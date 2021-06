"Thiên thần áo dài trắng Biên Hòa" o ép cơ thể với áo nịt thời Phục Hưng

Thứ Tư, ngày 23/06/2021 11:19 AM (GMT+7)

Chiếc áo nịt thời Phục Hưng trở thành xu hướng thời trang giới trẻ, được nhiều nàng tự tin mặc xuống phố.

Chiếc áo nịt eo có rất nhiều kiểu dáng khác nhau.

Với phom dáng bó sát vòng eo tạo nên đường cong cơ thể mềm mại, điểm thắt eo đắt giá, chiếc áo trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của nhiều cô gái. Chiếc áo vốn được biết tới như món đồ làm đẹp, giúp eo thon qua thời gian của phụ nữ châu Âu thời phong kiến. Giờ đây, nó trở lại mạnh mẽ với diện mạo mới để tô điểm phong cách thời trang đường phố.

Ngày nay, để phù hợp hơn với xu thế và mang tính ứng dụng, áo corset có những thay đổi cần thiết. Họ coi chúng như một chiếc áo bình thường có phom dáng cup ngực gợi cảm, phô diễn nét đẹp của người phụ nữ ở mức độ chấp nhận được.

Ở thế giới hay ở Việt Nam, chiếc áo này là món đồ thời trang quen thuộc với phái đẹp. Bạn dễ dàng nhìn thấy chúng trên đường phố, được nhiều cô gái lăng xê. Tuy nhiên, để tự tin mặc đẹp chiếc áo này, không hẳn ai cũng biết.

Mới đây, nàng hot instagram có biệt danh "thiên thần áo dài trắng" Bảo Trân (đến từ Biên Hoà) khoe dáng trong một chiếc áo corset khi xuống phố. Với đặc thù của chiếc áo này ôm chẽn cơ thể, mang lại cảm giác chật chội cho người nhìn. Bảo Trân vốn là cô nàng thu hút mạng xã hội bởi thường xuyên lăng xê nhiều phong cách thời trang gợi cảm, khoe hình thể.

Bảo Trân khoe đường cong quyến rũ với chiếc áo corset thời thượng.

Chiếc áo trở thành món đồ thời trang để nhiều cô gái trẻ khoe cơ thể quá mức.

Nói rõ hơn về chiếc áo nịt này, nó được thiết kế bằng chất liệu ren vải mỏng. Bởi với phụ nữ châu Âu thời xưa, chiếc áo được mặc kèm cùng trang phục bên ngoài nên chất liệu mỏng nhẹ giúp cơ thể không bị nóng.

Ngoài ra, chi tiết đặc biệt nhất trên chiếc áo này là được may những gọng thép non đặt song song theo chiều dọc cơ thể. Những gọng thép này giúp phom áo đứng, không gấp nếp khi bạn ngồi hay cúi lưng. Bên cạnh đó, những gọng thép non khi may cùng chất liệu vải co giãn sẽ siết vòng eo người mặc lại, từ đó tạo nên điểm thắt eo ở vòng bụng cho phái đẹp.

Ngày nay, chiếc áo được mặc ở bên ngoài như bao chiếc áo thông thường khác. Nó tích hợp nhiều công dụng hơn khi được thiết kế phần cup ngực. Chi tiết này, giúp các bạn nữ không cần mặc thêm áo lót bên trong. Phần cup ngực được tạo phom cứng, đúc khuôn giúp đôn cao vòng 1 hiệu quả hơn.

Những gam màu cơ bản trắng và đen luôn là lựa chọn hàng đầu cho các cô gái khi mặc corset xuống phố. Chất liệu cũng đa dạng mang lại nhiều lựa chọn cho người mặc. Giá thành trung bình mỗi chiếc áo sẽ dao động từ vài trăm nghìn đồng tới hơn 1 triệu đồng/chiếc với các thiết kế trong nước. Với những món đồ hàng hiệu, số tiền để mua 1 chiếc áo cao hơn rất nhiều.

Về cách kết hợp, chiếc áo này có thể mix cùng chân váy, quần short, áo blazer... tuỳ theo cá tính mỗi người.

Tuy nhiên, cần lựa chọn kích thước phù hợp để không mang lại sự phản cảm cho người nhìn. Việc chọn áo quá nhỏ khiến người mặc bò gó, chặt ních trong thiết kế sẽ đánh mất vẻ gợi cảm của thiết kế này.

Áo corset tôn lên vẻ đẹp gợi cảm cho phái đẹp.

