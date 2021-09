Tuần lễ thời trang London năm nay có gì?

Thứ Năm, ngày 23/09/2021 18:36 PM (GMT+7)

Cùng tìm hiểu sự thú vị của tuần lễ thời trang London năm nay.

Vivienne Westwood sử dụng đầu của Cướp biển và Cá mập

“Mua ít, chọn kỹ, làm cuối cùng” là phương châm của bộ sưu tập hàng hải mới nhất của Vivienne Westwood. "Save Our Souls" đã nhận được một bản trình bày kỹ thuật số tại Tuần lễ thời trang London. Với cái gật đầu của cả nước Anh của Nữ hoàng Elizabeth I và thảm họa khí hậu sắp xảy ra, tác phẩm của Westwood đã phân định ranh giới giữa quyến rũ và kinh dị. Những chiếc đầu cá mập được dùng làm trụ nghỉ cho những người mẫu mặc áo nịt ngực cổ điển của Westwood và giày cao gót. Các thiết kế, mặc dù đủ hiện đại cho bất kỳ người có ảnh hưởng thời trang đường phố nào, nhưng lấy rất nhiều cảm hứng retro để phù hợp với sự hồi sinh của Westwood cổ điển hiện nay.

S.S.Daley Puts on a Play

Một sự yêu thích khác của nhà tạo mẫu Harry Lambert, S.S.Daley đã ra mắt trên sàn diễn với bộ sưu tập khám phá sự nam tính đang trỗi dậy và giới trẻ Anh. Nhà thiết kế đã hợp tác với Nhà hát Tuổi trẻ Quốc gia, nơi mà chính anh cũng là sinh viên tốt nghiệp, để tạo ra một phần trình diễn độc đáo cho bộ sưu tập Xuân Hè 2022 của mình. Câu chuyện này đã được giới thiệu trong một vở kịch kỹ thuật số cho phép học sinh của cả trường công lập và tư thục nói về trải nghiệm của họ khi lớn lên, yêu nhau và thậm chí còn đạt được danh hiệu “head boy". Quần áo dựa trên hình thức của bộ dụng cụ bóng bầu dục và đồng phục học sinh để tạo ra một cái gì đó vừa tinh tế vừa trẻ trung.

Nensi Dojaka ra mắt lần đầu bộ sưu tập cá nhân

Nensi Dojaka chắc chắn là người đáng xem tại tuần lễ thời trang này, khi cô ấy ra mắt show diễn cá nhân đầu tiên sau khi giành được giải thưởng LVMH danh giá dành cho các nhà thiết kế trẻ. Trang phục của cô, được yêu thích bởi những người nổi tiếng, với sự pha trộn gợi cảm của nội y với những món đồ mặc hàng ngày. Đối với bộ sưu tập này, Dojaka đã mở rộng ra ngoài bảng màu thông thường của cô gồm các màu nâu và đen tuyệt đối để bao gồm các màu đỏ và hồng. Họa tiết chong chóng xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập, mang đến điều gì đó thú vị và gắn kết cho nhà thiết kế trẻ.

Simone Rocha mang đến Sự tái sinh bất chợt cho sàn diễn

Dưới gác chuông của nhà thờ St. Bartholomew the Great ở London, sự ra đời của bộ sưu tập Xuân/Hè 2022 đầy mơ mộng và đen tối của Simone Rocha. Các sản phẩm may mặc trong bộ sưu tập gần đây nhất của Rocha kết hợp với nhau để kể một câu chuyện cảm tính về sự dịu dàng và tình cảm. Rocha cho biết: “Tôi muốn có nhiều họa tiết vì đây là buổi trình diễn trực tiếp và mọi người sẽ khá gần gũi với các sản phẩm may mặc”. Lấy cảm hứng từ những thực tế tươi đẹp của tình mẫu tử và sự ra đời của cô con gái thứ hai gần đây, Rocha nói, "Điều này rõ ràng đến từ một nơi linh thiêng liên quan đến tình mẫu tử".

Molly Goddard làm mới Frills and Frocks

Đối với bộ sưu tập Xuân/Hè 2022 của mình, Molly Goddard muốn đa dạng hóa những gì chúng ta nghĩ về trang phục hàng ngày. Lấy cảm hứng từ việc mang thai và sinh con, Frank, Goddard nói rằng việc ở bên cạnh đứa trẻ khiến cô ấy "nghĩ về quần áo trẻ em". Được chụp trong studio, bộ sưu tập được trưng bày trên không gian ảo gần đây nhất của Goddard kết hợp màu sắc vui tươi với những kiểu dáng cổ điển để tạo nên một nét thú vị nhưng vẫn trang nhã cho trang phục hàng ngày của chúng ta.

