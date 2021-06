Chiếc quần tôn dáng nhưng thiết kế có gì đó "sai sai"

Chủ Nhật, ngày 06/06/2021 19:30 PM (GMT+7)

Trang phục thể hiện được vẻ đẹp hình thể của cô gái Trung Quốc nhưng mất điểm vì lỗi kém duyên.

Cô gái Trung Quốc xuất hiện trên sân khấu với bộ đồ tôn đường cong.

Xuất hiện trên sân khấu của một sự kiện, cô gái Trung Quốc này thu hút sự chú ý của người khác nhờ đường cong nuột nà. Cô chọn mặc thiết kế áo croptop màu trắng ôm sát kết hợp với quần legging màu đỏ. Màu sắc trắng - đỏ của trang phục càng khiến cô thêm phần nổi bật. Cùng với đó, người đẹp đi giày cao gót giúp nâng dáng. Sau đó, cô có thay giày thể thao nhưng vẫn đủ ấn tượng.

Điểm nổi bật là chiếc quần legging màu đỏ có hiệu quả "hack" dáng của cô.

Đáng nói nhất chính là chiếc quần legging của người đẹp. Vẫn là item được may bằng vải co giãn kiểu cạp cao ôm eo nhưng nó đặc biệt ở chỗ đằng sau có chi tiết rút vải tạo cảm giác vòng 3 đầy đặn hơn. Tuy nhiên, trong một số khoảnh khắc, quần bó khiến cô gái này hằn "vùng nhạy cảm" do đó khiến hình ảnh gây cảm giác thiếu chỉn chu.

Người đẹp bị hằn "vùng nhạy cảm" vì trang phục ôm sát lấy vóc dáng.

Vì sao quần legging được ưa chuộng?

Dù người ta đã từng tranh cãi, legging có phải kiểu quần có thể mặc độc lập như quần jean hay quần kaki hay không? Nhưng cuối cùng rất ít người quan tâm đến điều đó. Bằng chứng là hầu như cô gái nào cũng có trong tủ ít nhất một chiếc quần legging và còn diện chúng tới khắp nơi. Vậy tại sao kiểu đồ này lại có sức hấp dẫn đến vậy?

Quần legging được đông đảo phái đẹp yêu thích vì nhiều lý do.

Legging có thiết kế đơn giản và phải chăng chính sự giản đơn đó đã tạo nên ưu thế của nó. Dễ mặc, dễ kết hợp và có thể diện trong nhiều trường hợp. Về chất liệu, chúng thường được may bằng vải co giãn. Loại vải có tính linh hoạt này giúp ôm vừa vặn vóc dáng của các cô gái khiến họ trở nên gợi cảm hơn. Ngoài ra, chúng cũng khá thoải mái để mặc trong cả ngày dài.

Quần legging thoải mái lại tôn dáng nên chị em có thể mặc trong ngày dài.

Kiểu dáng legging đơn giản nhưng không có nghĩa là nó nhàm chán. Bạn có thể yêu thích một chiếc quần màu đen trơn còn người khác lại say đắm những sắc màu sặc sỡ hay họa tiết da báo, ngựa vằn,... Cùng với đó, legging có thể mặc quanh năm, trong bất cứ điều kiện thời tiết nào.

Ngoài ra, chúng có khả năng phối đồ phong phú từ kiểu mặc mang hơi hướng thể thao tới vẻ yêu kiều, nữ tính khi mặc áo dáng dài kiểu tiểu thư.

Nhưng quần legging cũng bị ghét bỏ

Nhưng cũng có không ít người ghét legging vì cho rằng nó phản cảm.

Tất nhiên, có người yêu cũng có người ghét. Một số người trả lời cho câu hỏi: "Tại sao người ta ghét legging?" trên trang Quora như sau:

"Vì legging không hẳn là quần, nhiều chiếc hoàn toàn trong suốt, chúng giống như một lớp da thứ hai và phô bày thân hình của các cô gái một cách kém duyên". "Tôi từng thấy một người phụ nữ mặc legging khi đi siêu thị. Bất cứ khi nào chị ta cúi xuống tôi cũng đều nhìn thấy nội y, thật vô duyên".

"Một số người phụ nữ mặc chúng mà không mặc áo trùm vòng 3 nên lộ liễu. Tôi không rõ họ biết điều này hay không nhưng tôi không dám nhắc nhở vì sợ rằng bị cáo buộc quấy rối",... - người khác lên tiếng

Nếu mặc không khéo, quần legging sẽ khiến hình ảnh của các cô gái kém duyên.

Có thể thấy, nguyên nhân khiến legging bị ghét bỏ là vì chúng lộ liễu, tôn dáng nhưng thiếu chỉn chu khiến người nhìn cảm thấy xấu hổ hoặc bản thân người mặc rơi vào tình huống kém duyên. Tuy nhiên, bản thân quần legging không có lỗi, nếu người mặc biết cách diện sao cho khéo léo thì nó hoàn toàn vẫn là item thời thượng.

Nguồn: http://danviet.vn/chiec-quan-ton-dang-nhung-thiet-ke-co-gi-do-sai-sai-5020216619291856.htmNguồn: http://danviet.vn/chiec-quan-ton-dang-nhung-thiet-ke-co-gi-do-sai-sai-5020216619291856.htm