đã cho phát hành tờ 2 USD có in hình linh vật của năm nhằm phục vụ nhu cầu biếu, tặng, lì xì Tết của người phương Đông.

Những đồng có số series đẹp sẽ bán được giá cao hơn.

Trên tờ 2 USD được in hình 2 con mèo mạ vàng đặt 2 bên trái, phải của tờ tiền hàm ý trấn giữ tài lộc cho gia chủ, thể hiện quyền uy và phú quý khi được mạ vàng cũng như cầu tài lộc, may mắn đến cho người tặng và người được tặng trong dịp đầu năm.

“Mỗi tờ lì xì 2 USD in hình mèo mạ vàng được tặng kèm 1 bao lì xì màu đỏ, 1 giấy chứng nhận có bảo an chống giả của Mỹ, 1 bao da màu xanh sang trọng. Giá bán lẻ là 180 nghìn đồng/tờ, từ 20 tờ là 170 nghìn đồng/tờ.

Đợt này tôi về được 500 tờ nhưng bán gần hết rồi. Có người mua luôn 150 tờ để làm quà lì xì Tết”, chị Loan chia sẻ.

Có người mua cả trăm tờ về biếu, tặng, lì xì Tết.

Trên các chợ online, tiền lì xì 2 USD in hình mèo mạ vàng được rao bán rầm rộ. Cùng hình ảnh giống hệt nhau nhưng giá cả lại khác biệt rõ rệt.

Có người chỉ bán với giá 95 nghìn đồng/tờ, có người lại bán lên tới 299 nghìn đồng/tờ. Tuy nhiên, một người bán hàng tiết lộ, đây chỉ là tờ tiền 2 USD để trang trí, không thể lưu thông như tiền thật.

Với giá lên đến 299 nghìn đồng/tờ thì tờ tiền lì xì 2 USD này có giá gấp hơn 12 lần so với tờ tiền 2 USD thật có giá trị lưu thông nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua bằng được về làm kỷ niệm hoặc biếu, tặng.

Nhiều người bỏ ra số tiền gấp 2-12 lần tờ 2 USD thật để sở hữu tờ tiền này.

Đặt mua 50 tờ tiền lì xì 2 USD có in hình mèo mạ vàng với giá 170 nghìn đồng/tờ, chị Bùi Tâm, trú tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, năm nay là năm thứ 2 chị mua tờ tiền 2 USD in hình linh vật mạ vàng về để làm quà tặng cho đại lý, khách hàng mua mỹ phẩm tại cửa hàng nhà chị.

“Tuy đồng tiền này không có giá trị lưu thông như tiền thật nhưng do mỗi năm họ chỉ sản xuất ra 1 lần, lại đựng trong bao da, bao lì xì khá sang trọng nên tôi đặt về làm quà tặng cho đại lý mua sỉ hoặc khách hàng mua hàng với hoá đơn trên 2 triệu đồng”, chị Tâm chia sẻ.

