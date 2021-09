Ngắm bản vẽ trang phục của Anya Taylor-Joy tại giải Emmy

Thứ Tư, ngày 22/09/2021 13:49 PM (GMT+7)

Anya Taylor-Joy không bao giờ gây thất vọng trên thảm đỏ. Ngôi sao của Nữ hoàng Gambit tỏa sáng nổi bật trên thảm đỏ tại lễ trao giải Primetime Emmy tối qua trong chiếc váy Dior Haute Couture do chính Paul Burgo và Taylor-Joy thiết kế.

Năm người tại xưởng may Dior đã làm việc với chiếc váy màu vàng nhạt và cặp áo khoác opera màu vàng hoàng yến. Bộ quần áo được nâng tầm với màu son đỏ cổ điển, kiểu tóc cập nhật quyến rũ, lấy cảm hứng từ Hollywood cũ, và được trang trí bằng những viên kim cương của Tiffany & Co.

Taylor-Joy đã tham dự lễ trao giải cho đề cử Emmy đầu tiên của cô ấy cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong một loạt phim tuyển tập hoặc hạn chế xuất sắc cho màn trình diễn của cô ấy trong The Queen's Gambit. Bản thân loạt phim đã nhận được tổng số 18 đề cử, mang về sáu chiến thắng bao gồm cả Series giới hạn hoặc tuyển tập xuất sắc.

Trước đó, nữ diễn viên đã giành được Giải thưởng Lựa chọn của các nhà phê bình, Giải của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh và Quả cầu vàng cho vai diễn này. Dự án tiếp theo của cô, phim kinh dị Last Night in Soho, sẽ ra mắt vào tháng tới.

Còn nhiều điều hơn thế nữa dành cho những ngôi sao mới chớm nở, điều đó hy vọng có nghĩa là những khoảnh khắc trên thảm đỏ thậm chí còn tuyệt đẹp hơn.

