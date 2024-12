Mùa Đông sắm áo phao, bạn chớ nên chọn 4 kiểu áo này nếu không muốn vừa kém sang vừa dìm dáng

Khi nhiệt độ xuống thấp, những kiểu áo khoác dày có khả năng giữ ấm tốt là ưu tiên của các chị em, điển hình nhất là áo phao. Áo phao tuy là món đồ cơ bản, dường như chẳng có gì phải suy nghĩ khi lựa chọn nhưng chính vì vậy mà nhiều phụ nữ dễ mắc lỗi khi sắm áo phao.

Dưới đây là những sai lầm khi chọn áo phao, chị em nên lưu ý để tránh khiến bản thân trông xấu xí và to béo.

1. Áo phao ôm sát, đường may cũ

Kiểu áo phao dáng ôm, nhấn eo này đã lỗi thời. Hơn nữa, kiểu dáng ôm sát của chiếc áo khoác ngoài này không phù hợp với dáng người của hầu hết mọi người. Nếu dáng người của chị em không cân đối thì việc mặc chiếc áo khoác này sẽ khiến vóc dáng trông đầy đặn và như tăng thêm vài cân, ảnh hưởng đến ngoại hình.

Đường may cứng, kiểu dáng ôm siết eo đã không còn hợp xu hướng.

2. Chiều dài không phù hợp khiến bạn trông lùn và béo

Nói chung, độ dài của áo khoác sẽ được điều chỉnh theo hình dáng cơ thể và không phải là một giá trị cố định. Chọn áo khoác quá dài hoăc quá ngắn sẽ khiến bạn bị lùn và béo hơn. Ví dụ, chiều dài của những chiếc áo phao phổ biến trên thị trường hiện nay về cơ bản là khoảng 80-100cm. Nên chọn áo khoác có độ chênh lệch khoảng 10cm trên hoặc dưới so với đầu gối.

Nếu chiều cao của bạn dưới 160cm thì chiều dài áo phao cơ bản khoảng 80cm-90cm, tức là ở đầu gối. Nếu chiều cao của bạn khoảng 160-175cm thì chiều dài áo phải là 90-100cm.

Nếu bạn cao dưới 160 cm, bạn có thể chọn một số kiểu áo khoác dài qua eo một chút. Thiết kế áo dáng ngắn có thể cải thiện tỷ lệ cơ thể và khiến bạn trông cao hơn, thon thả hơn.

Áo phao dáng quá dài hoặc quá ngắn so với vóc dáng sẽ khiến chị em bị "phá dáng".

Hãy chọn áo phao có chiều dài cách 10cm trên hoặc dưới đầu gối.

3. Áo có đường may chần bông dày

Lý do quan trọng nhất khiến kiểu áo phao của một số người rất lỗi thời là vì đường may chần bông quá hẹp. Áo phao có đường chần bông rất hẹp, trông rất chật và mỏng. Nhược điểm của chiếc áo phao này cũng rất rõ ràng, đó là không đủ ấm do đường may chần quá hẹp và lớp lông lót không đủ để tạo thành lớp cách nhiệt hiệu quả.

Bạn nên chọn một số mẫu áo phao có đường may chần bông bắt mắt hơn như lưới, hình trái tim, sọc lớn để vẻ đẹp của bạn trở nên duyên dáng hơn.

Đường may chần bông quá dày tạo cảm giác cồng kềnh lại khó giữ ấm.

Đường may rộng trông thanh thoát và có hiệu quả làm gọn vóc dáng hơn.

4. Áo phao quá phồng

Dù chọn áo khoác dài hay áo khoác ngắn thì bạn cũng phải chú ý kiểu dáng không quá rộng. Ngoài việc lựa chọn độ dài, bạn cũng phải đặc biệt chú ý đến kiểu dáng, tránh lựa chọn những chiếc áo khoác dáng quá rộng có thể dễ khiến bạn trông cồng kềnh. Khi lựa chọn, tốt nhất bạn nên chọn áo phao dáng suông sẽ tạo hiệu ứng thon gọn.

Áo phao quá phồng sẽ khiến chị em như thể tăng thêm 5kg.

Áo phao dáng suông nhẹ hoặc dáng chữ A với độ dày vừa phải trông gọn gàng hơn rất nhiều.

Nguồn: [Link nguồn]