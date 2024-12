Điểm danh những nàng hậu có hình thể đỉnh nhất Vbiz, có người còn sánh ngang với lực sĩ

H’Hen Niê:

H'Hen Niê sinh năm 1992 tại tỉnh Đắk Lắk. Xuất thân trong một gia đình có điều kiện không mấy khá giả, nàng hậu từ bé đã phải bươn chải để phụ giúp cha mẹ. Vượt qua nghịch cảnh, cô đã đạt được rất nhiều thành công đáng ngưỡng mộ, trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và Top 5 Miss Universe. Đây cũng là thành tích tốt nhất của các đại diện Việt Nam tại Miss Universe từ trước đến nay.

H’Hen Niê cao 1m72 cân nặng 55 kg, số đo ba vòng 84-58-95 cm. Cô được xem là nàng hậu có hình thể đẹp nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại, với khung xương, tỷ lệ cơ thể và làn da bánh mật đặc trưng. Sở hữu thân hình săn chắc, H’Hen Niê thậm chí được nhiều bạn bè khen như “lực sĩ”.

Được biết, nàng hậu thường chạy bộ buổi sáng để đốt cháy mỡ thừa, dành hai tiếng mỗi ngày đến phòng gym, áp dụng các động tác như chống đẩy, duy trì thói quen gập bụng nên mới có được body vạn người mê. Ngoài ra, cô cũng chú trọng ăn uống hợp lý. Trước khi ăn, H'Hen Niê thường uống một ly nước lọc và chỉ ăn khoai lang, một trái táo vào mỗi buổi sáng. Khi ăn xong, cô tuyệt đối không ngồi mà vận động đơn giản như rửa chén, lau nhà,...

H'Hen Niê được đồng nghiệp khen ngợi hình thể đẹp như nữ lực sĩ.

Mỹ nhân chăm chỉ tập luyện để giữ dáng chuẩn đẹp.

Body đẹp miễn chê giúp cô "cân" đẹp mọi trang phục.

Thuỳ Tiên:

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998, đăng quang Miss Grand International vào tháng 12/2021 tại Thái Lan. Cô sở hữu hình thể săn chắc, cao 1m70 cùng ba vòng hoàn mỹ lần lượt là 85-58-94 cm. Chẳng những thon gọn, Thùy Tiên còn được đánh giá là đẹp đầy sức sống với vẻ ngoài săn chắc, cơ bụng nổi múi 1-1. Thời điểm thi nhan sắc ở Thái Lan, nàng hậu đã nhiều chứng minh hình thể ấn tượng của cô mỗi khi xuất hiện.

Trong một giải thưởng thời trang dành cho các mỹ nhân showbiz, Hoa hậu Thùy Tiên đã giành giải Best Body Of The Year (Mỹ nhân dáng đẹp của năm). Ai cũng công nhận Thùy Tiên rất xứng đáng với hạng mục này khi suốt từ khi đăng quang Miss Grand International 2021 đến nay, nàng hậu luôn giữ phong độ nhan sắc rất ổn định.

Để sở hữu hình thể chuẩn mực với vòng eo săn chắc, đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể hài hòa, Thùy Tiên đã rất nỗ lực xây dựng vóc dáng. Về chế độ ăn uống, người đẹp áp dụng phương pháp giảm cân DAS. Nguyên tắc của cách ăn kiêng này là 3-1-2-1 (3 ngày low carb, 1 ngày high carb, 2 ngày low carb và 1 ngày high carb).

Thuỳ Tiên sở hữu múi bụng số 11 đẹp tuyệt vời.

Body đẹp "ná thở" của Thùy Tiên trong đêm chung kết Miss Grand International khiến dân tình ngỡ ngàng.

Thanh Thuỷ:

Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy là đương kim Hoa hậu Việt Nam 2022. Thanh Thủy năm nay 22 tuổi, quê Đà Nẵng, cao 1,76m và sở hữu số đo 3 vòng ấn tượng là 80-63-94cm. Người đẹp đang theo học ở 2 trường là Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Greenwich Việt Nam. Cô có khả năng giao tiếp tiếng Anh và Hàn Quốc.

Không chỉ đốn tim với nhan sắc ngọt ngào, băng thanh ngọc khiết, nàng hậu quốc tế Thanh Thủy còn sở hữu vóc dáng săn chắc, gợi cảm khiến công chúng phải xuýt xoa. Ngày mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, nàng hậu bị nhận xét là body quá mỏng, thiếu đường cong, khó có thể chinh chiến quốc tế nhưng giờ người đẹp đã hoàn toàn thay đổi. Cô được nhận xét có đường cong tuyệt đẹp, khung xương hoàn hảo để làm hoa hậu, với tỷ lệ gần như tuyệt đối.

Bí quyết giữ dáng của nàng hậu ngoài ăn uống khoa học, cô còn rất chú trọng việc tập luyện. Thanh Thủy rất chăm chỉ đến phòng tập gym để tập luyện các động tác nâng cơ, siết mỡ, "độ" body. Thanh Thủy cũng từng thẳng thắn thừa nhận đã can thiệp thẩm mỹ: “Đây là lần đầu tiên tôi xác nhận việc này. Chắc là mọi người cũng rất bất ngờ. Tôi cũng đắn đo xem có nên trả lời mọi người hay không và sự thừa nhận của mình cũng không có gì là xấu”.

Thanh Thuỷ có điểm nhân trắc học cực kỳ cao.

Bờ vai mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn của Thanh Thủy khiến bao người mê mệt.

Đôi chân dài trứ danh của nàng hậu khiến nhiều chị em phải ghen tỵ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]