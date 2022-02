Raf Simons ấn tượng cùng bộ sưu tập Thu/Đông 2022

Chủ Nhật, ngày 27/02/2022 12:07 PM (GMT+7) Chia sẻ

Đây là những gì khán giả mong đợi khi họ kiên nhẫn chờ xem bộ sưu tập Thu Đông 2022 của Raf Simons.

“The G(h)ost Will Let You In Soon”. Đây là những gì khán giả mong đợi sẽ đọc khi họ kiên nhẫn chờ xem bộ sưu tập Thu / Đông 2022 của Raf Simons, dòng chữ màu vàng nhấp nháy qua bộ lọc tông màu nâu đỏ sần sùi. Ở hậu cảnh, người xem thấy một căn phòng xi măng bỏ hoang. Một chiếc đèn chùm sang trọng treo phía trên nhiều ghế bành không có người ngồi, tất cả đều được phủ một lớp rèm màu đỏ rực rỡ. Căn phòng, dường như bị bỏ hoang, hiện không được bố trí cho khách.

Khi buổi biểu diễn bắt đầu, một đôi bốt da đen cao đến đầu gối với phần gót cắt trong đi ra. Người mẫu đầu tiên mặc một bộ quần áo màu xanh lam giống với mũ bóng chày, áo choàng và áo khoác cùng một lúc. Vải thả xuống từ phần trên mũ có cấu trúc, nhấn chìm cơ thể của người mẫu trong một tấm chăn lông xù mềm mại. Đầu tuần này, Simons đã đăng một video khác trên Instagram để chuẩn bị cho show diễn với một bức ảnh theo phong cách thời Trung Cổ mô tả một người đàn ông mặc bộ quần áo màu xanh tương tự. Dòng chữ "The Blue Cloak 1559" nhảy múa trên bài đăng teaser trước đó của Simons. Bên dưới chiếc áo choàng, người mẫu mặc một chiếc váy đen đơn giản nhưng thanh lịch được cắt một đường viền thô. Nhìn hai chiếc có cùng một bộ quần áo giống như áo choàng sang trọng, lần này là màu hồng phấn và kết hợp với một chiếc váy da đen đơn giản.

Bộ sưu tập Thu/Đông 2022 hoàn toàn phù hợp với thế giới của Raf Simons. Tất cả đều có mặt của những chiếc áo blazer quá khổ được thiết kế riêng, mũ đội đầu che mắt và các chi tiết bằng kim loại. Tuy nhiên, trong bộ sưu tập này, quần áo có phom dáng hơn một chút, với váy và áo khoác có đường viền trên cơ thể. Simons tiếp tục sử dụng những bộ xương: còng tay, vòng tay và ghim được thấy khắp bộ sưu tập. Trong thời trang điển hình của Simons, bộ quần áo làm mờ đường nét của trang phục theo giới tính, với nhiều kiểu dáng dễ dàng mang phong cách unisex. Ngoài ra còn có những bổ sung mới cho thế giới Raf Simons. Nhà thiết kế đã tạo ra những chiếc ba lô giống như những chiếc nơ được thổi phồng quá khổ, những dải ruy băng kéo dài trên sàn phía sau các người mẫu.

Kể từ năm 1995, Simons đã tự hào về công việc của mình trong ngành thời trang là tạo ra quần áo androgenous chịu ảnh hưởng của văn hóa giới trẻ và phong cách đường phố đương đại. Các bộ sưu tập của ông thường mang tính chất giới tính với trọng tâm là tính cá nhân, là sự pha trộn tập trung giữa cách cắt may sạch sẽ và những kiểu dáng quá khổ. Bộ sưu tập Thu/Đông 2022 cũng không ngoại lệ.

Nguồn: http://danviet.vn/raf-simons-an-tuong-cung-bo-suu-tap-thu-dong-2022-5020222721261146.htmNguồn: http://danviet.vn/raf-simons-an-tuong-cung-bo-suu-tap-thu-dong-2022-5020222721261146.htm