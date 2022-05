Scarlett Johansson ra mắt bộ sưu tập làm đẹp theo trào lưu của người nổi tiếng?

Vài năm qua thế giới thời trang và làm đẹp đã bão hòa với việc những người nổi tiếng tung ra các nhãn hiệu làm đẹp.

Từ nước hoa và đồ trang điểm đến vitamin và quần áo trẻ em, tất cả đều có ít nhất một người nổi tiếng đã tham gia vào lĩnh vực đó. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, những người nổi tiếng biến thương hiệu cá nhân của họ thành một đế chế, chất lượng thường được ưu tiên hơn cả. Đầu năm nay, có tin đồn cho rằng Scarlett Johansson sẽ tung ra một bộ sưu tập làm đẹp. Người ta không thể không tự hỏi: liệu chúng ta có cần một thương hiệu làm đẹp nổi tiếng khác không?.

Sau 5 năm sản xuất, Johansson đã sẵn sàng thống trị cả màn bạc và quy trình chăm sóc da của chúng ta với The Outset, bộ sưu tập chăm sóc da năm bước mới của cô ấy được tạo ra với người đồng sáng lập, doanh nhân và giám đốc điều hành thời trang/làm đẹp Kate Foster Lengyel. Dòng sản phẩm rất được mong đợi này là sản phẩm của quá trình nghiên cứu sâu rộng của Johansson và Foster trong việc phát triển, xây dựng, tiếp thị và xây dựng thương hiệu sản phẩm để hiểu rõ hơn những gì những người yêu làm đẹp đang quan tâm hiện nay cũng như những gì họ cần. Johansson và Foster đã được chứng thực bởi những gì họ đã tìm thấy và đặt ra để chứng minh rằng ít hơn không chỉ nhiều hơn mà còn là những gì đang có nhu cầu.

Johansson nói: “Tôi muốn tạo ra và đại diện cho một thương hiệu có cảm giác chân thật đối với tôi, một thứ gì đó chân thực và gần gũi mà người khác cũng có thể nhìn thấy chính họ. “Outset được lấy cảm hứng từ quy trình chăm sóc da của chính tôi, một thói quen nhất quán là làm sạch, chuẩn bị và dưỡng ẩm để giữ cho làn da của tôi luôn đẹp. Tôi nhận thấy rằng làn da tuyệt vời bắt đầu từ những điều cơ bản và những người tiêu dùng mà chúng tôi đã nói chuyện với nhau cũng bày tỏ mong muốn quay trở lại với những điều cơ bản”.

Điều nổi bật ngay lập tức trong bộ sưu tập The Outset là tính thẩm mỹ tối thiểu của sản phẩm. Được làm từ vật liệu tái chế và bền vững, không có tên tuổi lớn được dán trên mặt tiền của gói hàng, không có màu sắc gây rối mắt và không có thông điệp áp đảo. Một bông hoa cassia đơn giản có màu xanh lam là biểu tượng trắng trợn duy nhất mà dòng sản phẩm có, một dấu hiệu cho thấy Phức hợp Hyaluroset ™ dẫn xuất axit hyaluronic có nguồn gốc từ thực vật của The Outset.

Về sản phẩm, dòng sản phẩm tuân theo quy trình ba bước: làm sạch, chuẩn bị và dưỡng ẩm, với các sản phẩm bao gồm: The Cleanser, The Prep Serum, The Moisturizer, The Night Cream và The Eye Cream, tất cả đều có thể mua dưới 55 đô la Mỹ. Trọng tâm của dòng sản phẩm này nhằm mục đích loại bỏ quy trình chăm sóc da nhiều bước phức tạp và quay trở lại những điều cơ bản khi nói đến việc chăm sóc da của chúng ta. Các sản phẩm được tạo ra để sử dụng cùng nhau hoặc để thích ứng với mọi thói quen hiện có một cách liền mạch, loại trừ 2.700 thành phần có thể gây hại để chỉ đáp ứng tiêu chuẩn làm đẹp sạch cao nhất. Foster cho biết: “Chúng tôi cung cấp các công thức hướng đến lợi ích không phá vỡ hàng rào bảo vệ da và thay vào đó có tác dụng giữ gìn làn da cho tương lai”.

Đối với những người đang đối mặt với làn da có vấn đề, việc thử các sản phẩm mới và chuyển hướng khỏi chế độ chăm sóc da cơ bản có thể rất đáng sợ. Tuy nhiên, công thức không chứa hương thơm và siêu sạch của The Outset thuần chay, không chứa gluten, không chứa chất gây dị ứng hạt, bác sĩ da liễu và dị ứng đã thử nghiệm các sản phẩm cấp lâm sàng về chất lượng công thức của nó.

Nhìn chung, The Outset cảm thấy cần đặt chất lượng lên hàng đầu hơn là một thương hiệu nổi tiếng được xây dựng. Johansson nói: “Outset có nghĩa là một khởi đầu mới, cảm thấy phù hợp hơn bao giờ hết vào thời điểm mà tất cả chúng ta đang bắt đầu lại và nhấn nút reset. Và trong chương mới này, Johansson và Foster đã giới thiệu một thương hiệu mới vào thế giới làm đẹp cho người nổi tiếng, một đặc điểm tự hào về sản phẩm trước cả tên tuổi”.

