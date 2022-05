Levi tôn vinh dòng sản phẩm 501 huyền thoại với loạt ngôi sao trẻ

Sau khi tôn vinh cộng đồng LGBTQIA + bằng cách trình làng bộ sưu tập quần áo cho Tháng Pride month, Levi hiện chuyển sang bộ sưu tập 501 mang tính biểu tượng để kỷ niệm lịch sử lừng lẫy của mình.

Đối với chiến dịch 501: The Number That Changed Everything mới nhất của mình, thương hiệu denim có trụ sở tại San Francisco đã mời các ngôi sao Hailey Bieber, A$AP Nast, Peggy Gou, Barbie Ferreira và Marcus Rashford, năm cá nhân thể hiện tinh thần của 501 để thể hiện tính linh hoạt và tuổi thọ của chiếc jean mang tính biểu tượng thông qua 501 Original, 501 '90 Jeans và quần short và 501s cổ điển từ dòng Levi Secondhand.

Ngoài việc ra mắt chiến dịch, Levi cũng sẽ tung ra phiên bản giới hạn 501 Short hợp tác với Emma Chamberlain vào ngày 20 tháng 5, Ngày 501, nhân kỷ niệm sinh nhật của jean xanh.

Tháng 5 cũng sẽ mang lại một số đặc quyền cho các thành viên trung thành của Levi Red Tab như hoán đổi miễn phí khi mua hàng từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5, hội thảo hợp tác để người hâm mộ hình dung lại những chiếc quần 501 của thương hiệu tại các cửa hàng tại Quảng trường Thời đại.

