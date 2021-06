Sneaker huyền thoại “Air Force One” trở lại và đình đám hơn xưa

Thứ Tư, ngày 09/06/2021 17:39 PM (GMT+7)

Cái tên “Air Force One” là một biểu tượng trên thế giới nhưng chúng ta không nói về máy bay của Tổng thống Mỹ Biden mà là đôi giày sneaker huyền thoại cùng tên của Nike.

Sự phổ biến của giày Nike cổ điển đã trở lại trong vài năm gần đây, khẳng định mình là một trong những đôi giày thể thao tốt nhất mọi thời đại. Vào năm 2020, đôi giày Air Force One là lựa chọn giày thể thao bán chạy nhất thế giới.

Được thiết kế bởi Bruce Kilgore vào năm 1982, đôi giày đã duy trì được nhiều tính toàn vẹn trong thiết kế ban đầu của nó. Kể từ khi được phát hành, đôi giày đã trở thành nền tảng hoàn hảo cho nhiều sự hợp tác trong thời trang như hợp tác Off-White độc ​​quyền với Uber. Hơn 1.700 màu khác nhau cho đôi giày đã được phát hành trong nhiều năm, mang lại doanh thu hơn 800 triệu đô la.

Air Force One đã chứng kiến ​​sự gia tăng phổ biến trong hai đến ba năm qua; tuy nhiên, chiếc giày này đã trở thành một trụ cột chính trong cộng đồng người da đen. Air Force One được đặt biệt danh là "Uptown" sau khi nổi tiếng với những đứa trẻ da đen trẻ tuổi ở Harlem. Đôi giày trắng, sạch là một dấu hiệu chứng nhận cho phong cách thể thao độc đáo mà bất kì ai cũng muốn sở hữu.

Ở thành phố New York, chiếc giày đã có một cuộc đời riêng. Các rapper và các ngôi sao nhạc R&B đã lựa chọn hiếc giày này cho tủ quần áo của họ từ Jay-Z đến Fat Joe, Biggie, cho đến P. Diddy. Air Force One là một điều tất yếu trong bất kỳ trang phục nào. Nuyorican J-Lo đã mặc nó với một bộ đồ thể thao màu hồng nổi tiếng trong video "I'm Real". Những đôi giày thể thao này thường đi kèm với các nhãn hiệu nổi tiếng ở NYC như Fubu, Roc-a-wear, Baby Phat và Sean John.

Air Force One đã trở nên phổ biến trở lại thời gian gần đây và được cổ vũ bởi những người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội. Addison Rae, với 80,7 triệu người theo dõi tik-tok, thường xuyên đi giày này. Và theo trang web trả góp Klarna, chiếc giày này là chiếc giày phổ biến nhất trên trang web dựa trên danh sách mong muốn.

Giày sneaker trắng phù hợp với bất cứ thứ gì và gần như đã trở thành kiểu giày mặc định được lựa chọn cho mọi thứ, từ váy slip đến áo phông và quần jean. Tuy nhiên, Air Force One vẫn phổ biến với các rapper, vận động viên và những người có ảnh hưởng như nhau. Travis Scott được biết đến với những lần hợp tác với Nike.

Đôi giày này luôn có giá cả phải chăng, cho phép mọi người có thể mua chúng dễ dàng. Tuy nhiên, một vài đại lý phân phối đã bán đôi giày thể thao trị giá 90 đô la với giá gấp đôi trên các nền tảng khác nhau. Lý do duy nhất là vì sức mạnh biểu tượng của đôi giày thể thao này.

Trên thực tế, tính đến tháng 9 năm 2019, Air Force One là đôi giày được post trên Instagram nhiều thứ tư theo Yahoo! Finance. Tất nhiên, sự thống trị của Air Force One là do ít có đôi giày trắng nào khác được quảng cáo nhiều hơn chính nó. Nhưng chúng ta cũng đang sống trong một thế giới của phong cách retro, một thế giới nơi nỗi nhớ ngự trị tối cao. Giống như quần jean cạp thấp, áo phông baby, túi baguette và tracksuit đang được phổ biến trở lại, Air Force One là sự kết hợp của những năm cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000 và mang lại cảm giác cổ điển mà không bị lỗi thời. Bất cứ ai đang tìm kiếm một sự lựa chọn giày dép thời trang đáng tin cậy thì đây là câu trả lời.

